3 простих, але барвистих салати з шинкою до дня народження

Щоразу, коли починається підготовка до урочистостей, одним з перших продумується салатне меню. Вони можуть бути з куркою, а можуть – із шинкою. Це трохи швидше – нарізати та використовувати.

Салат від mamaa_v_dele заправляється сметаною, для салату "Париж" від recepti_salat потрібна консервована червона квасоля, для салату з пекінською капустою від tvoisalat знадобиться куряча шинка.

Рецепти салатів з шинкою на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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Салат з курячою шинкою та пекінською капустою

Салат з курячою шинкою та пекінською капустою / Фото: instagram.com/tvoisalat/

Інгредієнти:

Куряча шинка – 100 г

Пекінська капуста – чверть

Половина солодкого болгарського перцю

Огірок

Кукурудза консервована

Яйця – 2 шт.

Сметана – 50 г

Зерниста гірчиця – 30 г

Сіль, перець, зелень

Як приготувати:

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Збити яйця, додати сіль і посмажити млинець. Овочі, шинку та млинець нарізати соломкою, додати кукурудзу. Заправити сметаною та гірчицею, довести до смаку сіллю та перцем. Прикрасити зеленню.

Салат "Париж"

Салат "Париж" / Фото: instagram.com/recepti_salat/

Інгредієнти:

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Квасоля консервована червона – 150 г

Мариновані опеньки, шинка, твердий сир – по 120 г

Цибуля, морква – по 1 шт.

Сіль, перець, майонез, зелень

Як приготувати:

Цибулю нарізати кубиками. Моркву натерти на тертці. Обсмажити цибулю з морквою до готовності та перекласти в салатник. Додати квасолю, попередньо зливши всю рідину, і нарізану соломкою шинку. Злити рідину з грибів та додати до салату. Додати тертий сир. Заправити майонезом та перемішати. Додати сіль, прикрасити кропом.

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Салат з шинкою та свіжим огірком

Салат з шинкою та свіжим огірком / Фото: instagram.com/mamaa_v_dele/

Інгредієнти:

Шинка, твердий сир – по 300 г

Огірок свіжий – 1 шт.

Сметана, сіль – за смаком

Як приготувати: