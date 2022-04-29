3 нескучных рецепта с любимой гречкой

Гречка – это не только отличный гарнир, она может стать главной и даже неповторимой на тарелке.

И да, пусть и нечасто, гречку едят не только у нас. Обязательно попробуйте гречотто с шампиньонами, это итальянский рецепт.

Новые рецепты с гречкой / Фото: Коллаж: Сегодня

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В рецепте фудблогера zavtrak_s_veganom к гречке нужно добавить чечевицу, подавайте с большим количеством зелени.

Гречневик – это запеканка или пирог, его автор pp_badanina добавляет подсластитель, берите сахар по вкусу.

И наконец, боул для тех, кто старается правильно питаться от foodest.by.mel. Для него нужны яблоки и натуральный йогурт.

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Боул с гречкой и яблоками

Боул с гречкой и яблоками / Фото: instagram.com/foodest.by.me

Ингредиенты:

50 г гречки;

2 яблока;

1 ч. л корицы;

85 г творога;

60 г натурального йогурта

семена чиа.

Как приготовить:

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Гречку отварить до готовности. Творог и йогурт соединить. Яблоки нарезать мелко и обжарить одну минуту. Добавить корицу и немного воды. Тушить еще несколько минут. В тарелку выложить гречку, рядом – творог с йогуртом и яблоки.

Как сделать котлеты без мяса на основе гречки – читайте здесь.

Гречневик с творогом

Гречневик с творогом / Фото: instagram.com/pp_badanina

Ингредиенты:

250 г творога;

3 яйца;

200 г гречи;

100-150 мл кефира;

замороженные ягоды;

2 ст. л. муки;

сахар – по вкусу;

по 1 ст. л. мака, кунжута.

Как приготовить:

Промытую гречку залить на 10-15 минут горячей водой. Яйца взбить, добавить творог и все остальные ингредиенты. Воду с гречки слить и добавить к творогу. Аккуратно перемешать. Выпекать в мультиварке 40 минут в режиме "Выпечка" или до готовности в духовке при 180 градусах.

Гречку также можно добавлять в омлет и даже готовить ее с яблоками – подробнее читайте в этом материале.

Гречка с чечевицей

Гречка с чечевицей / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/

Ингредиенты:

по 1 репчатый лук, морковь;

по 100 г чечевицы и готовой гречки;

1,5 ст. л. томатной пасты;

2 зубчика чеснока;

соль и перец;

молотый кориандр;

смесь специй "Для мяса".

Как приготовить:

На растительном масле обжарить нарезанный кубиками лук, тертую морковь и чечевицу в течение 5 минут. Добавить томатную пасту, перемешать. Добавить воду на 1,5-2 см выше чечевицы. Тушить на медленном огне до готовности чечевицы 30-40 минут. Всыпать гречку, специи. Довести до вкуса солью и перцем. Готовить под крышкой до испарения жидкости. Добавить мелко нарезанный чеснок, зелень и перемешать.

И еще один рецепт гречки с овощами найдете здесь.