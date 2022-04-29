3 ненудних рецепти з улюбленою гречкою

Гречка – це не тільки чудовий гарнір, вона може стати головною і навіть неповторною на тарілці.
І так, хай і не часто, гречку їдять не лише у нас. Обов'язково спробуйте гречето з печерицями, це італійський рецепт.
Нові рецепти з гречкою / Фото: Колаж: Сьогодні
У рецепті фудблогерки zavtrak_s_veganom до гречки потрібно додати сочевицю, подавайте з великою кількістю зелені.
Гречевник – це запіканка або пиріг, його авторка pp_badanina додає підсолоджувач, беріть цукор за смаком.
І наприкінці, боул для тих, хто намагається правильно харчуватися від foodest.by.mel. Для нього потрібні яблука та натуральний йогурт.
Боул з гречкою та яблуками
Інгредієнти:
- 50 г гречки;
- 2 яблука;
- 1 ч. л кориці;
- 85 г сиру;
- 60 г натурального йогурту
- насіння чиа.
Як приготувати:
- Гречку відварити до готовності. Сир і йогурт з'єднати.
- Яблука нарізати дрібно та обсмажити одну хвилину. Додати корицю та трохи води. Тушкувати ще кілька хвилин.
- У тарілку викласти гречку, поруч – сир з йогуртом та яблука.
Як зробити котлети без м'яса на основі гречки – читайте тут.
Гречневик із сиром
Інгредієнти:
- 250 г сиру;
- 3 яйця;
- 200 г гречі;
- 100-150 мл кефіру;
- заморожені ягоди;
- 2 ст. л. борошна;
- цукор – за смаком;
- за 1 ст. л. маку, кунжуту.
Як приготувати:
- Промиту гречку залити на 10-15 хвилин гарячою водою.
- Яйця збити, додати сир і всі інші інгредієнти.
- Воду з гречки злити та додати до сиру. Акуратно перемішати.
- Випікати у мультиварці 40 хвилин у режимі "Випічка" або до готовності в духовці за 180 градусів.
Гречку також можна додавати в омлет і навіть готувати її з яблуками – докладніше читайте в цьому матеріялі.
Гречка із сочевицею
Інгредієнти:
- по 1 цибулі, моркві;
- по 100 г сочевиці та готової гречки;
- 1,5 ст. л. томатної пасти;
- 2 зубчики часнику;
- сіль і перець;
- мелений коріандр;
- суміш спецій "Для м'яса".
Як приготувати:
- На олії обсмажити нарізану кубиками цибулю, терту моркву та сочевицю впродовж 5 хвилин.
- Додати томатну пасту, перемішати. Додати воду на 1,5-2 см вище за сочевицю. Тушкувати на повільному вогні до готовності сочевиці 30-40 хвилин.
- Всипати гречку, спеції. Довести до смаку сіллю та перцем.
- Готувати під кришкою до випаровування рідини. Додати дрібно нарізаний часник, зелень та перемішати.
І ще один рецепт гречки з овочами знайдете тут.