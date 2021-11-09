3 рецепта для разного мяса под вкуснейшей "шубой" на день рождения

У каждого есть особенный способ приготовления мяса и его подачи. Этого всего с нетерпением будут ждать гости, если вы готовитесь ко дню рождения.
Конечно, существует масса рецептов мяса, о которых вы могли не догадываться, но их стоит попробовать. А вот мясо, любое, которое запекается под "шубой" никогда не подведет.
Рецепты мяса под "шубой" на день рождения / Фото: Depositphotos
Говядину под сырно-грибной "шубой" от povarenok_as нужно обить, для свинины под сыром по рецепту vkusnenko_i_appetitnenko нужны свежие помидоры, а курица по-гавайски с консервированными ананасами – рецепт, проверенный редакцией.
Курица по-гавайски
Курица по-гавайски / Фото: Инстаграм
Ингредиенты:
- Курица – 500 г
- Ананасы консервированные (кольцами) -1 банка
- Лук, свежие помидоры – по 1 шт.
- Сыр твердый – 200 г
- Майонез – 100 г
- Соль, перец, специи – по вкусу
Как приготовить:
- Курицу помыть и просушить бумажным полотенцем. Нарезать на порции, толщиной в 2 см. Отбить с двух сторон.
- Помидоры и лук нарезать кольцами. Дать стечь кольцам ананаса, сыр натереть на средней терке.
- Противень застелить фольгой и слегка смазать растительным маслом. Выложить мясо, добавить специи.
- Сверху выложить лук, помидоры и по кольцу ананаса. Обильно посыпать сыром. В противень налить воды, чтобы в ней была только курица.
- Разогреть духовку до 180 градусов и готовить 40 минут. Украсить зеленью.
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Свинина под сыром
Свинина под сыром / Фото: instagram.com/vkusnenko_i_appetitnenko/
Ингредиенты:
- Свинина (окорок) – 900 г
- Помидор – 2 шт.
- Сыр твердый – 150 г
- Чеснок – 5 зуб.
- Соль, перец, – специи по вкусу
- Оливковое масло
Как приготовить:
- Свинину нарезать на стейки, помидоры – кольцами, сыр натереть на крупной терке.
- К сыру добавить пропущенный через пресс чеснок и перемешать.
- К мясу добавить соль, перец и специи, выложить на противень.
- Выпекать при 220 градусах 25 минут. Добавить помидоры и сыр и готовить еще 5-7 минут.
Говядина под сырно-грибной "шубой"
Говядина под сырно-грибной "шубой" / Фото: instagram.com/povarenok_as/
Ингредиенты:
- Говядина – 500 г
- Шампиньоны – 300 г
- Лук – 2 шт.
- Сыр твердый – 150 г
- Майонез – 125 г
- Перец, соль, специи, зелень
Как приготовить:
- Шампиньоны отварить в подсоленной воде 10 минут, остудить и нарезать. Лук мелко нарезать
- Говядину помыть, обсушить и нарезать на порции. Каждый кусок мяса отбить, натереть солью, перцем и специями.
- Сверху выложить нарезанные грибы, затем – лук. Посыпать тертым сыром, смазать майонезом.
- Запекать при 180 градусах около 50-60 минут до золотистой корочки.