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Яскраві та нескладні закуски на Новий рік 2022 – найновіші рецепти

Ірина Маслова
29 листопада, 13:41
Це закуска "А-ля оселедець під шубою", що подається на скибочках чорного хліба, закуска "Апельсин" з плавленого сиру з оливками та рулети зі слабосолоної форелі з вершковим сиром

Закуски на Новий рік 2022 мають бути особливими. Адже саме з них починається святкова атмосфера і вони, мабуть, одна з найголовніших прикрас новорічного столу.

Звісно, вони мають бути максимально різноманітними та легкими водночас.

Закуски на Новий рік 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

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Для рулетів зі слабосолоною фореллю від forelka58 потрібні вершковий сир та свіжі огірки. Закуска "Апельсин" від shedevru_ckylinarii дуже барвиста і готується з плавленого сиру.

"А-ля оселедець під шубою" за рецептом anastasiya.vukkert кладеться на скибочки чорного хліба.

Закуска "А-ля оселедець під шубою"

Закуска "А-ля оселедець під шубою" / Фото: instagram.com/anastasiya.vukkert/

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Інгредієнти:

  • чорний хліб;
  • варена картопля;
  • оселедець;
  • зелена цибуля;
  • чорний перець;
  • зерниста гірчиця;
  • варені перепелині яйця;
  • варені буряки.

Як приготувати:

  1. Підготувати невеликі прямокутні скибочки чорного хліба. Для картопляного шару варену картоплю та огірки натерти на дрібній тертці. Змішати у пропорції 2:1.
  2. Додати дрібно нарізану зелену цибулю, перець та гірчицю. Перемішати та викласти на хліб.
  3. Буряк натерти на дрібній тертці. Викласти на картоплю. Додати зверху перепелині яйця, тонко нарізані.
  4. З оселедця підготувати філе. Розрізати на шматочки, викласти на яйця та прикрасити зеленню.

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Закуска "Апельсин"

Закуска "Апельсин" / Фото: instagram.com/shedevru_ckylinarii

Інгредієнти:

  • 200 г плавлений сир;
  • 2 зубчики часнику;
  • 2 ч. л. майонез;
  • 50-70 г оливки без кісточок;
  • паприка мелена.

Як приготувати:

  1. Плавлений сир натерти на дрібній тертці, додати майонез та пропущений через прес часник. Перемішати масу. У чайну ложку сирної маси вкласти оливку, сформувати кульку.
  2. Кожну кульку обваляти в меленій паприці.

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Рулети з форелі з огірками та вершковим сиром

Рулети з форелі з огірками та вершковим сиром / Фото: instagram.com/forelka58/


Інгредієнти:

  • 200 г слабосолоної форелі або сьомги;
  • 2 середні свіжі огірки;
  • вершковий сир.

Як приготувати:

  1. Один огірок нарізати тонкими довгими брусками, другий – кружальцями.
  2. Рибу тонко нарізати. Змастити сиром, викласти огірок. Згорнути рулетик.
  3. Нарізати шматочками завтовшки 1-2 см.
  4. На огірки викласти рулетики.