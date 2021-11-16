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3 запіканки на день народження, якщо не знаєте, як ефектно подати курку

Ірина Маслова
16 листопада, 12:01
Готуються вони швидко, грошей витратите небагато. Для цих запіканок підійде як філе, так і м'ясо з курячих стегон. Серед інгредієнтів – помідори, сир, моцарела, болгарський перець

Треба сказати, що такий спосіб подачі курки до дня народження не тільки красивий, а й заощадливий. Якщо порівнювати, наприклад, з витратами на фаршироване куряче філе.

Тут важлива форма для запікання, вона має бути красивою, щоби ефектно стояти в центрі столу.

Запіканки з куркою на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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Для запіканки у вершковому соусі від goodfood.gram потрібні гриби та твердий сир, в рецепті від easyfamilyrecipes є 200 грамів сиру чедер, якщо не знайдете, можна використовувати будь-який інший твердий.

І остання запіканка від tasha.cooking готується з моцарелою.

Куряча запіканка з помідорами та моцарелою

Куряча запіканка з помідорами та моцарелою / Фото: instagram.com/tasha.cooking

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Інгредієнти:

  • Куряче філе – 600 г
  • Помідори – 2 шт.
  • Часник – 2 зуб.
  • Орегано, петрушка
  • Моцарела – 2 великих кульки
  • Сіль, перець за смаком
  • Олія

Як приготувати:

  1. Куряче філе нарізати невеликими шматочками, посолити, поперчити і обсмажити на олії.
  2. Викласти в керамічну форму, зверху – помідори шматочками. Додати дрібно нарізаний часник, орегано, петрушку. Щедро посипати тертим сиром.
  3. Запікати у розігрітій духовці на 190 градусів 15-18 хвилин.

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Куряча запіканка із сиром та болгарським перцем

Куряча запіканка з сиром та болгарським перцем / Фото: instagram.com/easyfamilyrecipes

Інгредієнти:

  • Відварене куряче філе (подрібнене) – 900 г
  • Болгарський перець нарізаний соломкою – 250 г
  • Курячий бульйон – 200 мл
  • Сметана – 100 мл
  • Часниковий порошок, кмин – по 1/2 ч. л.
  • Чедер – 200 г
  • Свіжа кінза

Як приготувати:

  1. Розігріти духовку до 180 градусів.
  2. Змішати бульйон, сметану, часниковий порошок та кмин. Потім додати курку та болгарський перець.
  3. Викласти у форму для запікання та зверху посипати тертим сиром.
  4. Випікати 20-30 хвилин до золотавої скоринки. Прикрасити кінзою або іншою зеленню.

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Куряча запіканка у вершковому соусі


Куряча запіканка у вершковому соусі / Фото: instagram.com/goodfood.gram/


Інгредієнти:

  • Куряча грудка без шкіри – 2 шт.
  • Печериці свіжі – 400 г
  • Сир – 225 г
  • Яйце С2 – 6 шт.
  • Молоко – 200 г
  • Вершки 20% – 100 г
  • Зелень, сіль, перець, часник – за смаком

Як приготувати:

  1. Грудки та гриби нарізати невеликими шматочками і потушкувати в сковороді до готовності.
  2. Яйця пробити блендером з молоком та вершками. Додати сіль, перець, дрібно порубану зелень за смаком.
  3. Сир натерти на дрібній тертці та додати до молочної суміші.
  4. Курку зняти з вогню і дати трохи охолонути. Перемішати з молочною заливкою. Викласти у форму та розрівняти.
  5. Випікати за 180 градусів близько 40 хвилин. Прикрасити зеленню.