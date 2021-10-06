3 рецепта оранжевых оладий к завтраку, нужно будет тыквенное пюре

Как и для сырников и запеканок с тыквой, лучше позаботиться о том, чтобы у вас было пюре. Для него тыкву можно запечь или отварить. Вкуснее все же запечь. Удобно, что пюре можно приготовить впрок и хранить его в контейнере в холодильнике. Овощ для оладий нужно выбирать сладких сортов, чтобы не пришлось класть много сахара.
Тыквенные панкейки
Тыквенные панкейки / Фото: instagram.com/menunedeli/
Рецепты оладий с тыквой / Фото: instagram.com/gmi_cookpad/
Ингредиенты:
- Тыквенное пюре – 120 г
- Кефир – 1 ст.
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Сахар – 50 г
- Соль – 0,5 ч. л.
- Мука пшеничная – 200 г
- Сода, корица – по 1 ч. л.
- Масло – 1 ст. л.
Как приготовить:
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- Тыкву почистить, порезать. Запечь при 160 градусах или отварить. Измельчить блендером до однородного состояния.
- В миске смешать тыквенное пюре, кефир, яйцо, сахар и соль. Просеять к жидким ингредиентам муку с содой и корицей, тщательно размешать.
- Добавить масло и снова перемешать до однородности.
- Выпекать на горячей сухой сковороде до готовности.
- Подавать с йогуртом, медом или вареньем.
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Тыквенные оладьи ванильные
Тыквенные оладьи ванильные / Фото: instagram.com/dia_status/
Ингредиенты:
- Тыквенное пюре – 150 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 25 г
- Соль, ванильный сахар – по вкусу
- Мука – 110 г
- Масло – 1 ст. л.
Как приготовить:
- Смешать пюре с яйцом. Добавить сахар, ванилин и щепотку соли.
- Просеять муку и тщательно перемешать. Добавить растительное масло. ⠀
- Жарить с двух сторон до готовности.
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Тыквенные оладьи дрожжевые
Тыквенные оладьи дрожжевые / Фото: instagram.com/kate_valigura/
Ингредиенты:
- Тыквенное пюре – 150 г
- Мука – 200 г
- Дрожжи – 2 ч .л.
- Сахар – 3 ст. л.
- Яйца – 2 шт.
- Молоко, натуральный йогурт – по 200 мл
- Несколько капель лимонного сока
- Сливочное масло – 40 г
Как приготовить:
- Смешать все сухие ингредиенты. Отдельно взбить яйца и смешать с молоком и йогуртом. Добавить тыквенное пюре.
- Соединить все ингредиенты и перемешать. Отправить в холодильник на 30 минут.
- Жарить до готовности.
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