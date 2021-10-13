3 рецепта грибной икры из маслят, опят и белых

Если вы уже успешно завершили заготовки из грибов на зиму, а вдохновение еще осталось, можно заняться паштетом или икрой. Готовится она не долго и это только один плюс из многих. К любым лесным грибам, которые вы возьмете за основу, можно добавить шампиньоны. Они нейтрального вкуса и не смогут затмить аромат опят, маслят или белых. Чтобы получить от грибов максимум, в процессе приготовления их советуют измельчать в мясорубке, а не в блендере.

Грибная икра из белых грибов и шампиньонов

Грибная икра из белых грибов и шампиньонов / Фото: instagram.com/marina_4626/

Рецепты грибной икры / Фото: instagram.com/tvoykulinar/

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Ингредиенты:

Белые грибы, шампиньоны – по 1 кг

Лук – 2 шт.

Морковь – 3 шт.

Растительное масло – 150 мл

Уксус – 2 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Лавровый лист – 3 шт.

Перец горошком – 5 шт.

Как приготовить:

Белые грибы помыть и отварить в течение 30 минут. Шампиньоны – 10 минут. Дать стечь воде. Лук нарезать мелко, морковь натереть. На сковороду вылить половину растительного масла и обжарить лук с морковью. Измельчить овощи и грибы в блендере. Добавить соль, перец. Переложить в кастрюлю с толстым дном, влить растительное масло, добавить лавровый лист и перец горошком, тушить под крышкой на среднем огне 50 минут. В конце добавить уксус и перемешать. Разложить по стерилизованным банкам, закатать. Убрать в теплое место.

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Грибная икра из опят

Грибная икра из опят / Фото: instagram.com/svetlana732325/

Ингредиенты:

Опята – 2 кг

Лук, морковь – по 400 г

Чеснок – 5 зуб.

Уксус 9% – 3 ст. л.

Растительное масло – 100 мл

Тимьян – 1 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

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Грибы очистить, промыть, варить в течение 10 минут после закипания. Лук порезать, морковь потереть на крупной терке. Обжарить на половине масла, соединить с грибами и жарить 15 минут. Измельчить все мясорубке или в блендере. В кастрюлю с толстым дном влить масло и тушить икру 30 минут. За несколько минут до готовности добавить специи и уксус. Разложить в стерилизованные банки.

Грибная икра из маслят

Грибная икра из маслят / Фото: іnstagram.com/idf27/

Ингредиенты:

Маслята – 2 кг

Лук, морковь – по 3 шт.

Соль, перец, зелень – по вкусу

Как приготовить: