3 нескучных рецепта с любимой гречкой

Гречка – это не только отличный гарнир, она может стать главной и даже неповторимой на тарелке.
И да, пусть и нечасто, гречку едят не только у нас. Обязательно попробуйте гречотто с шампиньонами, это итальянский рецепт.
Новые рецепты с гречкой / Фото: Коллаж: Сегодня
В рецепте фудблогера zavtrak_s_veganom к гречке нужно добавить чечевицу, подавайте с большим количеством зелени.
Гречневик – это запеканка или пирог, его автор pp_badanina добавляет подсластитель, берите сахар по вкусу.
И наконец, боул для тех, кто старается правильно питаться от foodest.by.mel. Для него нужны яблоки и натуральный йогурт.
Боул с гречкой и яблоками
Ингредиенты:
- 50 г гречки;
- 2 яблока;
- 1 ч. л корицы;
- 85 г творога;
- 60 г натурального йогурта
- семена чиа.
Как приготовить:
- Гречку отварить до готовности. Творог и йогурт соединить.
- Яблоки нарезать мелко и обжарить одну минуту. Добавить корицу и немного воды. Тушить еще несколько минут.
- В тарелку выложить гречку, рядом – творог с йогуртом и яблоки.
Как сделать котлеты без мяса на основе гречки – читайте здесь.
Гречневик с творогом
Ингредиенты:
- 250 г творога;
- 3 яйца;
- 200 г гречи;
- 100-150 мл кефира;
- замороженные ягоды;
- 2 ст. л. муки;
- сахар – по вкусу;
- по 1 ст. л. мака, кунжута.
Как приготовить:
- Промытую гречку залить на 10-15 минут горячей водой.
- Яйца взбить, добавить творог и все остальные ингредиенты.
- Воду с гречки слить и добавить к творогу. Аккуратно перемешать.
- Выпекать в мультиварке 40 минут в режиме "Выпечка" или до готовности в духовке при 180 градусах.
Гречку также можно добавлять в омлет и даже готовить ее с яблоками – подробнее читайте в этом материале.
Гречка с чечевицей
Ингредиенты:
- по 1 репчатый лук, морковь;
- по 100 г чечевицы и готовой гречки;
- 1,5 ст. л. томатной пасты;
- 2 зубчика чеснока;
- соль и перец;
- молотый кориандр;
- смесь специй "Для мяса".
Как приготовить:
- На растительном масле обжарить нарезанный кубиками лук, тертую морковь и чечевицу в течение 5 минут.
- Добавить томатную пасту, перемешать. Добавить воду на 1,5-2 см выше чечевицы. Тушить на медленном огне до готовности чечевицы 30-40 минут.
- Всыпать гречку, специи. Довести до вкуса солью и перцем.
- Готовить под крышкой до испарения жидкости. Добавить мелко нарезанный чеснок, зелень и перемешать.
И еще один рецепт гречки с овощами найдете здесь.