3 согревающих супа с сыром – добавки обязательно попросят

Если вы любите сыр, то эти супы обязательно оцените. Они отлично согревают и насыщают. Важно выбрать вкусные дополнения.

Суп от evgeniya_prostoiy_recept с плавленым сыром и шампиньонами, суп по рецепту _anya_york дополняют фрикадельки, которые готовятся из куриного фарша, а рецепт крем-супа с курицей и цветной капустой – редакционный, он пюрируется блендером.

Рецепты супов с сыром / Фото: Коллаж: Сегодня

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Перед тем, как приступать, ознакомьтесь с важными лайфхаками, чтобы приготовить идеальный суп.

Суп с сыром и фрикадельками

Суп с сыром и фрикадельками / Фото: instagram.com/_anya_york/

Ингредиенты:

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Куриный фарш – 150 г

Яйцо – 2 шт.

Вода/бульон – 1,5 л

Картофель – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Сыр плавленый – 3-4 ст. л.

Соль, специи, зелень, лавровый лист

Как приготовить:

В фарш добавить яйцо, специи и перемешать. Мелко нарезанный лук обжарить до золотистого цвета. Добавить крупно натертую морковь и тушить 3-4 минуты до готовности. В кастрюлю налить воду/бульон, довести до кипения и добавить лавровый лист. Картофель нарезать кубиками и выложить в кипящую воду. Через 3 минуты добавить фрикадельки и варить с картофелем 7 минут. Добавить поджарку. Натереть сыр и выложить в суп. Готовить 3 минуты, подавать с зеленью.

Суп из плавленых сырков с грибами

Суп из плавленых сырков грибами / Фото: instagram.com/evgeniya_prostoiy_recept/

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Ингредиенты:

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Вода или куриный бульон – 1,5-2 литра

Плавленый сыр – 3 шт.

Картофель – 350 г

Морковь, лук – по 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Растительное масло и сливочное масло – по 3 ст. л.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец горошком – 5-6 шт.

Шампиньоны – 5-7 шт.

Зелень, сухарики, специи

Как приготовить:

Кастрюлю с водой или бульоном поставить на огонь. Лук нарезать мелко, морковь натереть крупно, чеснок мелко нарубить, картофель нарезать кубиком. Лук и морковь обжарить с растительным и сливочным маслом до полупрозрачности лука. Добавить чеснок и готовить 2 минуты. Отдельно обжарить нарезанные помидоры и картофель по 5-7 минут. В кастрюлю добавить овощи, лавровый лист, специи и готовить 10 минут. Сыр натереть на крупной терке и добавить к супу. Готовить 10 минут. Подавать с сухариками и зеленью.

Сырный суп с овощами и курицей

Сырный суп с овощами и курицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Цветная капуста – 1 шт.

Вода – 2-3 л воды (зависит от величины кочана капусты)

Филе – 300 г

Луковица, морковь – по 1 шт.

Плавленый сыр – 100 г

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить: