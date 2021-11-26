3 идеальных салата с говяжьим языком на день рождения

Когда-то такие салаты да и все, где находился говяжий язык, считались деликатесом. Теперь это совсем не так.
Важно правильно его подготовить. А именно – варить более двух часов со специями, морковью и луком. И тогда он превращается в отличный и сытный ингредиент для салатов.
Салаты с говяжьим языком на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня
Так что если любите интересные салаты с копченой колбасой, мясом или чем-то подобным, то порадуйте такими гостей на свой день рождения.
В салат по рецепту ochen_vkysnaya_kotleta, кроме языка, нужна хорошая ветчина, салат с шампиньонами от abramovna_food заправляется соусом на основе сметаны и дижонской горчицы.
А фудблогер alena_home_food рекомендует использовать для заправки кунжутное масло.
Салат с языком, болгарским перцем и свежим огурцом
Ингредиенты:
- Язык говяжий отварной
- Перец болгарский желтый и красный
- Огурец свежий
- Красный лук – половина
- Масло кунжутное
- Специи, кинза, кунжут, зелень
Как приготовить:
- Все овощи и язык должны быть в одинаковых пропорциях. Овощи и язык нарезать соломкой, лук – полукольцами.
- Соединить ингредиенты, добавить специи. Заправить кунжутным маслом. Перемешать.
- Украсить кинзой и посыпать кунжутом.
Салат с говяжьим языком и шампиньонами
Ингредиенты:
- Говяжий язык – 100-150 г
- Шампиньоны – 150 г
- Огурец, лук – по 1 шт.
- Кинза
Для заправки:
- Сметана – 2-3 ст. л.
- Дижонская горчица – 1 ч. л.
- Лимонный сок -1 ст. л.
- Соль, перец
- Майонез или сметана
Как приготовить:
- Шампиньоны нарезать дольками, лук – полукольцами. Обжарить шампиньоны на небольшом количестве растительного масла.
- Добавить лук и обжарить. Лук должен быть слегка хрустящим.
- Язык и огурец нарезать небольшой соломкой. Соединить ингредиенты, добавить мелко нарубленную кинзу и заправку.
3 простых, но красочных салата с ветчиной ко дню рождения
Салат с языком и ветчиной
Ингредиенты:
- Язык свиной или говяжий вареный – 200 г
- Ветчина – 100 г
- Картофель – 3 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Горох консервированный – 1 банка (маленькая)
- Лук – половина
- Сыр твердый – 50 г
- Укроп, майонез
Как приготовить:
- Сварить картофель, морковь и яйца. Остудить, очистить.
- Нарезать кубиками ветчину, язык, овощи и яйца, мелко порубить лук и укроп. Сыр натереть.
- Соединить все ингредиенты с горошком и заправить майонезом.