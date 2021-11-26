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3 ідеальні салати з яловичим язиком на день народження

Ірина Маслова
26 листопада, 12:05
Варто враховувати, що язик готується довго. Фудблогери рекомендують варити його трохи більше двох годин. І після першої зміни води, додати в бульйон моркву та цибулю

Колись такі салати та й усе, де був яловичий язик, вважалися делікатесом. Тепер це зовсім не так.

Важливо правильно його підготувати. А саме – варити більше двох годин зі спеціями, морквою та цибулею. І тоді він перетворюється на чудовий та ситний інгредієнт для салатів.

Салати з яловичим язиком на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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Тож якщо любите цікаві салати з копченою ковбасою, м'ясом або чимось подібним, то потіште гостей на свій день народження.

У салат за рецептом ochen_vkysnaya_kotleta, крім язика, потрібна хороша шинка, салат з печерицями від abramovna_food заправляється соусом на основі сметани та діжонської гірчиці.

А фудблогерка alena_home_food рекомендує використовувати для заправки кунжутну олію.

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Салат з язиком, болгарським перцем та свіжим огірком

Салат з язиком, болгарським перцем та свіжим огірком / Фото: instagram.com/alena_home_food/

Інгредієнти:

  • Язик яловичий відварений
  • Перець болгарський жовтий та червоний
  • Огірок свіжий
  • Червона цибуля – половина
  • Олія кунжутна
  • Спеції, кінза, кунжут, зелень

Як приготувати:

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  1. Усі овочі та язик мають бути в однакових пропорціях. Овочі та язик нарізати соломкою, цибулю – півкільцями.
  2. Поєднати інгредієнти, додати спеції. Заправити кунжутною олією. Перемішати.
  3. Прикрасити кінзою та посипати кунжутом.

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Салат з яловичим язиком та печерицями

Салат з яловичим язиком та печерицями / Фото: instagram.com/abramovna_food

Інгредієнти:

  • Яловичий язик – 100-150 г
  • Печериці – 150 г
  • Огірок, цибуля – по 1 шт.
  • Кінза

Для заправки:

  • Сметана – 2-3 ст. л.
  • Діжонська гірчиця – 1 ч. л.
  • Лимонний сік -1 ст. л.
  • Сіль, перець
  • Майонез або сметана

Як приготувати:

  1. Печериці нарізати часточками, цибулю – півкільцями. Обсмажити печериці на невеликій кількості олії.
  2. Додати цибулю та обсмажити. Цибуля має бути трохи хрумкою.
  3. Язик та огірок нарізати невеликою соломкою. З'єднати інгредієнти, додати дрібно нарубану кінзу та заправку.

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Салат з язиком та шинкою

Салат з язиком та шинкою / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/


Інгредієнти:

  • Язик свинячий або яловичий варений – 200 г
  • Шинка – 100 г
  • Картопля – 3 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Яйця – 2 шт.
  • Горох консервований – 1 б. (маленька)
  • Цибуля – половина
  • Сир твердий – 50 г
  • Кріп, майонез

Як приготувати:

  1. Зварити картоплю, моркву та яйця. Остудити, очистити.
  2. Нарізати кубиками шинку, язик, овочі та яйця, дрібно порубати цибулю та кріп. Сир натерти.
  3. Поєднати всі інгредієнти з горошком і заправити майонезом.