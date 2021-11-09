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3 рецепта для разного мяса под вкуснейшей "шубой" на день рождения

Ирина Маслова
9 ноября, 11:27
Курица запекается с консервированными ананасами и свежими помидорами, для свинины и говядины, которые предварительно отбиваются, нужен твердый сыр

У каждого есть особенный способ приготовления мяса и его подачи. Этого всего с нетерпением будут ждать гости, если вы готовитесь ко дню рождения.

Конечно, существует масса рецептов мяса, о которых вы могли не догадываться, но их стоит попробовать. А вот мясо, любое, которое запекается под "шубой" никогда не подведет.

Рецепты мяса под "шубой" на день рождения / Фото: Depositphotos

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Говядину под сырно-грибной "шубой" от povarenok_as нужно обить, для свинины под сыром по рецепту vkusnenko_i_appetitnenko нужны свежие помидоры, а курица по-гавайски с консервированными ананасами – рецепт, проверенный редакцией.

Курица по-гавайски

Курица по-гавайски / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

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  • Курица – 500 г
  • Ананасы консервированные (кольцами) -1 банка
  • Лук, свежие помидоры – по 1 шт.
  • Сыр твердый – 200 г
  • Майонез – 100 г
  • Соль, перец, специи – по вкусу

Как приготовить:

  1. Курицу помыть и просушить бумажным полотенцем. Нарезать на порции, толщиной в 2 см. Отбить с двух сторон.
  2. Помидоры и лук нарезать кольцами. Дать стечь кольцам ананаса, сыр натереть на средней терке.
  3. Противень застелить фольгой и слегка смазать растительным маслом. Выложить мясо, добавить специи.
  4. Сверху выложить лук, помидоры и по кольцу ананаса. Обильно посыпать сыром. В противень налить воды, чтобы в ней была только курица.
  5. Разогреть духовку до 180 градусов и готовить 40 минут. Украсить зеленью.

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Свинина под сыром

Свинина под сыром / Фото: instagram.com/vkusnenko_i_appetitnenko/


Ингредиенты:

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  • Свинина (окорок) – 900 г
  • Помидор – 2 шт.
  • Сыр твердый – 150 г
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Соль, перец, – специи по вкусу
  • Оливковое масло

Как приготовить:

  1. Свинину нарезать на стейки, помидоры – кольцами, сыр натереть на крупной терке.
  2. К сыру добавить пропущенный через пресс чеснок и перемешать.
  3. К мясу добавить соль, перец и специи, выложить на противень.
  4. Выпекать при 220 градусах 25 минут. Добавить помидоры и сыр и готовить еще 5-7 минут.

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Говядина под сырно-грибной "шубой"

Говядина под сырно-грибной "шубой" / Фото: instagram.com/povarenok_as/

Ингредиенты:

  • Говядина – 500 г
  • Шампиньоны – 300 г
  • Лук – 2 шт.
  • Сыр твердый – 150 г
  • Майонез – 125 г
  • Перец, соль, специи, зелень

Как приготовить:

  1. Шампиньоны отварить в подсоленной воде 10 минут, остудить и нарезать. Лук мелко нарезать
  2. Говядину помыть, обсушить и нарезать на порции. Каждый кусок мяса отбить, натереть солью, перцем и специями.
  3. Сверху выложить нарезанные грибы, затем – лук. Посыпать тертым сыром, смазать майонезом.
  4. Запекать при 180 градусах около 50-60 минут до золотистой корочки.