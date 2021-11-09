3 рецепти для різного м'яса під смачною "шубою" на день народження

Кожен має особливий спосіб приготування м'яса та його подачі. На це все з нетерпінням чекатимуть гості, якщо ви готуєтеся до дня народження.
Звісно, існує маса рецептів м'яса, про які ви могли не здогадуватися, але їх варто спробувати. А от м'ясо, будь-яке, що запікається під "шубою", ніколи не підведе.
Рецепти м'яса під "шубою" на день народження / Фото: Depositphotos
Яловичина під сирно-грибною "шубою" від povarenok_as треба відбити, для свинини під сиром за рецептом vkusnenko_i_appetitnenko потрібні свіжі помідори, а курка по-гавайськи з консервованими ананасами – рецепт, перевірений редакцією.
Курка по-гавайськи
Курка по-гавайськи / Фото: Инстаграм
Інгредієнти:
- Курка – 500 г
- Ананаси консервовані (кільцями) -1 бляшанка
- Цибуля, свіжі помідори – по 1 шт.
- Сир твердий – 200 г
- Майонез – 100 г
- Сіль, перець, спеції – за смаком
Як приготувати:
- Курку помити і просушити паперовим рушником. Нарізати на порції, завтовшки 2 см. Відбити з двох боків.
- Помідори та цибулю нарізати кільцями. Дати стекти кільцям ананаса, сир натерти на середній тертці.
- Деко застелити фольгою і злегка змастити олією. Викласти м'ясо, додати спеції.
- Зверху викласти цибулю, помідори та по кільцю ананаса. Рясно посипати сиром. В деко налити води, щоб у ній була тільки курка.
- Розігріти духовку до 180 градусів та готувати 40 хвилин. Прикрасити зеленню.
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Свинина під сиром
Свинина під сиром / Фото: instagram.com/vkusnenko_i_appetitnenko/
Інгредієнти:
- Свинина (окіст) – 900 г
- Помідор – 2 шт.
- Сир твердий – 150 г
- Часник – 5 зуб.
- Сіль, перець – спеції за смаком
- Оливкова олія
Як приготувати:
- Свинину нарізати на стейки, помідори – кільцями, сир натерти на великій тертці.
- До сиру додати пропущений через прес часник та перемішати.
- До м'яса додати сіль, перець та спеції, викласти на деко.
- Випікати за 220 градусів 25 хвилин. Додати помідори та сир і готувати ще 5-7 хвилин.
Яловичина під сирно-грибною "шубою"
Яловичина під сирно-грибною "шубою" / Фото: instagram.com/povarenok_as/
Інгредієнти:
- Яловичина – 500 г
- Печериці – 300 г
- Цибуля – 2 шт.
- Сир твердий – 150 г
- Майонез – 125 г
- Перець, сіль, спеції, зелень
Як приготувати:
- Печериці відварити у підсоленій воді 10 хвилин, остудити та нарізати. Цибулю дрібно нарізати
- Яловичину помити, обсушити та нарізати на порції. Кожен шматок м'яса відбити, натерти сіллю, перцем та спеціями.
- Зверху викласти нарізані гриби, потім – цибулю. Посипати тертим сиром, змастити майонезом.
- Запікати за 180 градусів близько 50-60 хвилин до золотавої скоринки.