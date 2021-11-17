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Заливное на день рождения – как приготовить с курицей, грибами, говяжьим языком

Ирина Маслова
17 ноября, 12:04
Это блюдо практически невозможно испортить. Главное – внимательно следить за бульоном и тщательно процеживать, чтобы он не был мутным в конце. Эффектней будет, если задекорировать заливное морковью, горошком, зеленью

Когда, как не на день рождения можно постараться и удивить гостей красивым заливным? Старательные обязательно украсят его достойно с помощью декора из моркови, маслин и зелени.

Заливное, как и эффектные запеканки с курицей, не так долго готовятся, это прекрасная холодная закуска.

Рецепты заливного на день рождения / Фото: Depositphotos

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Для заливного с грибами от evapryanik нужны шампиньоны, с лесными грибами экспериментировать не стоит. Для рецепта заливного с курицей от vkusno.recept нужна грудка и 500 грамм куриного супового набора.

В заливном с языком от vkusysnotik может быть как говяжий, так и свиной.

Заливное с говяжьим языком

Заливное с говяжьим языком / Фото: instagram.com/vkusysnotik

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Ингредиенты:

  • 750 г язык говяжий;
  • по 1 шт. лук, морковь;
  • 25 г желатин;
  • перец горошком, соль – по вкусу;
  • 4 шт. лавровый лист;
  • укроп, маслины – для декора.

Как приготовить:

  1. Тщательно зачистить язык. Залить холодной водой и довести до кипения, первую воду слить.
  2. Залить чистой водой, добавить соль, перец, морковь, лук, лавровый лист. Морковь убрать через 30 минут. Язык готовить 2,5 часа.
  3. Убрать язык из бульона и залить холодной водой. Аккуратно снять кожу, вернуть и вскипятить.
  4. Морковь остудить и нарезать ромашкой.
  5. Залить желатин 1 ст. л. холодной воды. Соединить с теплым бульоном (2 стакана), довести до кипения, процедить.
  6. Язык нарезать на пластины.
  7. Красиво выложить язык, морковь, маслины, зелень.
  8. Залить бульоном и отправить в холодильник до застывания.

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Заливное из куриного мяса

Заливное из куриного мяса / Фото: instagram.com/vkusno.recept


Ингредиенты:

  • по 500 г куриный суповой набор, куриная грудка;
  • 20 г желатин;
  • по 1 шт. морковь, лук, желтый болгарский перец;
  • 2 ст. л. зеленый горошек;
  • специи, соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Сложить в кастрюлю куриный суповой набор и грудку, положить луковицу, варить около часа. Желатин замочить.
  2. Бульон тщательно процедить, охладить, смешать с желатином. Отварить морковь, очистить.
  3. Нарезать красивыми колечками, цветочками. Перец нарезать на ломтики, тонкие веточки.
  4. Разобрать мясо и уложить в порционные тарелки. Украсить морковью, перцем и зеленым горошком. Залить бульоном. Перед подачей на стол перевернуть заливное, украсить веточкой укропа.

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Заливное с грибами

Заливное с грибами / Фото: instagram.com/evapryanik

Ингредиенты:

  • 500 г шампиньонов;
  • пучок зеленого лука;
  • 3 сладких перца разного цвета;
  • 30 г желатина;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Шампиньоны вымыть, сложить в кастрюлю, влить 1 л воды. Поставить на сильный огонь, дать закипеть. Снять пену, приправить солью и перцем. Уменьшить огонь, готовить 10 мин.
  2. Грибы выложить шумовкой, бульон процедить. Растворить в теплом бульоне желатин.
  3. Сладкий перец вымыть, удалить сердцевину. Опустить на 2 минуты в кипящую воду. Дать остыть, затем тонко нарезать соломкой.
  4. Сложить шампиньоны и сладкий перец в форму, залить бульон с желатином. Поставить форму в холодильник до полного застывания.
  5. Лук вымыть, обсушить и нарезать, посыпать им заливное при подаче к столу.