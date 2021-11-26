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Красень "Наполеон" на Новий рік 2022 – рецепт з медовим кремом та вишневим конфі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
26 листопада, 13:27
В закладинки
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Конфі іншими словами – густий джем. У цьому випадку – вишня – даватиме невелику кислинку і чудово відтінятиме медово-вершковий крем. Інгредієнти для коржів традиційні
Медовий крем з вишневим конфі
Медовий крем з вишневим конфі / Фото: instagram.com/dolce.vita.school

Попри безліч різноманітних вишуканих десертів, наші улюблені "Медовик" і "Наполеон" часто потрапляють на новорічний стіл.

Кожен, хто колись готував "Наполеон", має свій перевірений рецепт. Але з цим тортом можна робити будь-що: експериментувати з кремом та іншими прошарками.

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В оригінальному рецепті від dolce.vita.school у якості прошарку виступає брусничне конфі. Іншими словами – брусничний густий джем.

Брусниці складно знайти, тому вирішили запропонувати вам використовувати заморожену вишню.

Починайте з крему та конфі, які обов'язково мають бути в холодильнику до початку збирання торта.

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"Наполеон" з медовим кремом з вишневим конфі

Інгредієнти для коржів:

  • Борошно – 600-650 г
  • Вершкове масло – 400 г
  • Крижана вода – 150 мл
  • Яйце – 1 велике
  • Сіль – щіпка
  • Оцет 9% – 1 ст. л.

Для крему:

  • Молоко – 500 г
  • Мед – 100 г
  • Кукурудзяний крохмаль – 4 ст. л.
  • Вершки 33% – 340 г

Для конфі:

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  • Вишня – 300 г
  • Цукор – 60 г
  • Кукурудзяний крохмаль – 10 г

Як приготувати:

  1. Для крему яйця поєднати з крохмалем і змішати до однорідності вінчиком.
  2. Молоко підігріти, додати мед та розчинити його.
  3. Помішуючи, влити тонким струмком молоко в яєчну суміш.
  4. Уварити до консистенції сметани. Зняти з вогню, накрити плівкою, остудити.
  5. Збити вершки до м'яких піків, з'єднати з кремом і перемішати.
  6. Для конфі розморожену вишню поєднати з цукром, довести до кипіння і готувати ще кілька хвилин.
  7. Крохмаль розвести на 2 ст. л. води та вилити в киплячу вишневу масу.
  8. Коли конфі загусне, остудити.
  9. Для коржів просіяти борошно на робочу поверхню або велику миску.
  10. Вершкове масло перед приготуванням прибрати в морозилку на 2 години. Порубати його ножем у борошно на маленькі шматочки. Перемішувати масло з борошном ложкою, не рукою, щоб масло не тануло.
  11. Масу зібрати в гірку, усередині зробити поглиблення
  12. З'єднати крижану воду, яйце, оцет і сіль, збовтати виделкою та вилити цю суміш у поглиблення.
  13. Швидко замісити тісто. Довго місити не потрібно, щоб масло не розтануло.
  14. Розділити тісто на 11 частин, викласти на тарілку, присипану борошном, і прибрати в холодильник на 1,5 години.
  15. Випікати за 200 градусів 8-10 хвилин. Важливо: після випікання коржі зменшаться у розмірі.
  16. Накрити плівкою, прибрати в холодильник на кілька годин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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