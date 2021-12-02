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3 оригинальных и привлекательных десерта на Новый год-2022

Ирина Маслова
2 декабря, 13:28
Капкейки "Белые медведи" украшаются кремом на основе масла и сливок, для декора нужен зефир. Линцерское печенье скрепляется апельсиновым джемом. Для мандариновых долек нужен молочный шоколад

Подготовка к Новому году-2022 в разгаре. Все мы пребываем в активном поиске того, что пока не готовили, а попробовать хочется.

Что касается сладкого новогоднего стола, то здесь есть, где развернуться. Можно, например, приготовить максимально вкусный, проверенный временем Медовик плюс несколько тематических десертов.

Десерты на Новый год-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

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Мандариновые дольки в шоколаде по рецепту himera555 – максимально простой, но очень вкусный десерт. Для дополнительного украшения нужны кокосовая стружка и грецкие орехи.

Капкейки "Белые медведи" от sashasa_fonov1979 украшаются мелким сахаром, маршмеллоу и шоколадными каплями.

Линцерское печенье от фудблогера innafreska невероятно нежное. Две половинки скрепляются апельсиновым джемом и посыпаются сахарной пудрой. Джем можно брать любой.

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Мандариновые дольки в шоколаде

Мандариновые дольки в шоколаде / Фото: instagram.com/himera555/

Ингредиенты:

  • Мандарины
  • Шоколад – 100 г (темный или молочный)
  • Грецкие орехи, кокосовая стружка

Как приготовить:

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  1. Шоколад растопить на водяной бане. Мандарины почистить, убрать прожилки.
  2. Грецкие орехи максимально измельчить.
  3. Когда шоколад немного остынет, одну часть дольки окунуть и выложить на пергамент.
  4. Украсить кокосовой стружкой или орехами, дать шоколаду застыть.

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Линцерское печенье с цитрусовым ароматом

Линцерское печенье с цитрусовым ароматом / Фото: instagram.com/innafreska/

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 110 г
  • Яйцо С0
  • Сахар – 60 г
  • Пакетик ванильного сахара
  • Щепотка соли
  • Разрыхлитель – половина ч. л.
  • Мука – 220 г
  • Миндальная мука – 50 г
  • Лимонная цедра – 1 ч. л.
  • Апельсиновый джем

Как приготовить:

  1. Масло комнатной температуры взбить с сахарами и солью добела. Вбить яйцо и взбивать до объединения.
  2. Муку соединить с миндальной мукой, разрыхлителем, лимонной цедрой и хорошо размешать венчиком.
  3. Всыпать мучную смесь в сливочную и вымешать гладкое, нежное тесто.
  4. Собрать в ком, обернуть пленкой и убрать на несколько часов в холодильник. После тонко раскатать до 3 мм в толщину.
  5. Раскатывать сразу на листе для выпечки тефлоновом или силиконовом.
  6. Вырезать парные любых форм печенья, в печеньях для верха вырезать дополнительно формочками поменьше окошки.
  7. Лишнее тесто убрать в холодильник.
  8. Лист с заготовками перенести на противень и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке, около 10-12 минут. Печенье должно быть "бледное".
  9. Готовое печенье остудить. Верхние посыпать сахарной пудрой. Скрепить верх и низ апельсиновым джемом.

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Капкейки "Белые медведи"

Капкейки "Белые медведи" / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Ингредиенты для теста:

  • Мука – 150 г
  • Сахар – 200 г
  • Разрыхлитель – 1½ ч. л.
  • Соль – ½ ч. л.
  • Сметана – 130 г
  • Молоко – 120 мл
  • Крупное яйцо – 1 шт.
  • Растительное масло – 60 мл
  • Ванильный экстракт – 1 ч. л.

Для крема и украшения:

  • Сливочное масло – 120 г
  • Соль – щепотка
  • Ванильный экстракт – ½ ч. л.
  • Сахарная пудра – 220 г
  • Сливки с жирностью 33% – 2-3 ст. л.
  • Мелкий сахар – 2 ст. л.
  • Маршмеллоу или зефир, шоколадное драже

Как приготовить:

  1. Разогреть духовку до 175 градусов. Выложить 10-12 бумажных формочек для кексов на противень.
  2. Муку просеять и смешать с сахаром, разрыхлителем и солью.
  3. Взбить миксером до однородности сметану, молоко, яйцо, растительное масло и ванильный экстракт.
  4. Постепенно ввести сухие ингредиенты к жидким, перемешивая до однородности. Формочки на ¾ заполнить тестом.
  5. Выпекать кексы 18-20 минут до готовности, остудить.
  6. Сливочное масло взбить миксером до пышности. Не выключая миксер, добавить соль и ванильный экстракт.
  7. Частями всыпать сахарную пудру, чередуя с небольшими порциями сливок. Взбить до однородности.
  8. Переложить крем в кондитерский мешок и нанести на кексы. Посыпать мелким сахаром и украсить маршмеллоу и драже, как на фото.