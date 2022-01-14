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Запіканка з рисової каші на молоці – рецепт смачного сніданку

Ірина Маслова
14 січня, 06:15
Спочатку рис відварюється у воді, потім треба злити її та додати молоко. За 10 хвилин основа для запіканки буде готова. Подавати її можна зі сметаною

Рис у запіканках – справа смачна та часта на наших кухнях. Ми розповідали, якою цікавою виходить рисово-сирна з яблуками.

Для цієї знадобляться родзинки. Звісно, якщо любите їх, то беріть більше. Автор рецепта – iamcookru – пропонує приготувати обсипку, змішавши трохи вершкового масла із сухарями.

Запіканка з рисом / Фото: Depositphotos

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Прикрасити нею запіканку потрібно за кілька хвилин до кінця приготування.

Рисова запіканка на молоці

Рисова запіканка на молоці / Фото: instagram.com/iamcookru/

Інгредієнти:

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  • рис круглозерний – 200 г;
  • молоко – 150 г;
  • вода – 500 мл;
  • масло вершкове – 20 г;
  • цукор – 40 г;
  • яйце куряче – 2 шт.;
  • родзинки – 50 г;
  • сіль – 2 г.

Якщо любите сирні запіканки, варто спробувати приготувати італійську мільячо. Для неї потрібні апельсини.

Як приготувати:

  1. Рис промити, відварити 20 хвилин, злити воду. Додати гаряче молоко, цукор та сіль. Варити близько 10 хвилин.
  2. Рисову кашу остудити, з'єднати з яйцем, родзинками та вершковим маслом. Перемішати.
  3. Викласти у форму для випічки, змащену вершковим маслом і присипану панірувальними сухарями. Зверху змастити сумішшю з яйця та сметани.
  4. Випікати 15-20 хвилин в духовці, розігрітій до 220 градусів.