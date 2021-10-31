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3 согревающих супа с сыром – добавки обязательно попросят

Ирина Маслова
31 октября, 13:01
Во всех этих супах используется плавленый сыр. Как правило, он добавляется практически в конце приготовления. Отлично дополняют такие супы курица, грибы, цветная капуста

Если вы любите сыр, то эти супы обязательно оцените. Они отлично согревают и насыщают. Важно выбрать вкусные дополнения.

Суп от evgeniya_prostoiy_recept с плавленым сыром и шампиньонами, суп по рецепту _anya_york дополняют фрикадельки, которые готовятся из куриного фарша, а рецепт крем-супа с курицей и цветной капустой – редакционный, он пюрируется блендером.

Рецепты супов с сыром / Фото: Коллаж: Сегодня

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Перед тем, как приступать, ознакомьтесь с важными лайфхаками, чтобы приготовить идеальный суп.

Суп с сыром и фрикадельками

Суп с сыром и фрикадельками / Фото: instagram.com/_anya_york/

Ингредиенты:

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  • Куриный фарш – 150 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Вода/бульон – 1,5 л
  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сыр плавленый – 3-4 ст. л.
  • Соль, специи, зелень, лавровый лист

Как приготовить:

  1. В фарш добавить яйцо, специи и перемешать. Мелко нарезанный лук обжарить до золотистого цвета.
  2. Добавить крупно натертую морковь и тушить 3-4 минуты до готовности.
  3. В кастрюлю налить воду/бульон, довести до кипения и добавить лавровый лист.
  4. Картофель нарезать кубиками и выложить в кипящую воду. Через 3 минуты добавить фрикадельки и варить с картофелем 7 минут. Добавить поджарку.
  5. Натереть сыр и выложить в суп. Готовить 3 минуты, подавать с зеленью.

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Суп из плавленых сырков с грибами

Суп из плавленых сырков грибами / Фото: instagram.com/evgeniya_prostoiy_recept/

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Ингредиенты:

  • Вода или куриный бульон – 1,5-2 литра
  • Плавленый сыр – 3 шт.
  • Картофель – 350 г
  • Морковь, лук – по 1 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Растительное масло и сливочное масло – по 3 ст. л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Перец горошком – 5-6 шт.
  • Шампиньоны – 5-7 шт.
  • Зелень, сухарики, специи

Как приготовить:

  1. Кастрюлю с водой или бульоном поставить на огонь.
  2. Лук нарезать мелко, морковь натереть крупно, чеснок мелко нарубить, картофель нарезать кубиком.
  3. Лук и морковь обжарить с растительным и сливочным маслом до полупрозрачности лука. Добавить чеснок и готовить 2 минуты. Отдельно обжарить нарезанные помидоры и картофель по 5-7 минут.
  4. В кастрюлю добавить овощи, лавровый лист, специи и готовить 10 минут.
  5. Сыр натереть на крупной терке и добавить к супу. Готовить 10 минут.
  6. Подавать с сухариками и зеленью.

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Сырный суп с овощами и курицей

Сырный суп с овощами и курицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Цветная капуста – 1 шт.
  • Вода – 2-3 л воды (зависит от величины кочана капусты)
  • Филе – 300 г
  • Луковица, морковь – по 1 шт.
  • Плавленый сыр – 100 г
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Отварить в подсоленной воде филе курицы, лук и морковь.
  2. Разделить на соцветия кочан капусты.
  3. Добавить капусту в бульон за 5-10 минут до конца варки курицы.
  4. Готовое филе достать, разделить на небольшие кусочки, вернуть в суп.
  5. Лук убрать и пюрировать суп блендером.
  6. Добавить сыр и, помешивая, варить 5 минут на медленном огне. Выключить огонь, дать настояться 10-15 минут.