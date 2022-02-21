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Сніданок на кожен день – омлет з авокадо, перцем та фетою

Ірина Маслова
21 лютого, 07:06
Крім перцю, можна відварити стручкову квасолю та обсмажити її з іншими овочами. Авокадо потрапляє в омлет під час приготування та прикрашає потім

Іноді така ранкова їжа, як омлет, може стати майже обідом. Це більше стосується данського, він готується з беконом.

Сьогоднішній овочевий омлет більше для здорового харчування, тільки овочі та трохи фети.

Омлет з авокадо та фетою / Фото: Инстаграм

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В оригінальному рецепті від alexis_food_flowers є спаржа. Ми пропонуємо замінити її стручковою квасолею.

Омлет з авокадо та фетою

Омлет з авокадо та фетою / Фото: іnstagram.com/alexis_food_flowers

Інгредієнти на одну порцію:

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  • 2 яйця;
  • 2 ст. л. молока;
  • половина маленької цибулини;
  • болгарський перець;
  • стручкова квасоля;
  • авокадо;
  • сіль, перець, спеції.

Як люблять готувати омлет у Денвері, США, дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

  1. Стручкову квасолю відварити до готовності. Яйця змішати з молоком та сіллю.
  2. Цибулю нарізати і обсмажити на олії. Перець нарізати на смак і додати до цибулі. Квасолю порізати, додати до овочів.
  3. Влити трохи води в сковороду і дати їй випаруватися. Влити яєчну суміш, зверху викласти фету та накрити кришкою.
  4. Авокадо нарізати кубиком. Частину додати до омлету, частину залишити для прикраси.
  5. Готовий омлет поперчити та посипати зеленню.