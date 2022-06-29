Сніданок, як у Єгипті – простий рецепт омлету егах (фото)

І якщо захочете влаштувати собі повноцінний сніданок, то читайте, як правильно зварити каву по-єгипетськи. Егах – це не лише омлет Єгипту, його готують у багатьох арабських країнах.
Особливість наступна: це повітряна текстура, як завжди буває в омлетів. Егах щільний, тому готувати його на сковороді потрібно трохи довше, ніж зазвичай.
Єгипетський омлет егах
Трапляються рецепти, де яйця грають роль сполучного інгредієнта. А сполучають вони будь-які овочі, відварене м'ясо та зелень.
У рецепті www.goodto.com використовують нут. Спробуйте замінити його консервованими кукурудзою, квасолею або горошком.
Омлет егах з нутом та кабачками
Омлет егах з нутом та кабачками
Інгредієнти:
- 1 цибулина, дрібно нарізана;
- 1 кабачок, дрібно нарізаний;
- 400 г консервованих бобових, без рідини;
- 1 зубчик часнику, розчавлений;
- пластівці чилі, мелений кмин, куркума, мускатний горіх;
- тертий сир;
- свіжа петрушка;
- 6 великих яєць.
Як приготувати:
- Нагрійте масло в сковороді, додайте цибулю та обсмажуйте на середньому вогні шість-вісім хвилин або до золотаво-коричневого кольору. Додайте кабачки, збільшіть вогонь і пасеруйте дві хвилини, доки вони не стануть м'якими.
- Додайте бобові, часник, спеції та петрушку і смажте, помішуючи, дві хвилини.
- Збийте яйця з двома столовими ложками води та додайте в сковороду. Накрийте кришкою сковороду, готуйте на середньому вогні три-чотири хвилини.
- Посипте сиром, готуйте ще дві-три хвилини.
У Японії в омлет тамагоякі додають моркву та зелену цибулю, від чого він є дуже симпатичним, обов'язково спробуйте.