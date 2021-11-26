3 ідеальні салати з яловичим язиком на день народження

Колись такі салати та й усе, де був яловичий язик, вважалися делікатесом. Тепер це зовсім не так.

Важливо правильно його підготувати. А саме – варити більше двох годин зі спеціями, морквою та цибулею. І тоді він перетворюється на чудовий та ситний інгредієнт для салатів.

Салати з яловичим язиком на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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Тож якщо любите цікаві салати з копченою ковбасою, м'ясом або чимось подібним, то потіште гостей на свій день народження.

У салат за рецептом ochen_vkysnaya_kotleta, крім язика, потрібна хороша шинка, салат з печерицями від abramovna_food заправляється соусом на основі сметани та діжонської гірчиці.

А фудблогерка alena_home_food рекомендує використовувати для заправки кунжутну олію.

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Салат з язиком, болгарським перцем та свіжим огірком

Салат з язиком, болгарським перцем та свіжим огірком / Фото: instagram.com/alena_home_food/

Інгредієнти:

Язик яловичий відварений

Перець болгарський жовтий та червоний

Огірок свіжий

Червона цибуля – половина

Олія кунжутна

Спеції, кінза, кунжут, зелень

Як приготувати:

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Усі овочі та язик мають бути в однакових пропорціях. Овочі та язик нарізати соломкою, цибулю – півкільцями. Поєднати інгредієнти, додати спеції. Заправити кунжутною олією. Перемішати. Прикрасити кінзою та посипати кунжутом.

Салат з яловичим язиком та печерицями

Салат з яловичим язиком та печерицями / Фото: instagram.com/abramovna_food

Інгредієнти:

Яловичий язик – 100-150 г

Печериці – 150 г

Огірок, цибуля – по 1 шт.

Кінза

Для заправки:

Сметана – 2-3 ст. л.

Діжонська гірчиця – 1 ч. л.

Лимонний сік -1 ст. л.

Сіль, перець

Майонез або сметана

Як приготувати:

Печериці нарізати часточками, цибулю – півкільцями. Обсмажити печериці на невеликій кількості олії. Додати цибулю та обсмажити. Цибуля має бути трохи хрумкою. Язик та огірок нарізати невеликою соломкою. З'єднати інгредієнти, додати дрібно нарубану кінзу та заправку.

Салат з язиком та шинкою

Салат з язиком та шинкою / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Язик свинячий або яловичий варений – 200 г

Шинка – 100 г

Картопля – 3 шт.

Морква – 1 шт.

Яйця – 2 шт.

Горох консервований – 1 б. (маленька)

Цибуля – половина

Сир твердий – 50 г

Кріп, майонез

Інгредієнти:

Як приготувати: