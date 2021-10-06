3 рецепта оранжевых оладий к завтраку, нужно будет тыквенное пюре

Как и для сырников и запеканок с тыквой, лучше позаботиться о том, чтобы у вас было пюре. Для него тыкву можно запечь или отварить. Вкуснее все же запечь. Удобно, что пюре можно приготовить впрок и хранить его в контейнере в холодильнике. Овощ для оладий нужно выбирать сладких сортов, чтобы не пришлось класть много сахара.

Тыквенные панкейки

Тыквенные панкейки / Фото: instagram.com/menunedeli/

Рецепты оладий с тыквой / Фото: instagram.com/gmi_cookpad/

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Ингредиенты:

Тыквенное пюре – 120 г

Кефир – 1 ст.

Яйцо куриное – 1 шт.

Сахар – 50 г

Соль – 0,5 ч. л.

Мука пшеничная – 200 г

Сода, корица – по 1 ч. л.

Масло – 1 ст. л.

Как приготовить:

⠀

Тыкву почистить, порезать. Запечь при 160 градусах или отварить. Измельчить блендером до однородного состояния. В миске смешать тыквенное пюре, кефир, яйцо, сахар и соль. Просеять к жидким ингредиентам муку с содой и корицей, тщательно размешать. Добавить масло и снова перемешать до однородности. Выпекать на горячей сухой сковороде до готовности. Подавать с йогуртом, медом или вареньем.

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Тыквенные оладьи ванильные

Тыквенные оладьи ванильные / Фото: instagram.com/dia_status/

Ингредиенты:

Тыквенное пюре – 150 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 25 г

Соль, ванильный сахар – по вкусу

Мука – 110 г

Масло – 1 ст. л.

Как приготовить:

Смешать пюре с яйцом. Добавить сахар, ванилин и щепотку соли. Просеять муку и тщательно перемешать. Добавить растительное масло. ⠀ Жарить с двух сторон до готовности.

Тыквенные оладьи дрожжевые

Тыквенные оладьи дрожжевые / Фото: instagram.com/kate_valigura/

Ингредиенты:

Тыквенное пюре – 150 г

Мука – 200 г

Дрожжи – 2 ч .л.

Сахар – 3 ст. л.

Яйца – 2 шт.

Молоко, натуральный йогурт – по 200 мл

Несколько капель лимонного сока

Сливочное масло – 40 г

Как приготовить:

Смешать все сухие ингредиенты. Отдельно взбить яйца и смешать с молоком и йогуртом. Добавить тыквенное пюре. Соединить все ингредиенты и перемешать. Отправить в холодильник на 30 минут. Жарить до готовности.

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