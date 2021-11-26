3 ідеальні салати з яловичим язиком на день народження

Колись такі салати та й усе, де був яловичий язик, вважалися делікатесом. Тепер це зовсім не так.
Важливо правильно його підготувати. А саме – варити більше двох годин зі спеціями, морквою та цибулею. І тоді він перетворюється на чудовий та ситний інгредієнт для салатів.
Салати з яловичим язиком на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні
Тож якщо любите цікаві салати з копченою ковбасою, м'ясом або чимось подібним, то потіште гостей на свій день народження.
У салат за рецептом ochen_vkysnaya_kotleta, крім язика, потрібна хороша шинка, салат з печерицями від abramovna_food заправляється соусом на основі сметани та діжонської гірчиці.
А фудблогерка alena_home_food рекомендує використовувати для заправки кунжутну олію.
Салат з язиком, болгарським перцем та свіжим огірком
Інгредієнти:
- Язик яловичий відварений
- Перець болгарський жовтий та червоний
- Огірок свіжий
- Червона цибуля – половина
- Олія кунжутна
- Спеції, кінза, кунжут, зелень
Як приготувати:
- Усі овочі та язик мають бути в однакових пропорціях. Овочі та язик нарізати соломкою, цибулю – півкільцями.
- Поєднати інгредієнти, додати спеції. Заправити кунжутною олією. Перемішати.
- Прикрасити кінзою та посипати кунжутом.
Салат з яловичим язиком та печерицями
Інгредієнти:
- Яловичий язик – 100-150 г
- Печериці – 150 г
- Огірок, цибуля – по 1 шт.
- Кінза
Для заправки:
- Сметана – 2-3 ст. л.
- Діжонська гірчиця – 1 ч. л.
- Лимонний сік -1 ст. л.
- Сіль, перець
- Майонез або сметана
Як приготувати:
- Печериці нарізати часточками, цибулю – півкільцями. Обсмажити печериці на невеликій кількості олії.
- Додати цибулю та обсмажити. Цибуля має бути трохи хрумкою.
- Язик та огірок нарізати невеликою соломкою. З'єднати інгредієнти, додати дрібно нарубану кінзу та заправку.
3 простих, але барвистих салати з шинкою до дня народження
Салат з язиком та шинкою
Інгредієнти:
- Язик свинячий або яловичий варений – 200 г
- Шинка – 100 г
- Картопля – 3 шт.
- Морква – 1 шт.
- Яйця – 2 шт.
- Горох консервований – 1 б. (маленька)
- Цибуля – половина
- Сир твердий – 50 г
- Кріп, майонез
Як приготувати:
- Зварити картоплю, моркву та яйця. Остудити, очистити.
- Нарізати кубиками шинку, язик, овочі та яйця, дрібно порубати цибулю та кріп. Сир натерти.
- Поєднати всі інгредієнти з горошком і заправити майонезом.