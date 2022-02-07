3 ресторанные идеи для незабываемого ужина на День влюбленных

Красивый праздничный стол на 14 февраля начинается с его оформления. Ну и потом еда. Еда особенная.

Мы нашли рецепты блюд, которые предлагают в ресторанах. Но это не значит, что их невозможно приготовить в домашних условиях.

Рецепты блюд на 14 февраля / Фото: Коллаж: Сегодня

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Будущие стейки, по рекомендациям Goodhousekeeping.com, должны обязательно побыть при комнатной температуре минимум 20 минут.

Ризотто с пармезаном – моментальное, по этому рецепту вы приготовите его за 30 минут.

Для запеченных с сыром груш по рецепту slavogorodski.k нужны не слишком жесткие, но не слишком мягкие сочные фрукты.

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Ризотто с пармезаном (для мультиварки)

Ризотто с пармезаном / Фото: www.goodhousekeeping.com

Ингредиенты:

по 1 ст. л. сливочное масло, оливковое масло;

1 средняя луковица, мелко нарезанный;

2 зубчики чеснока, мелко нарезанные;

350 г риса Арборио;

соль и перец;

100 мл белого сухого вина;

350 мл куриного бульона;

100 г тертого пармезана плюс для подачи.

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Как приготовить:

В чаше мультиварке разогрейте оливковое и сливочное масло, обжарьте лук до мягкости – 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте еще 2 минуты. Добавьте рис и 1 чайную ложку соли и готовьте, периодически помешивая, до золотисто-коричневого цвета, от 4 до 6 минут. Добавьте вино и готовьте около 1 минуты. Добавьте бульон. Закройте крышку и готовьте на режиме "Рис" около 7 минут. Не выключая, перемешивайте ризотто, пока жидкость не испарится, 2-3 минуты. Вмешайте пармезан. При подаче украсьте зеленью.

Стейк Нью-Йорк

Стейк Нью-Йорк / Фото: www.goodhousekeeping.com

Ингредиенты:

два стейка;

соль и перец;

2 ч. л. оливкового масла;

4 зубчики чеснока, неочищенных;

1 веточка свежего розмарина.

Здесь узнаете, что такое стейк "Солсбери", который тоже может разнообразить меню на 14 февраля.

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 220 градусов. Нагрейте чугунную сковороду на среднем огне. Приправьте стейк солью и перцем по 1/2 чайной ложки. Добавьте масло в сковороду, затем положите стейк, чеснок и розмарин и готовьте, пока стейк не подрумянится, примерно по 3 минуты с каждой стороны. Переместите сковороду в духовку и запекайте до желаемой степени готовности, от 3 до 6 минут для средней степени прожарки. Переложите стейк на разделочную доску и дайте отдохнуть не менее 5 минут перед нарезкой.

Груша с горгондзолой

Груша с горгондзолой / Фото: instagram.com/slavogorodski.k/

Ингредиенты:

1 груша;

сыр горгондзола;

грецкие орехи;

мед жидкий.

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Как приготовить: