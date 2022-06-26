Заготівлі на зиму – рецепт кабачків "Кривава Мері" (відео)

У світі консервації існує безліч цікавих способів заготовити на зиму фрукти, овочі та зелень. Постарайтеся не пропустити рецепт пасти з кропу та засоленої зелені.
Консервовані кабачки – одна з улюблених заготівель. Їх можна подавати до каш і м'яса або їсти з хлібом. Галя Курпікова пропонує відварити їх у пюре зі свіжих помідорів. Варити їх потрібно буквально 25 хвилин, щоб овочі не розм'якли й тримали форму.
Рецепт кабачків "Кривава Мері" на зиму
Кабачки "Кривава Мері"
Кабачки "Кривава Мері"
Інгредієнти на 1,5 кг:
- кабачки;
- помідори – 700 г;
- часник – 1 голівка;
- сіль – 1,5 ст. л.;
- цукор – 4 ст. л.;
- олія – 100 мл;
- перець – за смаком;
- оцет 9% – 3 ст. л.
Як приготувати:
- Помідори порізати, подрібнити в блендері. Перелити в каструлю, додати сіль, цукор, олію, пропущений через прес часник.
- Довести соус до кипіння та додати нарізані кабачки. Варити під кришкою на мінімальному вогні 20-25 хвилин.
- Додати оцет і дати залишити кілька хвилин.
- Розкласти за стерилізованих банках. Перевернути кришкою вниз, вкрити рушником і залишити на добу.
Якими виходять кабачки – дивіться у ролику від авторки рецепта
Як зробити помідори у власному соку з мінімальною кількістю солі – читайте тут.