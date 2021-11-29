Яскраві та нескладні закуски на Новий рік 2022 – найновіші рецепти

Закуски на Новий рік 2022 мають бути особливими. Адже саме з них починається святкова атмосфера і вони, мабуть, одна з найголовніших прикрас новорічного столу.
Звісно, вони мають бути максимально різноманітними та легкими водночас.
Закуски на Новий рік 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні
Для рулетів зі слабосолоною фореллю від forelka58 потрібні вершковий сир та свіжі огірки. Закуска "Апельсин" від shedevru_ckylinarii дуже барвиста і готується з плавленого сиру.
"А-ля оселедець під шубою" за рецептом anastasiya.vukkert кладеться на скибочки чорного хліба.
Закуска "А-ля оселедець під шубою"
Закуска "А-ля оселедець під шубою" / Фото: instagram.com/anastasiya.vukkert/
Інгредієнти:
- чорний хліб;
- варена картопля;
- оселедець;
- зелена цибуля;
- чорний перець;
- зерниста гірчиця;
- варені перепелині яйця;
- варені буряки.
Як приготувати:
- Підготувати невеликі прямокутні скибочки чорного хліба. Для картопляного шару варену картоплю та огірки натерти на дрібній тертці. Змішати у пропорції 2:1.
- Додати дрібно нарізану зелену цибулю, перець та гірчицю. Перемішати та викласти на хліб.
- Буряк натерти на дрібній тертці. Викласти на картоплю. Додати зверху перепелині яйця, тонко нарізані.
- З оселедця підготувати філе. Розрізати на шматочки, викласти на яйця та прикрасити зеленню.
Закуска "Апельсин"
Закуска "Апельсин" / Фото: instagram.com/shedevru_ckylinarii
Інгредієнти:
- 200 г плавлений сир;
- 2 зубчики часнику;
- 2 ч. л. майонез;
- 50-70 г оливки без кісточок;
- паприка мелена.
Як приготувати:
- Плавлений сир натерти на дрібній тертці, додати майонез та пропущений через прес часник. Перемішати масу. У чайну ложку сирної маси вкласти оливку, сформувати кульку.
- Кожну кульку обваляти в меленій паприці.
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Рулети з форелі з огірками та вершковим сиром
Рулети з форелі з огірками та вершковим сиром / Фото: instagram.com/forelka58/
Інгредієнти:
- 200 г слабосолоної форелі або сьомги;
- 2 середні свіжі огірки;
- вершковий сир.
Як приготувати:
- Один огірок нарізати тонкими довгими брусками, другий – кружальцями.
- Рибу тонко нарізати. Змастити сиром, викласти огірок. Згорнути рулетик.
- Нарізати шматочками завтовшки 1-2 см.
- На огірки викласти рулетики.