3 рецепти грибної ікри з маслюків, опеньків та білих

Якщо ви вже успішно завершили заготівлі з грибів на зиму і ще є натхнення, можна зайнятися паштетом або ікрою. Готується вона недовго і це тільки один плюс з багатьох. До будь-яких лісових грибів, які ви візьмете за основу, можна додати печериці. Вони нейтрального смаку та не зможуть затьмарити аромат опеньків, маслюків або білих. Щоб отримати від грибів максимум, у процесі приготування їх радять подрібнювати в м'ясорубці, а не в блендері.

Грибна ікра з білих грибів та печериць

Грибна ікра з білих грибів та печериць / Фото: instagram.com/marina_4626/

Рецепти грибної ікри / Фото: instagram.com/tvoykulinar/

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Інгредієнти:

Білі гриби, шампіньйони – по 1 кг

Цибуля – 2 шт.

Морква – 3 шт.

Олія – 150 мл

Оцет – 2 ч. л.

Сіль, перець – за смаком

Лаврове листя – 3 шт.

Перець горошком – 5 шт.

Як приготувати:

Білі гриби помити і відварити впродовж 30 хвилин. Печериці – 10 хвилин. Дати стекти воді. Цибулю нарізати дрібно, моркву натерти. На сковороду вилити половину олії та обсмажити цибулю з морквою. Подрібнити овочі та гриби в блендері. Додати сіль, перець. Перекласти в каструлю з товстим дном, влити олію, додати лаврове листя і перець горошком, тушкувати під кришкою на середньому вогні 50 хвилин. Наприкінці додати оцет і перемішати. Розкласти по стерилізованих банках, закатати. Прибрати в тепле місце.

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Грибна ікра з опеньків

Грибна ікра з опеньків / Фото: instagram.com/svetlana732325/

Інгредієнти:

Опеньки – 2 кг

Цибуля, морква – по 400 г

Часник – 5 зуб.

Оцет 9% – 3 ст. л.

Олія – 100 мл

Чебрець – 1 ч. л.

Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

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Гриби очистити, промити, варити 10 хвилин після закипання. Цибулю порізати, моркву потерти на крупній тертці. Обсмажити на половині олії, з'єднати з грибами і смажити 15 хвилин. Подрібнити все в блендері або м'ясорубці. У каструлю з товстим дном влити олію і тушкувати ікру 30 хвилин. За кілька хвилин до готовності додати спеції і оцет. Розкласти в стерилізовані банки.

Грибна ікра з маслюків

Грибна ікра з маслюків / Фото: іnstagram.com/idf27/

Інгредієнти:

Маслюки – 2 кг

Цибуля, морква – по 3 шт.

Сіль, перець, зелень – за смаком

Як приготувати: