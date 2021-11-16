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3 запеканки на день рождения, если не знаете, как красиво подать курицу

Ирина Маслова
16 ноября, 12:01
Готовятся они очень быстро, на столе выглядят эффектно и денег не потратите много. Для этих запеканок подойдет как филе, так и мясо с куриных бедер. Среди ингредиентов – помидоры, сыр, моцарелла, болгарский перец

Нужно сказать, что такой способ подачи курицы ко дню рождения не только удивительно красивый, но и экономный. Если сравнивать, например, с затратами на фаршированное куриное филе.

Здесь важна форма для запекания, она должна быть красивой, чтобы эффектно стоять в центре стола.

Запеканки с курицей на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Для запеканки в сливочном соусе от goodfood.gram нужны грибы и твердый сыр, в рецепте от easyfamilyrecipes есть 200 грамм сыра чеддер, если не найдете, можно использовать любой другой твердый.

И последняя запеканка от tasha.cooking готовится с моцареллой.

Куриная запеканка с помидорами и моцареллой

Куриная запеканка с помидорами и моцареллой / Фото: instagram.com/tasha.cooking

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Ингредиенты:

  • Куриное филе – 600 г
  • Помидоры – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Орегано, петрушка
  • Моцарелла – 2 больших шарика
  • Соль, перец по вкусу
  • Растительное масло

Как приготовить:

  1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить и обжарить на растительном масле.
  2. Выложить в керамическую форму, сверху – помидоры кусочками. Добавить мелко нарезанный чеснок, орегано, петрушку. Щедро посыпать тертым сыром.
  3. Запекать в разогретой духовке на 190 градусов 15-18 минут.

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Куриная запеканка с сыром и болгарским перцем

Куриная запеканка с сыром и болгарским перцем / Фото: instagram.com/easyfamilyrecipes

Ингредиенты:

  • Отварное куриное филе (измельченное) – 900 г
  • Болгарский перец нарезанный соломкой – 250 г
  • Куриный бульон – 200 мл
  • Сметана – 100 мл
  • Чесночный порошок, тмин – по 1/2 ч. л.
  • Чеддер – 200 г
  • Свежая кинза

Как приготовить:

  1. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Смешать бульон, сметану, чесночный порошок и тмин. Затем добавить курицу и болгарский перец.
  3. Выложить в форму для запекания и сверху посыпать тертым сыром.
  4. Выпекать 20-30 минут до золотистой корочки. Украсить кинзой или другой зеленью.

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Куриная запеканка в сливочном соусе


Куриная запеканка в сливочном соусе / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Ингредиенты:

  • Куриная грудка без кожи – 2 шт.
  • Шампиньоны свежие – 400 г
  • Сыр – 225 г
  • Яйцо С2 – 6 шт.
  • Молоко – 200 г
  • Сливки 20% – 100 г
  • Зелень, соль, перец, чеснок – по вкусу

Как приготовить:

  1. Грудку и грибы нарезать небольшими кусочками и потушить в сковороде до готовности.
  2. Яйца пробить блендером с молоком и сливками. Добавить соль, перец, мелко порубленную зелень по вкусу.
  3. Сыр натереть на мелкой терке и добавить в молочную смесь.
  4. Курицу снять с огня и дать немного остыть. Перемешать с молочной заливкой. Выложить в форму и разровнять.
  5. Выпекать при 180 градусов около 40 минут. Украсить зеленью.