3 согревающих супа с сыром – добавки обязательно попросят

Если вы любите сыр, то эти супы обязательно оцените. Они отлично согревают и насыщают. Важно выбрать вкусные дополнения.
Суп от evgeniya_prostoiy_recept с плавленым сыром и шампиньонами, суп по рецепту _anya_york дополняют фрикадельки, которые готовятся из куриного фарша, а рецепт крем-супа с курицей и цветной капустой – редакционный, он пюрируется блендером.
Рецепты супов с сыром / Фото: Коллаж: Сегодня
Перед тем, как приступать, ознакомьтесь с важными лайфхаками, чтобы приготовить идеальный суп.
Суп с сыром и фрикадельками
Суп с сыром и фрикадельками / Фото: instagram.com/_anya_york/
Ингредиенты:
- Куриный фарш – 150 г
- Яйцо – 2 шт.
- Вода/бульон – 1,5 л
- Картофель – 3 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сыр плавленый – 3-4 ст. л.
- Соль, специи, зелень, лавровый лист
Как приготовить:
- В фарш добавить яйцо, специи и перемешать. Мелко нарезанный лук обжарить до золотистого цвета.
- Добавить крупно натертую морковь и тушить 3-4 минуты до готовности.
- В кастрюлю налить воду/бульон, довести до кипения и добавить лавровый лист.
- Картофель нарезать кубиками и выложить в кипящую воду. Через 3 минуты добавить фрикадельки и варить с картофелем 7 минут. Добавить поджарку.
- Натереть сыр и выложить в суп. Готовить 3 минуты, подавать с зеленью.
Суп из плавленых сырков с грибами
Суп из плавленых сырков грибами / Фото: instagram.com/evgeniya_prostoiy_recept/
Ингредиенты:
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- Вода или куриный бульон – 1,5-2 литра
- Плавленый сыр – 3 шт.
- Картофель – 350 г
- Морковь, лук – по 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Растительное масло и сливочное масло – по 3 ст. л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец горошком – 5-6 шт.
- Шампиньоны – 5-7 шт.
- Зелень, сухарики, специи
Как приготовить:
- Кастрюлю с водой или бульоном поставить на огонь.
- Лук нарезать мелко, морковь натереть крупно, чеснок мелко нарубить, картофель нарезать кубиком.
- Лук и морковь обжарить с растительным и сливочным маслом до полупрозрачности лука. Добавить чеснок и готовить 2 минуты. Отдельно обжарить нарезанные помидоры и картофель по 5-7 минут.
- В кастрюлю добавить овощи, лавровый лист, специи и готовить 10 минут.
- Сыр натереть на крупной терке и добавить к супу. Готовить 10 минут.
- Подавать с сухариками и зеленью.
Сырный суп с овощами и курицей
Сырный суп с овощами и курицей / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Цветная капуста – 1 шт.
- Вода – 2-3 л воды (зависит от величины кочана капусты)
- Филе – 300 г
- Луковица, морковь – по 1 шт.
- Плавленый сыр – 100 г
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- Отварить в подсоленной воде филе курицы, лук и морковь.
- Разделить на соцветия кочан капусты.
- Добавить капусту в бульон за 5-10 минут до конца варки курицы.
- Готовое филе достать, разделить на небольшие кусочки, вернуть в суп.
- Лук убрать и пюрировать суп блендером.
- Добавить сыр и, помешивая, варить 5 минут на медленном огне. Выключить огонь, дать настояться 10-15 минут.