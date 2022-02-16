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Рецепт сніданку нашвидкуруч – потрібні яйця, варена ковбаса

Ірина Маслова
16 лютого, 07:02
А ще – трохи твердого сиру, один помідор і тортилья, яку спокійно замінить лаваш. Якщо раптом захочеться збагатити склад інгредієнтів, омлет від цього тільки виграє

Сніданки можуть бути ситними, як красивий датський омлет із шинкою, а можуть бути супершвидкими, як цей омлет. Його ми знайшли на каналі ТАТО МОЖЕ.

Він готуватиметься в парі з тортильєю. Можна взяти лаваш, але тоді потрібно надати йому приблизної форми кола.

Швидкий сніданок з яєць, лаваша та ковбаси / Фото: ПАПА МОЖЕТ

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У результаті омлет обсмажуватиметься, а звідси – й розміщуватиметься саме на ньому.

Далі треба додати варену ковбасу, помідор і твердий сир.

Швидкий сніданок із яєць, лаваша та ковбаси

Інгредієнти на одну порцію:

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  • яйце – 2 шт.;
  • лаваш або тортилья;
  • сир;
  • ковбаса;
  • помідори;
  • твердий сир;
  • вершкове масло;
  • сіль, перець, олія – за смаком.

Рецепт омлету з Денвера з грибами та шинкою знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Яйця збити із сіллю та перцем. Вилити на розігріту з олією сковороду.
  2. Коли яйця схопляться, викласти на них тортилью або лаваш. Накрити кришкою, перевернути і повернути до сковороди лавашем униз.
  3. Натерти сир і викласти на омлет, потім – нарізану ковбасу та помідори.
  4. Скласти омлет навпіл і обмазати вершковим маслом. Перевернути та обмазати вершковим маслом з іншого боку. Смажити ще кілька хвилин.

Як готується цей супершвидкий сніданок – дивіться у відео.

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