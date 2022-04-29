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3 ненудних рецепти з улюбленою гречкою

Ірина Маслова
29 квітня, 10:47
Наприклад, для правильного харчування боул з яблуками і сиром, для ситнішого варіянту – із сочевицею і, нарешті, гречневика – соковитий пиріг

Гречка – це не тільки чудовий гарнір, вона може стати головною і навіть неповторною на тарілці.

І так, хай і не часто, гречку їдять не лише у нас. Обов'язково спробуйте гречето з печерицями, це італійський рецепт.

Нові рецепти з гречкою / Фото: Колаж: Сьогодні

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У рецепті фудблогерки zavtrak_s_veganom до гречки потрібно додати сочевицю, подавайте з великою кількістю зелені.

Гречевник – це запіканка або пиріг, його авторка pp_badanina додає підсолоджувач, беріть цукор за смаком.

І наприкінці, боул для тих, хто намагається правильно харчуватися від foodest.by.mel. Для нього потрібні яблука та натуральний йогурт.

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Боул з гречкою та яблуками

Боул з гречкою та яблуками / Фото: instagram.com/foodest.by.me

Інгредієнти:

  • 50 г гречки;
  • 2 яблука;
  • 1 ч. л кориці;
  • 85 г сиру;
  • 60 г натурального йогурту
  • насіння чиа.

Як приготувати:

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  1. Гречку відварити до готовності. Сир і йогурт з'єднати.
  2. Яблука нарізати дрібно та обсмажити одну хвилину. Додати корицю та трохи води. Тушкувати ще кілька хвилин.
  3. У тарілку викласти гречку, поруч – сир з йогуртом та яблука.

Як зробити котлети без м'яса на основі гречки – читайте тут.

Гречневик із сиром

Гречневик з сиром / Фото: instagram.com/pp_badanina

Інгредієнти:

  • 250 г сиру;
  • 3 яйця;
  • 200 г гречі;
  • 100-150 мл кефіру;
  • заморожені ягоди;
  • 2 ст. л. борошна;
  • цукор – за смаком;
  • за 1 ст. л. маку, кунжуту.

Як приготувати:

  1. Промиту гречку залити на 10-15 хвилин гарячою водою.
  2. Яйця збити, додати сир і всі інші інгредієнти.
  3. Воду з гречки злити та додати до сиру. Акуратно перемішати.
  4. Випікати у мультиварці 40 хвилин у режимі "Випічка" або до готовності в духовці за 180 градусів.

Гречку також можна додавати в омлет і навіть готувати її з яблуками – докладніше читайте в цьому матеріялі.

Гречка із сочевицею

Гречка із сочевицею / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/

Інгредієнти:

  • по 1 цибулі, моркві;
  • по 100 г сочевиці та готової гречки;
  • 1,5 ст. л. томатної пасти;
  • 2 зубчики часнику;
  • сіль і перець;
  • мелений коріандр;
  • суміш спецій "Для м'яса".

Як приготувати:

  1. На олії обсмажити нарізану кубиками цибулю, терту моркву та сочевицю впродовж 5 хвилин.
  2. Додати томатну пасту, перемішати. Додати воду на 1,5-2 см вище за сочевицю. Тушкувати на повільному вогні до готовності сочевиці 30-40 хвилин.
  3. Всипати гречку, спеції. Довести до смаку сіллю та перцем.
  4. Готувати під кришкою до випаровування рідини. Додати дрібно нарізаний часник, зелень та перемішати.

І ще один рецепт гречки з овочами знайдете тут.