3 чизкейка с яблоками, которые поразят своей нежной кислинкой

Пожалуй, чизкейки – самый вкусный десерт среди всех, где есть творог. В сезон яблок их будет вкусно использовать в этой выпечке. Можно приготовить песочную основу самостоятельно или взять для этого разные виды печенья. Кроме яблок, прекрасно подойдут орехи и изюм.

Чизкейк на основе из крекера

Чизкейк на основе из крекера / Фото: instagram.com/victoria_kz_cn_il/

Рецепты чизкейков с яблоками / Фото: instagram.com/lookmecook/

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Для основы:

200 г сладкий крекер;

50 г орехи;

100 г сливочное масло;

по 1/2 ч. л. корица, молотый имбирь.

Для начинки в сырную основу:

3 шт. яблоко;

75 г сахар;

20 г сливочное масло;

25 г сахар.

Для сырной основы:

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500 г творожный сыр;

150 мл сливки 33%;

30 г сахар;

450 г яблочное пюре;

3 шт. яйцо;

по 1 ч. л. корица, ванильный сахар.

Как приготовить:

Для основы крекер и орехи измельчить в крошку, высыпать в чашу. Добавить корицу, имбирь и перемешать. Растопить масло и влить к сухим ингредиентам. Перемешать хорошо и высыпать в форму. Утрамбовать дно и сформировать бортики чизкейка. Нагреть духовку до 180 градусов. Выпекать 10-15 минут. Для начинки яблоки нарезать мелким кубиком. Изюм залить кипятком, слить воду. Растопить сливочное масло, добавить сахар и яблоки. Перемешать и протушить несколько минут. Яблоки должны быть твердыми. Всыпать изюм и перемешать. Размять сыр или пробить блендером. Добавить пюре, сахар, яйца, ваниль и корицу. Перемешать и влить сливки. Добавить яблочную начинку, перемешать и вылить сырную массу в песочную основу. В глубокий противень налить кипяток и установить на нижний уровень духовки. Выпекать при 180 градусах в течении часа.

Чизкейк с яблочной начинкой на песочном тесте

Чизкейк с яблочной начинкой / Фото: instagram.com/natalja_jerjomenko/

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Ингредиенты для теста:

110 г сливочного масла;

25 г сахара;

1 яйцо;

по 100 г рисовой и кукурузной муки.

Для яблочной начинки:

8-10 небольших яблок;

1 ст. л. сахара;

10 г сливочного масла;

1 ч. л. корицы:

1/3 ч. л. кардамона.

Для творожной заливки:

200 г творога;

150 г сметаны 20%;

2 яйца;

1 ст. л. рисовой муки;

1/2 ч. л. лимонной цедры.

Как приготовить:

Яблоки нарезать кубиками и обжарить со сливочным маслом, сахаром и специями до мягкости. Для теста смешать масло, сахар. Добавить яйцо и муку, перемешать. Завернуть тесто в форму и убрать в морозилку на 15-20 минут. Для заливки смешать творог с сахаром и сметаной. По одному добавить яйца и слегка взбить миксером. В процессе добавить рисовую муку. Мука должна разбухнуть. Форму смазать маслом и распределить тесто, сформировать высокие бортики. Выложить яблоки и залить творожной начинкой. Выпекать 60 минут при температуре 170 градусов в предварительно разогретой духовке.

Чизкейк с яблоками и соленой карамелью

Чизкейк с яблоками и соленой карамелью / Фото: instagram.com/alesia.ap/

200 г печенья;

60 г сливочного масла.

Ингредиенты:

Для творожной начинки:

500 г творожного сыра;

200 г сметаны 20%;

150 мл сливок 32-35%;

100 г сахара;

3 яйца;

60 г муки.

Для яблочной начинки:

2-3 небольших яблока;

20 г сахара;

30 г сливочного масла;

1/2 ч. л корицы.

Для соленой карамели:

100 г сахара;

60 мл сливок 32-35%;

60 г сливочного масла;

1/3 ч. л. соли.

Как приготовить:

⠀

Печенье измельчить в мелкую крошку. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать. На дно формы утрамбовать основу. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Яблоки очистить и нарезать кубиками. Обжарить со сливочным маслом с добавлением сахара и корицы. Когда яблоки станут мягкими, протушить 5-7 минут на медленном огне. Сыр смешать до однородной массы со сметаной, сливками и сахаром. По одному вбить яйца. Добавить муку и тщательно перемешать. Добавить яблоки и снова перемешать. Равномерно распределить творожную массу на песочную основу. В глубокий противень налить воду, поставить под форму с чизкейком. Выпекать при 170 градусах чуть больше 1 часа. Дать остыть в духовке.

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