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Замариновать или приготовить овощную икру – лучшие заготовки с опятами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
5 октября, 15:58
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Для икры нужны будут лук, морковь и помидоры в равных пропорциях. Обязательные специи для маринованных опят – перец горошком, лавровый лист и семена укропа
Опята на зиму - рецепты заготовок
Опята на зиму - рецепты заготовок / Фото: instagram.com/uzhin_kazhdyi_den/

В сезон заготовок лесных грибов стоит обратить внимание на опята. Эти грибы не только эстетически приятны, они после обработки остаются хрустящими и ароматными. Потом их можно подавать к картофелю и использовать в салатах. Главное – тщательно их промыть и проварить несколько раз.

Овощная икра с опятами

Овощная икра с опятами
Овощная икра с опятами / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • Опята – 1 кг
  • Лук, морковь, помидоры – по 500 г
  • Подсолнечное масло – 500 г
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 1,5 ст. л.
  • Уксус 9% – 4,5 ст. л

Как приготовить:

  1. В глубокую кастрюлю налить подсолнечное масло, добавить соль и сахар.
  2. Нарезать полукольцами репчатый лук, добавить его в кастрюлю. Тушить около 5 минут.
  3. Очистить и натереть на крупной терке морковь. Добавить морковь к луку, тушить 15 минут.
  4. Помидоры нарезать маленькими кубиками, добавить к моркови и луку, готовить еще 15 минут.
  5. Опята промыть, обсушить. Добавить грибы, тушить в течение 30 минут.
  6. Влить уксус и все тщательно перемешать. Готовить 10-15 минут.
  7. Разложить грибную икру в стерилизованные банки и закатать.

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Маринованные опята

Маринованные опята
Маринованные опята / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Опята – 3 кг
  • Вода – 1 л
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Соль – 1 ст. л.
  • Уксус – 3 ст. л.
  • Черный перец горошком – 5-7 шт.
  • Лавровый лист – 2-3 шт.
  • Зонтики укропа – 2 шт.

Как приготовить:

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  1. Грибы хорошо промыть. Выложить в кастрюлю, залить холодной водой и дать закипеть. Слить воду, промыть грибы.
  2. Залить еще раз водой и после закипания варить 10-15 минут. Добавить уксус, соль, сахар и специи. Готовить 15 минут.
  3. Достать шумовкой и переложить в стерилизованные банки, залив их маринадом, в котором они варились.
  4. Закатать крышками и дать остыть.

Как приготовить закрутки из запеченного перца – смотрите в видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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