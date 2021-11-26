3 идеальных салата с говяжьим языком на день рождения

Когда-то такие салаты да и все, где находился говяжий язык, считались деликатесом. Теперь это совсем не так.

Важно правильно его подготовить. А именно – варить более двух часов со специями, морковью и луком. И тогда он превращается в отличный и сытный ингредиент для салатов.

Салаты с говяжьим языком на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Так что если любите интересные салаты с копченой колбасой, мясом или чем-то подобным, то порадуйте такими гостей на свой день рождения.

В салат по рецепту ochen_vkysnaya_kotleta, кроме языка, нужна хорошая ветчина, салат с шампиньонами от abramovna_food заправляется соусом на основе сметаны и дижонской горчицы.

А фудблогер alena_home_food рекомендует использовать для заправки кунжутное масло.

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Салат с языком, болгарским перцем и свежим огурцом

Салат с языком, болгарским перцем и свежим огурцом / Фото: instagram.com/alena_home_food/

Ингредиенты:

Язык говяжий отварной

Перец болгарский желтый и красный

Огурец свежий

Красный лук – половина

Масло кунжутное

Специи, кинза, кунжут, зелень

Как приготовить:

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Все овощи и язык должны быть в одинаковых пропорциях. Овощи и язык нарезать соломкой, лук – полукольцами. Соединить ингредиенты, добавить специи. Заправить кунжутным маслом. Перемешать. Украсить кинзой и посыпать кунжутом.

Салат с говяжьим языком и шампиньонами

Салат с говяжьим языком и шампиньонами / Фото: instagram.com/abramovna_food

Ингредиенты:

Говяжий язык – 100-150 г

Шампиньоны – 150 г

Огурец, лук – по 1 шт.

Кинза

Для заправки:

Сметана – 2-3 ст. л.

Дижонская горчица – 1 ч. л.

Лимонный сок -1 ст. л.

Соль, перец

Майонез или сметана

Как приготовить:

Шампиньоны нарезать дольками, лук – полукольцами. Обжарить шампиньоны на небольшом количестве растительного масла. Добавить лук и обжарить. Лук должен быть слегка хрустящим. Язык и огурец нарезать небольшой соломкой. Соединить ингредиенты, добавить мелко нарубленную кинзу и заправку.

Салат с языком и ветчиной

Салат с языком и ветчиной / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Язык свиной или говяжий вареный – 200 г

Ветчина – 100 г

Картофель – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Горох консервированный – 1 банка (маленькая)

Лук – половина

Сыр твердый – 50 г

Укроп, майонез

Ингредиенты:

Как приготовить: