Заливное на день рождения – как приготовить с курицей, грибами, говяжьим языком

Когда, как не на день рождения можно постараться и удивить гостей красивым заливным? Старательные обязательно украсят его достойно с помощью декора из моркови, маслин и зелени.

Заливное, как и эффектные запеканки с курицей, не так долго готовятся, это прекрасная холодная закуска.

Рецепты заливного на день рождения / Фото: Depositphotos

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Для заливного с грибами от evapryanik нужны шампиньоны, с лесными грибами экспериментировать не стоит. Для рецепта заливного с курицей от vkusno.recept нужна грудка и 500 грамм куриного супового набора.

В заливном с языком от vkusysnotik может быть как говяжий, так и свиной.

Заливное с говяжьим языком

Заливное с говяжьим языком / Фото: instagram.com/vkusysnotik

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Ингредиенты:

750 г язык говяжий;

по 1 шт. лук, морковь;

25 г желатин;

перец горошком, соль – по вкусу;

4 шт. лавровый лист;

укроп, маслины – для декора.

Как приготовить:

Тщательно зачистить язык. Залить холодной водой и довести до кипения, первую воду слить. Залить чистой водой, добавить соль, перец, морковь, лук, лавровый лист. Морковь убрать через 30 минут. Язык готовить 2,5 часа. Убрать язык из бульона и залить холодной водой. Аккуратно снять кожу, вернуть и вскипятить. Морковь остудить и нарезать ромашкой. Залить желатин 1 ст. л. холодной воды. Соединить с теплым бульоном (2 стакана), довести до кипения, процедить. Язык нарезать на пластины. Красиво выложить язык, морковь, маслины, зелень. Залить бульоном и отправить в холодильник до застывания.

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Заливное из куриного мяса

Заливное из куриного мяса / Фото: instagram.com/vkusno.recept

по 500 г куриный суповой набор, куриная грудка;

20 г желатин;

по 1 шт. морковь, лук, желтый болгарский перец;

2 ст. л. зеленый горошек;

специи, соль, перец – по вкусу.

Ингредиенты:

Как приготовить:

Сложить в кастрюлю куриный суповой набор и грудку, положить луковицу, варить около часа. Желатин замочить. Бульон тщательно процедить, охладить, смешать с желатином. Отварить морковь, очистить. Нарезать красивыми колечками, цветочками. Перец нарезать на ломтики, тонкие веточки. Разобрать мясо и уложить в порционные тарелки. Украсить морковью, перцем и зеленым горошком. Залить бульоном. Перед подачей на стол перевернуть заливное, украсить веточкой укропа.

Заливное с грибами

Заливное с грибами / Фото: instagram.com/evapryanik

Ингредиенты:

500 г шампиньонов;

пучок зеленого лука;

3 сладких перца разного цвета;

30 г желатина;

соль, перец.

Как приготовить: