Запіканка з індичкою та рисом – рецепт вечері без шкоди для фігури

Рис можна відварити просто так, можна приготувати класні салати, а можна використовувати у запіканках.

Цей варіант підійде тим, хто намагається стежити за правильністю харчування. Основні інгредієнти – індичка, сметана та рис.

Рисова запіканка / Фото: Depositphotos

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Кількість інгредієнтів розрахована на дві порції, збільшуйте її, якщо необхідно нагодувати всю сім'ю.

Рецепт зі сторінки pp.food_recepts.

Ніжна запіканка з індички з рисом

Запеканка з індички з рисом / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Інгредієнти:

100 г рису;

500 г грудки індички або курки;

250 мл сметани;

2 яйця;

сіль, зелень – на смак.

Якщо любите рис, то приготуйте його з фаршем та курячою печінкою – отримаєте ситну вечерю.

Як приготувати:

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