3 рецепта из кабачков, о которых вы могли не знать

Когда нужно вкусно и без вреда для фигуры поесть, смело берем кабачки. Если еще не делали из них спагетти, то это нужно обязательно исправить.

Все вариации с кабачками, которые представлены ниже, готовятся не дольше 30 минут и точно станут вашей любимой сезонной едой.

Оригинальные рецепты из кабачков / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Кабачки, которые обжариваются в чесночно-соевом соусе, по рецепту vegan___guide, подойдут тем, кто сейчас на диете.

Для куриных котлет от украинского фудблогера mariana_klymiuk кабачки натрите крупно и удалите ненужную лишнюю жидкость.

Тарт по рецепту irina_cooking_home выпекается на готовом слоеном тесте, приправы и специи добавляйте по своему вкусу.

Реклама

Легкий тарт с кабачками

Легкий тарт с кабачками

Ингредиенты:

кабачок или цукини;

лист слоеного теста;

сметана – 4 ст. л.;

чеснок – 4 зуб.;

твердый сыр;

прованские травы, паприка, карри, соль, перец.

Как приготовить:

Реклама

Кабачки или цукини нарезать тонкими кольцами, 2 мм. Разогреть духовку на 220 градусов, выдавить чеснок в сметану, хорошо перемешать. Тесто выложить на застеленный противень. Намазать сметаной, не доходя до края теста на 2 см по периметру. Это позволит тесту подняться. Выложить кабачки внахлест и посыпать тертым сыром. Добавить приправы. Запекать 10 минут при 220 градусах и 5-7 минут при 200 градусах до красивого румянца.

Классический рецепт кабачков с чесноком и майонезом читайте здесь.

Рубленые куриные котлетки с кабачком

Рубленые куриные котлетки с кабачком

Ингредиенты:

куриное филе – 600 г;

кабачки – 400 г;

яйца – 2 шт.;

луковица;

чеснок – 2 зуб.;

мука – 50 г;

соль, перец, зелень.

Как приготовить:

Куриное филе мелко порезать. Кабачок и лук натереть на крупной терке, помять руками, лишнюю жидкость слить. Все перемешать. Добавить яйца, муку, измельченный чеснок, зелень и специи. Вымесить фарш. Жарить на разогретой сковороде на растительном масле на огне выше среднего. Затем перевернуть, накрыть крышкой и жарить на медленном огне до готовности.

Как вкусно нафаршировать кабачки куриным филе и получить диетической блюдо – узнаете здесь.

Кабачки в чесночно-соевом соусе

Кабачки в чесночно-соевом соусе

Ингредиенты:

кабачок – 3 шт.;

соевый соус – 40 мл;

чеснок – 2 зуб.;

крахмал кукурузный – 2 ч. л.;

масло растительное – 3 ст. л.;

кунжут – по желанию.

Как приготовить:

Кабачки вымыть. Чеснок очистить. Кабачки нарезать с кожурой длинными и не слишком тонкими брусочками. Обжарить кабачки на растительном масле на сильном огне до румяной корочки в течение 7-10 минут. Для заправки соевый соус смешать с кукурузным крахмалом до однородности, комочки разбить. Добавить пропущенный через пресс чеснок и перемешать. Влить соус к кабачкам, готовить 2-3 минуты, помешивая. Подавать с семенами кунжута и зеленью.

Рецепт красивого закусочного торта из кабачков, помидоров и сыра найдете здесь.

⠀