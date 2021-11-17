Заливне на день народження – як приготувати з куркою, грибами, яловичим язиком

Коли, як не на день народження можна постаратися та здивувати гостей красивим заливним? Старанні обов'язково прикрасять його гідно за допомогою декору з моркви, маслин та зелені.

Заливне, як і ефектні запіканки з куркою, не так довго готуються, це чудова холодна закуска.

Рецепти заливного на день народження / Фото: Depositphotos

Реклама

Для заливного з грибами від evapryanik потрібні печериці, з лісовими грибами експериментувати не варто. Для рецепта заливного з куркою від vkusno.recept потрібна грудка і 500 грамів курячого супового набору.

У заливному з язиком від vkusysnotik може бути як яловичий, так і свинячий.

Заливне з яловичим язиком

Заливне з яловичим язиком / Фото: instagram.com/vkusysnotik

Реклама

Інгредієнти:

750 г язик яловичий;

за 1 шт. цибуля, морква;

25 г желатин;

перець горошком, сіль – за смаком;

4 шт. лаврове листя;

кріп, маслини – для декору.

Як приготувати:

Ретельно почистити язик. Залити холодною водою та довести до кипіння, першу воду злити. Залити чистою водою, додати сіль, перець, моркву, цибулю, лаврове листя. Моркву прибрати за 30 хвилин. Язик готувати 2,5 години. Прибрати язик з бульйону та залити холодною водою. Акуратно зняти шкіру, повернути та закип'ятити. Моркву остудити та нарізати ромашкою. Залити желатин 1 ст. л. холодної води. З'єднати з теплим бульйоном (2 склянки), довести до кипіння, процідити. Язик нарізати на пластини. Красиво викласти язик, моркву, маслини, зелень. Залити бульйоном і відправити холодильник до застигання.

Реклама

Заливне з курячого м'яса

Заливне з курячого м'яса / Фото: instagram.com/vkusno.recept

по 500 г курячий суповий набір, куряча грудка;

20 г желатин;

за 1 шт. морква, цибуля, жовтий болгарський перець;

2 ст. л. зелений горошок;

спеції, сіль, перець – за смаком.

Інгредієнти:

Як приготувати:

Скласти в каструлю курячий суповий набір і грудку, покласти цибулину, варити близько години. Желатин замочити. Бульйон ретельно процідити, охолодити, змішати із желатином. Відварити моркву, очистити. Нарізати красивими кільцями, квіточками. Перець нарізати на скибочки, тонкі гілочки. Розібрати м'ясо і покласти в порційні тарілки. Прикрасити морквою, перцем та зеленим горошком. Залити бульйоном. Перед подачею на стіл перевернути заливне, прикрасити гілочкою кропу.

Заливне з грибами

Заливне з грибами / Фото: instagram.com/evapryanik

Інгредієнти:

500 г печериць;

пучок зеленої цибулі;

3 солодкі перці різного кольору;

30 г желатину;

сіль, перець.

Як приготувати: