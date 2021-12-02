3 оригинальных и привлекательных десерта на Новый год-2022

Подготовка к Новому году-2022 в разгаре. Все мы пребываем в активном поиске того, что пока не готовили, а попробовать хочется.
Что касается сладкого новогоднего стола, то здесь есть, где развернуться. Можно, например, приготовить максимально вкусный, проверенный временем Медовик плюс несколько тематических десертов.
Десерты на Новый год-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
Мандариновые дольки в шоколаде по рецепту himera555 – максимально простой, но очень вкусный десерт. Для дополнительного украшения нужны кокосовая стружка и грецкие орехи.
Капкейки "Белые медведи" от sashasa_fonov1979 украшаются мелким сахаром, маршмеллоу и шоколадными каплями.
Линцерское печенье от фудблогера innafreska невероятно нежное. Две половинки скрепляются апельсиновым джемом и посыпаются сахарной пудрой. Джем можно брать любой.
Мандариновые дольки в шоколаде
Ингредиенты:
- Мандарины
- Шоколад – 100 г (темный или молочный)
- Грецкие орехи, кокосовая стружка
Как приготовить:
- Шоколад растопить на водяной бане. Мандарины почистить, убрать прожилки.
- Грецкие орехи максимально измельчить.
- Когда шоколад немного остынет, одну часть дольки окунуть и выложить на пергамент.
- Украсить кокосовой стружкой или орехами, дать шоколаду застыть.
Что должно быть на столе в Новый год 2022
Линцерское печенье с цитрусовым ароматом
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 110 г
- Яйцо С0
- Сахар – 60 г
- Пакетик ванильного сахара
- Щепотка соли
- Разрыхлитель – половина ч. л.
- Мука – 220 г
- Миндальная мука – 50 г
- Лимонная цедра – 1 ч. л.
- Апельсиновый джем
Как приготовить:
- Масло комнатной температуры взбить с сахарами и солью добела. Вбить яйцо и взбивать до объединения.
- Муку соединить с миндальной мукой, разрыхлителем, лимонной цедрой и хорошо размешать венчиком.
- Всыпать мучную смесь в сливочную и вымешать гладкое, нежное тесто.
- Собрать в ком, обернуть пленкой и убрать на несколько часов в холодильник. После тонко раскатать до 3 мм в толщину.
- Раскатывать сразу на листе для выпечки тефлоновом или силиконовом.
- Вырезать парные любых форм печенья, в печеньях для верха вырезать дополнительно формочками поменьше окошки.
- Лишнее тесто убрать в холодильник.
- Лист с заготовками перенести на противень и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке, около 10-12 минут. Печенье должно быть "бледное".
- Готовое печенье остудить. Верхние посыпать сахарной пудрой. Скрепить верх и низ апельсиновым джемом.
Капкейки "Белые медведи"
Ингредиенты для теста:
- Мука – 150 г
- Сахар – 200 г
- Разрыхлитель – 1½ ч. л.
- Соль – ½ ч. л.
- Сметана – 130 г
- Молоко – 120 мл
- Крупное яйцо – 1 шт.
- Растительное масло – 60 мл
- Ванильный экстракт – 1 ч. л.
Для крема и украшения:
- Сливочное масло – 120 г
- Соль – щепотка
- Ванильный экстракт – ½ ч. л.
- Сахарная пудра – 220 г
- Сливки с жирностью 33% – 2-3 ст. л.
- Мелкий сахар – 2 ст. л.
- Маршмеллоу или зефир, шоколадное драже
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 175 градусов. Выложить 10-12 бумажных формочек для кексов на противень.
- Муку просеять и смешать с сахаром, разрыхлителем и солью.
- Взбить миксером до однородности сметану, молоко, яйцо, растительное масло и ванильный экстракт.
- Постепенно ввести сухие ингредиенты к жидким, перемешивая до однородности. Формочки на ¾ заполнить тестом.
- Выпекать кексы 18-20 минут до готовности, остудить.
- Сливочное масло взбить миксером до пышности. Не выключая миксер, добавить соль и ванильный экстракт.
- Частями всыпать сахарную пудру, чередуя с небольшими порциями сливок. Взбить до однородности.
- Переложить крем в кондитерский мешок и нанести на кексы. Посыпать мелким сахаром и украсить маршмеллоу и драже, как на фото.