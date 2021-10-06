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3 рецепта оранжевых оладий к завтраку, нужно будет тыквенное пюре

Ирина Маслова
6 октября, 07:01
Их можно пожарить с присутствием дрожжей и без них. Наличие творога, натурального йогурта или немного тертых яблок среди ингредиентов улучшат вкус этих оладий

Как и для сырников и запеканок с тыквой, лучше позаботиться о том, чтобы у вас было пюре. Для него тыкву можно запечь или отварить. Вкуснее все же запечь. Удобно, что пюре можно приготовить впрок и хранить его в контейнере в холодильнике. Овощ для оладий нужно выбирать сладких сортов, чтобы не пришлось класть много сахара.

Тыквенные панкейки

Тыквенные панкейки / Фото: instagram.com/menunedeli/

Рецепты оладий с тыквой / Фото: instagram.com/gmi_cookpad/

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Ингредиенты:

  • Тыквенное пюре – 120 г
  • Кефир – 1 ст.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Сахар – 50 г
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Мука пшеничная – 200 г
  • Сода, корица – по 1 ч. л.
  • Масло – 1 ст. л.

Как приготовить:

  1. Тыкву почистить, порезать. Запечь при 160 градусах или отварить. Измельчить блендером до однородного состояния.
  2. В миске смешать тыквенное пюре, кефир, яйцо, сахар и соль. Просеять к жидким ингредиентам муку с содой и корицей, тщательно размешать.
  3. Добавить масло и снова перемешать до однородности.
  4. Выпекать на горячей сухой сковороде до готовности.
  5. Подавать с йогуртом, медом или вареньем.

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Тыквенные оладьи ванильные

Тыквенные оладьи ванильные / Фото: instagram.com/dia_status/

Ингредиенты:

  • Тыквенное пюре – 150 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 25 г
  • Соль, ванильный сахар – по вкусу
  • Мука – 110 г
  • Масло – 1 ст. л.

Как приготовить:

  1. Смешать пюре с яйцом. Добавить сахар, ванилин и щепотку соли.
  2. Просеять муку и тщательно перемешать. Добавить растительное масло. ⠀
  3. Жарить с двух сторон до готовности.

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Тыквенные оладьи дрожжевые

Тыквенные оладьи дрожжевые / Фото: instagram.com/kate_valigura/

Ингредиенты:

  • Тыквенное пюре – 150 г
  • Мука – 200 г
  • Дрожжи – 2 ч .л.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Молоко, натуральный йогурт – по 200 мл
  • Несколько капель лимонного сока
  • Сливочное масло – 40 г

Как приготовить:

  1. Смешать все сухие ингредиенты. Отдельно взбить яйца и смешать с молоком и йогуртом. Добавить тыквенное пюре.
  2. Соединить все ингредиенты и перемешать. Отправить в холодильник на 30 минут.
  3. Жарить до готовности.

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