3 пісні салати на Новий рік-2022 – коли хочеться легкості на святковому столі

По-перше, ці три варіянти стануть доповненням до салатів на Новий рік без майонезу.

По-друге, вони зможуть урізноманітнити та пом'якшити удар по організму, який ми зазнаємо від жирної та важкої їжі.

Пісні салати на Новий рік-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

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По-третє, їх можна їсти і не хвилюватися за фігуру.

Кількість інгредієнтів у салат зі смаком літа від viktorinka_gotovit неконкретна. Всі овочі беріть на свій смак. Салат з грушею та авокадо від цієї ж авторки заправляється натуральним йогуртом та негострою гірчицею.

У салат з тунцем та горошком за рецептом anastasiya_andrushkevich потрібна варена картопля.

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Салат з тунцем та горошком

Салат з тунцем та горошком / Фото: instagram.com/anastasiya_andrushkevich/

Інгредієнти:

по 1 б. консервованого тунця, горошку;

1 великий свіжий огірок;

3-4 варені картоплі;

1 невелика цибулина або пучок зеленої цибулі

соняшникова олія;

сіль.

Як приготувати:

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Тунця трохи розім'яти виделкою. Цибуля, огірок та картоплю нарізати. Додати горошок. Заправити олією, підсолити і добре перемішати.

Салат з грушею та огірком

Салат з грушею та огірком / Фото: instagram.com/viktorinka_gotovit/

Інгредієнти:

1 великий огірок;

1 велика несолодка груша;

150 г замороженого зеленого горошку;

1 авокадо.

Для соусу:

3 ст. л. йогурту;

1 ч. л. негострої гірчиці;

1 ст. л. лимонного соку;

сіль.

Як приготувати:

Зелений горошок розморозити та злити рідину. Грушу, огірок та авокадо нарізати невеликими кубиками. Змішати інгредієнти для соусу та заправити салат.

Салат зі смаком літа

Салат зі смаком літа / Фото: instagram.com/viktorinka_gotovit/

Інгредієнти:

огірок;

помідор;

солодкий перець;

авокадо;

квасоля варена або консервована;

кукурудза консервована;

цибулина, краще червона;

зелень, сіль, перець;

оливкова олія та сік лимона.

Як приготувати: