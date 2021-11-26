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3 идеальных салата с говяжьим языком на день рождения

Ирина Маслова
26 ноября, 12:05
Стоит учитывать, что язык готовится долго. Фудблогеры рекомендуют варить его чуть больше двух часов. И после первой смены воды, добавить в бульон морковь и лук

Когда-то такие салаты да и все, где находился говяжий язык, считались деликатесом. Теперь это совсем не так.

Важно правильно его подготовить. А именно – варить более двух часов со специями, морковью и луком. И тогда он превращается в отличный и сытный ингредиент для салатов.

Салаты с говяжьим языком на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Так что если любите интересные салаты с копченой колбасой, мясом или чем-то подобным, то порадуйте такими гостей на свой день рождения.

В салат по рецепту ochen_vkysnaya_kotleta, кроме языка, нужна хорошая ветчина, салат с шампиньонами от abramovna_food заправляется соусом на основе сметаны и дижонской горчицы.

А фудблогер alena_home_food рекомендует использовать для заправки кунжутное масло.

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Салат с языком, болгарским перцем и свежим огурцом

Салат с языком, болгарским перцем и свежим огурцом / Фото: instagram.com/alena_home_food/

Ингредиенты:

  • Язык говяжий отварной
  • Перец болгарский желтый и красный
  • Огурец свежий
  • Красный лук – половина
  • Масло кунжутное
  • Специи, кинза, кунжут, зелень

Как приготовить:

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  1. Все овощи и язык должны быть в одинаковых пропорциях. Овощи и язык нарезать соломкой, лук – полукольцами.
  2. Соединить ингредиенты, добавить специи. Заправить кунжутным маслом. Перемешать.
  3. Украсить кинзой и посыпать кунжутом.

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Салат с говяжьим языком и шампиньонами

Салат с говяжьим языком и шампиньонами / Фото: instagram.com/abramovna_food

Ингредиенты:

  • Говяжий язык – 100-150 г
  • Шампиньоны – 150 г
  • Огурец, лук – по 1 шт.
  • Кинза

Для заправки:

  • Сметана – 2-3 ст. л.
  • Дижонская горчица – 1 ч. л.
  • Лимонный сок -1 ст. л.
  • Соль, перец
  • Майонез или сметана

Как приготовить:

  1. Шампиньоны нарезать дольками, лук – полукольцами. Обжарить шампиньоны на небольшом количестве растительного масла.
  2. Добавить лук и обжарить. Лук должен быть слегка хрустящим.
  3. Язык и огурец нарезать небольшой соломкой. Соединить ингредиенты, добавить мелко нарубленную кинзу и заправку.

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Салат с языком и ветчиной

Салат с языком и ветчиной / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/


Ингредиенты:

  • Язык свиной или говяжий вареный – 200 г
  • Ветчина – 100 г
  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Горох консервированный – 1 банка (маленькая)
  • Лук – половина
  • Сыр твердый – 50 г
  • Укроп, майонез

Как приготовить:

  1. Сварить картофель, морковь и яйца. Остудить, очистить.
  2. Нарезать кубиками ветчину, язык, овощи и яйца, мелко порубить лук и укроп. Сыр натереть.
  3. Соединить все ингредиенты с горошком и заправить майонезом.