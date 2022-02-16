Рецепт сніданку нашвидкуруч – потрібні яйця, варена ковбаса

Сніданки можуть бути ситними, як красивий датський омлет із шинкою, а можуть бути супершвидкими, як цей омлет. Його ми знайшли на каналі ТАТО МОЖЕ.

Він готуватиметься в парі з тортильєю. Можна взяти лаваш, але тоді потрібно надати йому приблизної форми кола.

Швидкий сніданок з яєць, лаваша та ковбаси / Фото: ПАПА МОЖЕТ

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У результаті омлет обсмажуватиметься, а звідси – й розміщуватиметься саме на ньому.

Далі треба додати варену ковбасу, помідор і твердий сир.

Швидкий сніданок із яєць, лаваша та ковбаси

Інгредієнти на одну порцію:

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яйце – 2 шт.;

лаваш або тортилья;

сир;

ковбаса;

помідори;

твердий сир;

вершкове масло;

сіль, перець, олія – за смаком.

Рецепт омлету з Денвера з грибами та шинкою знайдете тут.

Як приготувати:

Яйця збити із сіллю та перцем. Вилити на розігріту з олією сковороду. Коли яйця схопляться, викласти на них тортилью або лаваш. Накрити кришкою, перевернути і повернути до сковороди лавашем униз. Натерти сир і викласти на омлет, потім – нарізану ковбасу та помідори. Скласти омлет навпіл і обмазати вершковим маслом. Перевернути та обмазати вершковим маслом з іншого боку. Смажити ще кілька хвилин.

Як готується цей супершвидкий сніданок – дивіться у відео.