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3 рецепта из кабачков, о которых вы могли не знать

Ирина Маслова
20 мая, 09:50
Тем, кто на диете, подойдут кабачки в чесночно-соевом соусе и куриные рубленые котлетки. Для легкого тарта нужен лист готового слоеного теста и немного твердого сыра

Когда нужно вкусно и без вреда для фигуры поесть, смело берем кабачки. Если еще не делали из них спагетти, то это нужно обязательно исправить.

Все вариации с кабачками, которые представлены ниже, готовятся не дольше 30 минут и точно станут вашей любимой сезонной едой.

Оригинальные рецепты из кабачков / Фото: Коллаж: Сегодня

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Кабачки, которые обжариваются в чесночно-соевом соусе, по рецепту vegan___guide, подойдут тем, кто сейчас на диете.

Для куриных котлет от украинского фудблогера mariana_klymiuk кабачки натрите крупно и удалите ненужную лишнюю жидкость.

Тарт по рецепту irina_cooking_home выпекается на готовом слоеном тесте, приправы и специи добавляйте по своему вкусу.

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Легкий тарт с кабачками

Легкий тарт с кабачками

Ингредиенты:

  • кабачок или цукини;
  • лист слоеного теста;
  • сметана – 4 ст. л.;
  • чеснок – 4 зуб.;
  • твердый сыр;
  • прованские травы, паприка, карри, соль, перец.

Как приготовить:

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  1. Кабачки или цукини нарезать тонкими кольцами, 2 мм.
  2. Разогреть духовку на 220 градусов, выдавить чеснок в сметану, хорошо перемешать.
  3. Тесто выложить на застеленный противень. Намазать сметаной, не доходя до края теста на 2 см по периметру. Это позволит тесту подняться.
  4. Выложить кабачки внахлест и посыпать тертым сыром. Добавить приправы.
  5. Запекать 10 минут при 220 градусах и 5-7 минут при 200 градусах до красивого румянца.

Классический рецепт кабачков с чесноком и майонезом читайте здесь.

Рубленые куриные котлетки с кабачком

Рубленые куриные котлетки с кабачком

Ингредиенты:

  • куриное филе – 600 г;
  • кабачки – 400 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • луковица;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • мука – 50 г;
  • соль, перец, зелень.

Как приготовить:

  1. Куриное филе мелко порезать. Кабачок и лук натереть на крупной терке, помять руками, лишнюю жидкость слить. Все перемешать.
  2. Добавить яйца, муку, измельченный чеснок, зелень и специи. Вымесить фарш.
  3. Жарить на разогретой сковороде на растительном масле на огне выше среднего. Затем перевернуть, накрыть крышкой и жарить на медленном огне до готовности.

Как вкусно нафаршировать кабачки куриным филе и получить диетической блюдо – узнаете здесь.

Кабачки в чесночно-соевом соусе

Кабачки в чесночно-соевом соусе

Ингредиенты:

  • кабачок – 3 шт.;
  • соевый соус – 40 мл;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • крахмал кукурузный – 2 ч. л.;
  • масло растительное – 3 ст. л.;
  • кунжут – по желанию.

Как приготовить:

  1. Кабачки вымыть. Чеснок очистить. Кабачки нарезать с кожурой длинными и не слишком тонкими брусочками.
  2. Обжарить кабачки на растительном масле на сильном огне до румяной корочки в течение 7-10 минут.
  3. Для заправки соевый соус смешать с кукурузным крахмалом до однородности, комочки разбить. Добавить пропущенный через пресс чеснок и перемешать.
  4. Влить соус к кабачкам, готовить 2-3 минуты, помешивая.
  5. Подавать с семенами кунжута и зеленью.

Рецепт красивого закусочного торта из кабачков, помидоров и сыра найдете здесь.