Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Запечений суп – швидкий рецепт італійського павезе з хлібом і яйцем

Ірина Маслова
28 січня, 17:38
Суп справді запікається у горщику впродовж 10 хвилин. Обов'язковий міцний м'ясний бульйон та ідеально, якщо буде трохи пармезану. Павезе чудово зігріває та насичує

Отримали ще один доказ, що в Італії супи існують. Ми знаємо про один такий із сосисками, тепер, мабуть, одна з найоригінальніших варіяцій цієї страви.

Тут треба уявити: з духовки дістається горщик з ароматним бульйоном. Зверху бачимо скибочку золотавого хліба, у ньому – яскравий жовток з тертим пармезаном.

Суп павезе / Фото: instagram.com/arankuhinje

Реклама

Хліб, будь-який, але вчорашній, потрібно добре обсмажити на вершковому маслі або олії. Він не має розмокнути завчасно.

Рецепт зі сторінки optitrade.cheese.

Суп павезе

Суп павезе / Фото: instagram.com/optitrade.cheese

Реклама

Інгредієнти на одну порцію:

  • 1 яйце;
  • 2-3 скибочки білого або чорного хліба;
  • 2 склянки міцного м'ясного бульйону;
  • 1 ст. л. тертого пармезану;
  • вершкове масло;
  • сіль, перець, спеції;
  • рубана зелена цибуля.

Тут знайдете рецепт затишного часникового супу з Іспанії.

Як приготувати:

  1. Скибочки хліба змастити з обох боків маслом і обсмажити.
  2. Покласти їх у горщик. Залити гарячим бульйоном, щоб він повністю не покривав хліб. Вбити яйце і посипати тертим сиром.
  3. Готувати близько 10 хвилин за 200 градусів. Білок має схопитися. При подачі прикрасити сиром та зеленою цибулею.