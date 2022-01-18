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Запіканка з індичкою та рисом – рецепт вечері без шкоди для фігури

Ірина Маслова
18 січня, 20:32
Якщо раптом немає м'яса індички, підійде куряче філе. До рису перед запіканням потрібно додати сметану та яйця. Час приготування – близько 40 хвилин

Рис можна відварити просто так, можна приготувати класні салати, а можна використовувати у запіканках.

Цей варіант підійде тим, хто намагається стежити за правильністю харчування. Основні інгредієнти – індичка, сметана та рис.

Рисова запіканка / Фото: Depositphotos

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Кількість інгредієнтів розрахована на дві порції, збільшуйте її, якщо необхідно нагодувати всю сім'ю.

Рецепт зі сторінки pp.food_recepts.

Ніжна запіканка з індички з рисом

Запеканка з індички з рисом / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Інгредієнти:

  • 100 г рису;
  • 500 г грудки індички або курки;
  • 250 мл сметани;
  • 2 яйця;
  • сіль, зелень – на смак.

Якщо любите рис, то приготуйте його з фаршем та курячою печінкою – отримаєте ситну вечерю.

Як приготувати:

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  1. Рис відварити у підсоленій воді, воду злити, рис промити. М'ясо нарізати невеликими кубиками.
  2. Поєднати філе, рис, сметану, яйця, посолити на смак. Викласти у форму для запікання.
  3. Запікати за температури 200 градусів 45 хвилин до рум'яної скоринки.