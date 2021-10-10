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3 чизкейки з яблуками, які вразять своєю ніжною кислинкою

Ірина Маслова
10 жовтня, 09:00
Яблука для такої випічки краще брати насолодких сортів, їх обов'язково треба буде обсмажити на вершковому маслі. Як доповнення до начинки можуть бути родзинки і горіхи

Мабуть, чизкейки – найсмачніший десерт серед усіх, де є сир. У сезон яблук їх буде смачно використовувати в цій випічці. Можна приготувати пісочну основу самостійно, а можна взяти різні види печива. Крім яблук, чудово підійдуть горіхи і родзинки.

Чизкейк на основі з крекеру

Чизкейк на основі з крекеру / Фото: instagram.com/victoria_kz_cn_il/

Рецепти чизкейків з яблуками / Фото: instagram.com/lookmecook/

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Для основи:

  • 200 г солодкий крекер;
  • 50 г горіхи;
  • 100 г вершкове масло;
  • по 1/2 ч. л. кориця, мелений імбир.

Для начинки в сирну основу:

  • 3 яблука;
  • 75 г родзинки;
  • 20 г вершкове масло;
  • 25 г цукор.

Для сирної основи:

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  • 500 г крем-сир;
  • 150 мл вершки 33%;
  • 30 г цукор;
  • 450 г яблучне пюре;
  • 3 шт. яйце;
  • по 1 ч. л. кориця, ванільний цукор.

Як приготувати:

  1. Для основи крекер і горіхи подрібнити в крихту, висипати в чашу. Додати корицю, імбир і перемішати.
  2. Розтопити масло і влити до сухих інгредієнтів. Перемішати добре і висипати в форму. Утрамбувати дно і сформувати бортики чизкейка.
  3. Нагріти духовку до 180 градусів. Випікати 10-15 хвилин.
  4. Для начинки яблука нарізати дрібними кубиками. Родзинки залити окропом, злити воду.
  5. Розтопити вершкове масло, додати цукор і яблука. Перемішати і протушкувати кілька хвилин. Яблука мають бути твердими. Всипати родзинки і перемішати.
  6. Розім'яти сир або пробити блендером. Додати пюре, цукор, яйця, ваніль і корицю. Перемішати і влити вершки.
  7. Додати яблучну начинку, перемішати і вилити сирну масу в пісочну основу.
  8. У глибоке деко налити окріп і встановити на нижній рівень духовки. Випікати за 180 градусів одну годину.

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Чизкейк з яблучною начинкою на пісочному тісті

Чизкейк з яблучною начинкою / Фото: instagram.com/natalja_jerjomenko/

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Інгредієнти для тіста:

  • 110 г вершкового масла;
  • 25 г цукру;
  • 1 яйце;
  • по 100 г рисового та кукурудзяного борошна.

Для яблучної начинки:

  • 8-10 невеликих яблук;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 10 г вершкового масла;
  • 1 ч. л. кориці;
  • 1/3 ч. л. кардамону.

Для сирної заливки:

  • 200 г сиру;
  • 150 г сметани 20%;
  • 2 яйця;
  • 1 ст. л. рисового борошна;
  • 1/2 ч. л. лимонної цедри.

Як приготувати:

  1. Яблука нарізати кубиками й обсмажити з вершковим маслом, цукром і спеціями до м'якості.
  2. Для тіста змішати масло, цукор. Додати яйце і борошно, перемішати. Загорнути тісто в форму і прибрати в морозилку на 15-20 хвилин.
  3. Для заливки змішати сир з цукром і сметаною. По одному додати яйця і злегка збити міксером. У процесі додати рисове борошно. Борошно має набрякнути.
  4. Форму змастити маслом і розподілити тісто, сформувати високі бортики.
  5. Викласти яблука і залити сирною начинкою.
  6. Випікати 60 хвилин за температури 170 градусів у попередньо розігрітій духовці.

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Чизкейк з яблуками і солоною карамеллю

Чизкейк з яблуками і солоною карамеллю / Фото: instagram.com/alesia.ap/


Інгредієнти:

  • 200 г печива;
  • 60 г вершкового масла.

Для сирної начинки:

  • 500 г сиру;
  • 200 г сметани 20%;
  • 150 мл вершків 32-35%;
  • 100 г цукру;
  • 3 яйця;
  • 60 г борошна.

Для яблучної начинки:

  • 2-3 невеликих яблука;
  • 20 г цукру;
  • 30 г вершкового масла;
  • 1/2 ч. л кориці.

Для солоної карамелі:

  • 100 г цукру;
  • 60 мл вершків 32-35%;
  • 60 г вершкового масла;
  • 1/3 ч. л. солі.

Як приготувати:

  1. Печиво подрібнити в дрібну крихту. Додати розтоплене вершкове масло і перемішати.
  2. На дно форми утрамбувати основу. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.
  3. Яблука очистити і нарізати кубиками. Обсмажити з вершковим маслом з додаванням цукру і кориці. Коли яблука стануть м'якими, протушкувати 5-7 хвилин на повільному вогні.
  4. Сир змішати до однорідної маси зі сметаною, вершками і цукром. По одному вбити яйця. Додати борошно і ретельно перемішати. Додати яблука і знову перемішати.
  5. Рівномірно розподілити сирну масу на пісочну основу.
  6. У глибоке деко налити воду, поставити під форму з чизкейком.
  7. Випікати за 170 градусів трохи більше 1 години. Дати охолонути в духовці.

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