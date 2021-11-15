Морепродукты на день рождения – отличные рецепты за небольшие деньги

С мидиями и кальмарами можно приготовить легкие салаты. Один из них заправляется сметаной, второй – оливковым маслом. Креветки тушатся в отличном сливочном соусе

Рецепты с морепродуктами на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

В чем прелесть морепродуктов? Их ненужно слишком много, при наименьшем присутствии они все равно сделают свое дело. Так что если вы уже запланировали отличные блюда ко дню рождения, то почему бы еще и не поставить на стол морепродукты.

Для креветок от фудблогера little_and_bossy нужны сливочное масло и сливки, салат с кальмаром и пекинской капустой от pp.zona заправляется сметаной, в салат с мидиями от darina_body_code понадобится беби-моцарелла.

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Салат с мидиями и моцареллой

Салат с мидиями и моцареллой / Фото: instagram.com/darina_body_code/

Ингредиенты:

Мидии отварные, коктейльные помидоры – 150 г

Беби-моцарелла – 60 г

Салат фризе, шпинат – по 50 г

Соль, паприка, травы

Сок лимона – 10 мл

Оливковое масло – 5 мл

Как приготовить:

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Мидии отварить в подсоленной воде на среднем огне в течение нескольких минут. На подушку из листьев салата и шпината выложить мидии, томаты и сыр. Добавить по вкусу соль, паприку, травы, сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом.

Салат с кальмаром и пекинской капустой

Салат с кальмаром и пекинской капустой / Фото: instagram.com/pp.zona/

Ингредиенты:

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Пекинская капуста, огурец свежий, вареная морковь – по 100 г

Консервированный кальмар – 170 г

Лук – 50 г

Сметана 10% – 50 г

Вареные яйца – 2 шт.

Соль, перец

Как приготовить:

Все нарезать соломкой, посолить, поперчить и перемешать. Заправить сметаной и украсить зеленью.

Креветки в сливочно-чесночном соусе

Креветки в сливочно-чесночном соусе / Фото: instagram.com/little_and_bossy/

Сливочное масло – 50 г

Чеснок – 2 зубчика

Креветки – 800 г

Рубленая петрушка – 3 ст. л.

Соль – по вкусу

Сливки – 200 мл

Ингредиенты (на 4 порции):

Как приготовить: