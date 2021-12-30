3 постных салата на Новый год-2022 – когда хочется легкости на праздничном столе

Во-первых, эти три варианта станут дополнением к салатам на Новый год без майонеза.
Во-вторых, они смогут разнообразить и смягчить удар по организму, который мы получим от жирной и тяжелой пищи.
Постные салаты на Новый год-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
В третьих, их можно есть и не волноваться за фигуру.
Количество ингредиентов в салат со вкусом лета от viktorinka_gotovit неконкретно. Все овощи берите по своему вкусу. Салат с грушей и авокадо от этого же автора заправляется натуральным йогуртом и неострой горчицей.
В салат с тунцом и горошком по рецепту anastasiya_andrushkevich нужен отварной картофель.
Салат с тунцом и горошком
Салат с тунцом и горошком / Фото: instagram.com/anastasiya_andrushkevich/
Ингредиенты:
- по 1 б. консервированного тунца, горошка;
- 1 крупный свежий огурец;
- 3-4 вареные картошки;
- 1 небольшая луковица или пучок зеленого лука
- подсолнечное масло;
- соль.
Как приготовить:
- Тунца немного размять вилкой. Лук, огурец и картошку нарезать. Добавить горошек.
- Заправить маслом, подсолить и хорошо перемешать.
Салат с грушей и огурцом
Салат с грушей и огурцом / Фото: instagram.com/viktorinka_gotovit/
Ингредиенты:
- 1 крупный огурец;
- 1 большая несладкая груша;
- 150 г замороженного зеленого горошка;
- 1 авокадо.
Для соуса:
- 3 ст. л. йогурта;
- 1 ч. л. неострой горчицы;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- соль.
Как приготовить:
- Зеленый горошек разморозить и слить жидкость.
- Грушу, огурец и авокадо нарезать небольшими кубиками.
- Смешать ингредиенты для соуса и заправить салат.
Салат со вкусом лета
Салат со вкусом лета / Фото: instagram.com/viktorinka_gotovit/
Ингредиенты:
- огурец;
- помидор;
- сладкий перец;
- авокадо;
- фасоль вареная или консервированная;
- кукуруза консервированная;
- луковица, лучше красная;
- зелень, соль, перец;
- оливковое масло и сок лимона.
Как приготовить:
- Овощи нарезать небольшими кубиками, лук мелко нарезать. Соединить, добавить соль и перец.
- С кукурузы и фасоли слить жидкость, добавить к овощам.
- Сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом. Перемешать и дать настояться 5-7 минут.
- Добавить нарезанную зелень и еще раз перемешать.