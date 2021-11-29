Яскраві та нескладні закуски на Новий рік 2022 – найновіші рецепти

Закуски на Новий рік 2022 мають бути особливими. Адже саме з них починається святкова атмосфера і вони, мабуть, одна з найголовніших прикрас новорічного столу.

Звісно, вони мають бути максимально різноманітними та легкими водночас.

Закуски на Новий рік 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

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Для рулетів зі слабосолоною фореллю від forelka58 потрібні вершковий сир та свіжі огірки. Закуска "Апельсин" від shedevru_ckylinarii дуже барвиста і готується з плавленого сиру.

"А-ля оселедець під шубою" за рецептом anastasiya.vukkert кладеться на скибочки чорного хліба.

Закуска "А-ля оселедець під шубою"

Закуска "А-ля оселедець під шубою" / Фото: instagram.com/anastasiya.vukkert/

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Інгредієнти:

чорний хліб;

варена картопля;

оселедець;

зелена цибуля;

чорний перець;

зерниста гірчиця;

варені перепелині яйця;

варені буряки.

Як приготувати:

Підготувати невеликі прямокутні скибочки чорного хліба. Для картопляного шару варену картоплю та огірки натерти на дрібній тертці. Змішати у пропорції 2:1. Додати дрібно нарізану зелену цибулю, перець та гірчицю. Перемішати та викласти на хліб. Буряк натерти на дрібній тертці. Викласти на картоплю. Додати зверху перепелині яйця, тонко нарізані. З оселедця підготувати філе. Розрізати на шматочки, викласти на яйця та прикрасити зеленню.

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Закуска "Апельсин"

Закуска "Апельсин" / Фото: instagram.com/shedevru_ckylinarii

Інгредієнти:

200 г плавлений сир;

2 зубчики часнику;

2 ч. л. майонез;

50-70 г оливки без кісточок;

паприка мелена.

Як приготувати:

Плавлений сир натерти на дрібній тертці, додати майонез та пропущений через прес часник. Перемішати масу. У чайну ложку сирної маси вкласти оливку, сформувати кульку. Кожну кульку обваляти в меленій паприці.

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Рулети з форелі з огірками та вершковим сиром

Рулети з форелі з огірками та вершковим сиром / Фото: instagram.com/forelka58/

200 г слабосолоної форелі або сьомги;

2 середні свіжі огірки;

вершковий сир.

Інгредієнти:

Як приготувати: