3 простых, но красочных салата с ветчиной ко дню рождения

Каждый раз, когда начинается подготовка к торжеству, одним из первых продумывается салатное меню. Они могут быть с курицей, а могут – с ветчиной. Это немного быстрее – нарезать и использовать.
Салат от mamaa_v_dele заправляется сметаной, для салата "Париж" от recepti_salat нужна консервированная красная фасоль, для салата с пекинской капустой от tvoisalat понадобится куриная ветчина.
Рецепты салатов с ветчиной на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня
Салат с куриной ветчиной и пекинской капустой
Салат с куриной ветчиной и пекинской капустой / Фото: instagram.com/tvoisalat/
Ингредиенты:
- Куриная ветчина – 100 г
- Пекинская капуста – четверть
- Половина сладкого болгарского перца
- Огурец
- Кукуруза консервированная
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 50 г
- Зернистая горчица – 30 г
- Соль, перец, зелень
Как приготовить:
- Взбить яйца, добавить соль и пожарить блин. Овощи, ветчину и блин нарезать соломкой, добавить кукурузу.
- Заправить сметаной и горчицей, довести до вкуса солью и перцем. Украсить зеленью.
Салат "Париж"
Салат "Париж" / Фото: instagram.com/recepti_salat/
Ингредиенты:
- Фасоль консервированная красная – 150 г
- Маринованные опята, ветчина, твердый сыр – по 120 г
- Лук, морковь – по 1 шт.
- Соль, перец, майонез, зелень
Как приготовить:
- Лук нарезать кубиками. Морковь натереть на терке. Обжарить лук с морковью до готовности и переложить в салатник.
- Добавить фасоль, предварительно слив всю жидкость, и нарезанную соломкой ветчину.
- Слить жидкость с грибов и добавить в салат. Добавить тертый сыр.
- Заправить майонезом и перемешать. Добавить соль, украсить укропом.
Читайте также:
5 салатов с грушей с идеальными для нее ингредиентами
Салат с ветчиной и свежим огурцом
Салат с ветчиной и свежим огурцом / Фото: instagram.com/mamaa_v_dele/
Ингредиенты:
- Ветчина, твердый сыр – по 300 г
- Огурец свежий – 1 шт.
- Сметана, соль – по вкусу
Как приготовить:
- Сыр натереть мелко, выложить в салатник.
- Ветчину, огурец нарезать соломкой, добавить к сыру.
- Добавить сметану, соль и хорошо перемешать.