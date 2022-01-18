Запіканка з індичкою та рисом – рецепт вечері без шкоди для фігури

Рис можна відварити просто так, можна приготувати класні салати, а можна використовувати у запіканках.
Цей варіант підійде тим, хто намагається стежити за правильністю харчування. Основні інгредієнти – індичка, сметана та рис.
Рисова запіканка / Фото: Depositphotos
Кількість інгредієнтів розрахована на дві порції, збільшуйте її, якщо необхідно нагодувати всю сім'ю.
Рецепт зі сторінки pp.food_recepts.
Ніжна запіканка з індички з рисом
Запеканка з індички з рисом / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/
Інгредієнти:
- 100 г рису;
- 500 г грудки індички або курки;
- 250 мл сметани;
- 2 яйця;
- сіль, зелень – на смак.
Якщо любите рис, то приготуйте його з фаршем та курячою печінкою – отримаєте ситну вечерю.
Як приготувати:
- Рис відварити у підсоленій воді, воду злити, рис промити. М'ясо нарізати невеликими кубиками.
- Поєднати філе, рис, сметану, яйця, посолити на смак. Викласти у форму для запікання.
- Запікати за температури 200 градусів 45 хвилин до рум'яної скоринки.