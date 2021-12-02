3 оригінальні та привабливі десерти на Новий рік-2022

Підготовка до Нового року-2022 у розпалі. Усі ми перебуваємо в активному пошуку того, що поки не готували, а спробувати хочеться.

Щодо солодкого новорічного столу, то тут є де розвернутися. Можна, наприклад, приготувати дуже смачний, перевірений часом Медовик плюс кілька тематичних десертів.

Десерти на Новий рік-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

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Мандаринові часточки у шоколаді за рецептом himera555 – максимально простий, але дуже смачний десерт. Для додаткової прикраси потрібні кокосова стружка та волоські горіхи.

Капкейки "Білі ведмеді"від sashasa_fonov1979 прикрашаються дрібним цукром, маршмелоу та шоколадними краплями.

Лінцерське печиво від фудблогерки innafreska неймовірно ніжне. Дві половинки скріплюються апельсиновим джемом та посипаються цукровою пудрою. Джем можна брати будь-який.

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Мандаринові часточки у шоколаді

Мандаринові часточки у шоколаді / Фото: instagram.com/himera555/

Інгредієнти:

Мандарини

Шоколад – 100 г (темний або молочний)

Волоські горіхи, кокосова стружка

Як приготувати:

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Шоколад розтопити на водяній бані. Мандарини почистити, прибрати прожилки. Волоські горіхи максимально подрібнити. Коли шоколад трохи охолоне, один бік часточки занурити та викласти на пергамент. Прикрасити кокосовою стружкою або горіхами, дати шоколаду застигнути.

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Лінцерське печиво з цитрусовим ароматом

Лінцерське печиво з цитрусовим ароматом / Фото: instagram.com/innafreska/

Інгредієнти:

Вершкове масло – 110 г

Яйце С0

Цукор – 60 г

Пакетик ванільного цукру

Дрібка солі

Розпушувач – половина ч. л.

Борошно – 220 г

Мигдальне борошно – 50 г

Лимонна цедра – 1 ч. л.

Апельсиновий джем

Як приготувати:

Масло кімнатної температури збити з цукром і сіллю до білого кольору. Вбити яйце і збивати до об'єднання. Борошно з'єднати з мигдальним борошном, розпушувачем, лимонною цедрою і добре розмішати вінчиком. Всипати борошняну суміш у вершкову і вимішати гладке, ніжне тісто. Зібрати в кулю, обгорнути плівкою та прибрати на кілька годин у холодильник. Після тонко розкочати до 3 мм завтовшки. Розкочувати одразу на листі для випічки тефлоновому або силіконовому. Вирізати парні будь-яких форм печива, в печиві для верху вирізати додатково формочками менші вікна. Зайве тісто прибрати у холодильник. Лист із заготівлями перенести на деко та випікати в розігрітій до 180 градусів духовці, близько 10-12 хвилин. Печиво має бути "блідим". Готове печиво остудити. Верхні посипати цукровою пудрою. Скріпити верх і низ апельсиновим джемом.

Капкейки "Білі ведмеді"

Капкейки "Білі ведмеді" / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Інгредієнти для тіста:

Борошно – 150 г

Цукор – 200 г

Розпушувач – 1½ ч. л.

Сіль – ½ ч. л.

Сметана – 130 г

Молоко – 120 мл

Велике яйце – 1 шт.

Олія – 60 мл

Ванільний екстракт – 1 ч. л.

Для крему та прикраси:

Вершкове масло – 120 г

Сіль – щіпка

Ванільний екстракт – ½ ч. л.

Цукрова пудра – 220 г

Вершки з жирністю 33% – 2-3 ст. л.

Дрібний цукор – 2 ст. л.

Маршмелоу або зефір, шоколадне драже

Як приготувати: