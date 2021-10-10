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3 чизкейка с яблоками, которые поразят своей нежной кислинкой

Ирина Маслова
10 октября, 09:00
Яблоки для такой выпечки лучше брать несладких сортов, их обязательно нужно будет обжарить на сливочном масле. Как дополнение к начинке могут быть изюм и орехи

Пожалуй, чизкейки – самый вкусный десерт среди всех, где есть творог. В сезон яблок их будет вкусно использовать в этой выпечке. Можно приготовить песочную основу самостоятельно или взять для этого разные виды печенья. Кроме яблок, прекрасно подойдут орехи и изюм.

Чизкейк на основе из крекера

Чизкейк на основе из крекера / Фото: instagram.com/victoria_kz_cn_il/

Рецепты чизкейков с яблоками / Фото: instagram.com/lookmecook/

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Для основы:

  • 200 г сладкий крекер;
  • 50 г орехи;
  • 100 г сливочное масло;
  • по 1/2 ч. л. корица, молотый имбирь.

Для начинки в сырную основу:

  • 3 шт. яблоко;
  • 75 г сахар;
  • 20 г сливочное масло;
  • 25 г сахар.

Для сырной основы:

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  • 500 г творожный сыр;
  • 150 мл сливки 33%;
  • 30 г сахар;
  • 450 г яблочное пюре;
  • 3 шт. яйцо;
  • по 1 ч. л. корица, ванильный сахар.

Как приготовить:

  1. Для основы крекер и орехи измельчить в крошку, высыпать в чашу. Добавить корицу, имбирь и перемешать.
  2. Растопить масло и влить к сухим ингредиентам. Перемешать хорошо и высыпать в форму. Утрамбовать дно и сформировать бортики чизкейка.
  3. Нагреть духовку до 180 градусов. Выпекать 10-15 минут.
  4. Для начинки яблоки нарезать мелким кубиком. Изюм залить кипятком, слить воду.
  5. Растопить сливочное масло, добавить сахар и яблоки. Перемешать и протушить несколько минут. Яблоки должны быть твердыми. Всыпать изюм и перемешать.
  6. Размять сыр или пробить блендером. Добавить пюре, сахар, яйца, ваниль и корицу. Перемешать и влить сливки.
  7. Добавить яблочную начинку, перемешать и вылить сырную массу в песочную основу.
  8. В глубокий противень налить кипяток и установить на нижний уровень духовки. Выпекать при 180 градусах в течении часа.

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Чизкейк с яблочной начинкой на песочном тесте

Чизкейк с яблочной начинкой / Фото: instagram.com/natalja_jerjomenko/

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Ингредиенты для теста:

  • 110 г сливочного масла;
  • 25 г сахара;
  • 1 яйцо;
  • по 100 г рисовой и кукурузной муки.

Для яблочной начинки:

  • 8-10 небольших яблок;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 10 г сливочного масла;
  • 1 ч. л. корицы:
  • 1/3 ч. л. кардамона.

Для творожной заливки:

  • 200 г творога;
  • 150 г сметаны 20%;
  • 2 яйца;
  • 1 ст. л. рисовой муки;
  • 1/2 ч. л. лимонной цедры.

Как приготовить:

  1. Яблоки нарезать кубиками и обжарить со сливочным маслом, сахаром и специями до мягкости.
  2. Для теста смешать масло, сахар. Добавить яйцо и муку, перемешать. Завернуть тесто в форму и убрать в морозилку на 15-20 минут.
  3. Для заливки смешать творог с сахаром и сметаной. По одному добавить яйца и слегка взбить миксером. В процессе добавить рисовую муку. Мука должна разбухнуть.
  4. Форму смазать маслом и распределить тесто, сформировать высокие бортики.
  5. Выложить яблоки и залить творожной начинкой.
  6. Выпекать 60 минут при температуре 170 градусов в предварительно разогретой духовке.

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Чизкейк с яблоками и соленой карамелью

Чизкейк с яблоками и соленой карамелью / Фото: instagram.com/alesia.ap/


Ингредиенты:

  • 200 г печенья;
  • 60 г сливочного масла.

Для творожной начинки:

  • 500 г творожного сыра;
  • 200 г сметаны 20%;
  • 150 мл сливок 32-35%;
  • 100 г сахара;
  • 3 яйца;
  • 60 г муки.

Для яблочной начинки:

  • 2-3 небольших яблока;
  • 20 г сахара;
  • 30 г сливочного масла;
  • 1/2 ч. л корицы.

Для соленой карамели:

  • 100 г сахара;
  • 60 мл сливок 32-35%;
  • 60 г сливочного масла;
  • 1/3 ч. л. соли.

Как приготовить:

  1. Печенье измельчить в мелкую крошку. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать.
  2. На дно формы утрамбовать основу. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
  3. Яблоки очистить и нарезать кубиками. Обжарить со сливочным маслом с добавлением сахара и корицы. Когда яблоки станут мягкими, протушить 5-7 минут на медленном огне.
  4. Сыр смешать до однородной массы со сметаной, сливками и сахаром. По одному вбить яйца. Добавить муку и тщательно перемешать. Добавить яблоки и снова перемешать.
  5. Равномерно распределить творожную массу на песочную основу.
  6. В глубокий противень налить воду, поставить под форму с чизкейком.
  7. Выпекать при 170 градусах чуть больше 1 часа. Дать остыть в духовке.

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