3 чизкейки з яблуками, які вразять своєю ніжною кислинкою

10 жовтня, 09:00

Яблука для такої випічки краще брати насолодких сортів, їх обов'язково треба буде обсмажити на вершковому маслі. Як доповнення до начинки можуть бути родзинки і горіхи