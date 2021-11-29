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Яркие и несложные закуски на Новый год 2022 – самые новые рецепты

Ирина Маслова
29 ноября, 13:41
Это закуска "А-ля сельдь под шубой", которая подается на ломтиках черного хлеба, закуска "Апельсин" из плавленого сыра с оливками и рулеты из слабосоленой форели со сливочным сыром

Закуски на Новый год 2022 должны быть особенными. Ведь именно с них начинается праздничная атмосфера и они, пожалуй, одно из главнейших украшений новогоднего стола.

Конечно, они должны быть максимально разнообразными и легкими одновременно.

Закуски на Новый год 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

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Для рулетов со слабосоленой форелью от forelka58 нужны сливочный сыр и свежие огурцы. Закуска "Апельсин" от shedevru_ckylinarii очень красочная и готовится из плавленого сыра.

"А-ля сельдь под шубой" по рецепту anastasiya.vukkert кладется на ломтики черного хлеба.

Закуска "А-ля сельдь под шубой"

Закуска "А-ля сельдь под шубой" / Фото: instagram.com/anastasiya.vukkert/

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Ингредиенты:

  • черный хлеб;
  • вареный картофель;
  • селедка;
  • зеленый лук;
  • черный перец;
  • зернистая горчица;
  • вареные перепелиные яйца;
  • вареная свекла.

Как приготовить:

  1. Подготовить небольшие прямоугольные ломтики черного хлеба. Для картофельного слоя вареный картофель и огурцы натереть на мелкой терке. Смешать в пропорции 2:1.
  2. Добавить мелко нарезанный зеленый лук, перец и горчицу. Перемешать и выложить на хлеб.
  3. Свеклу натереть на мелкой терке. Выложить на картофель. Добавить сверху перепелиные яйца, тонко нарезанные.
  4. Из селедки подготовить филе. Разрезать на кусочки, выложить на яйца и украсить зеленью.

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Закуска "Апельсин"

Закуска "Апельсин" / Фото: instagram.com/shedevru_ckylinarii

Ингредиенты:

  • 200 г плавленый сыр;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 ч. л. майонез;
  • 50-70 г оливки без косточек;
  • паприка молотая.

Как приготовить:

  1. Плавленый сыр натереть на мелкой терке, добавить майонез и пропущенный через пресс чеснок. Перемешать массу. В чайную ложку сырной массы вложить оливку, сформировать шарик.
  2. Каждый шарик обвалять в молотой паприке.

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Рулеты из форели с огурцами и творожным сыром

Рулеты из форели с огурцами и творожным сыром / Фото: instagram.com/forelka58/


Ингредиенты:

  • 200 г слабосоленой форели или семги;
  • 2 средних свежих огурца;
  • творожный сыр.

Как приготовить:

  1. Один огурец нарезать тонкими длинными брусками, второй – кружочками.
  2. Рыбу тонко нарезать. Смазать сыром, выложить огурец. Свернуть рулетик.
  3. Нарезать кусочками толщиной 1-2 см.
  4. На огурцы выложить рулетики.