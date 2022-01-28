Запечений суп – швидкий рецепт італійського павезе з хлібом і яйцем

Отримали ще один доказ, що в Італії супи існують. Ми знаємо про один такий із сосисками, тепер, мабуть, одна з найоригінальніших варіяцій цієї страви.

Тут треба уявити: з духовки дістається горщик з ароматним бульйоном. Зверху бачимо скибочку золотавого хліба, у ньому – яскравий жовток з тертим пармезаном.

Суп павезе / Фото: instagram.com/arankuhinje

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Хліб, будь-який, але вчорашній, потрібно добре обсмажити на вершковому маслі або олії. Він не має розмокнути завчасно.

Рецепт зі сторінки optitrade.cheese.

Суп павезе

Суп павезе / Фото: instagram.com/optitrade.cheese

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Інгредієнти на одну порцію:

1 яйце;

2-3 скибочки білого або чорного хліба;

2 склянки міцного м'ясного бульйону;

1 ст. л. тертого пармезану;

вершкове масло;

сіль, перець, спеції;

рубана зелена цибуля.

Тут знайдете рецепт затишного часникового супу з Іспанії.

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Як приготувати: