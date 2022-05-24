4 вкусных и полезных напитка, которые можно пить вместо кофе

Искать альтернативу конкретному продукту мы начинаем в нескольких случаях: когда хочется сократить потребление этого самого продукта, после рекомендаций врача или когда хочется разнообразия.

Мы рассказывали, чем можно заменять мясо в рационе, то же касается и нашего любимого кофе.

Чем заменить кофе - список напитков / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

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Как говорит диетолог Вера Паламарь, несмотря на то, что кофе обладает массой полезных свойств, есть напитки гораздо полезнее и отлично бодрят.

Чай из цикория

Напиток из цикория способствует хорошему пищеварению / Фото: Depositphotos

По вкусу он очень похож на кофе, но не содержит кофеина. Зато в цикории есть растворимая клетчатка, она может способствовать пищеварению и поддерживать здоровье кишечника, способствует росту полезных бактерий.

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Кроме того, он может обладать желчегонными свойствами, что полезно для переваривания жиров.

Заваривайте порошок цикория, как обычный кофе, или в кофеварке и френч-прессе.

Если любите суши, а рисового уксуса для них нет, его можно приготовить в домашних условиях.

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Матча

Матча способен снизить высокое давление / Фото: Инстаграм

Матча – это вид зеленого чая, богатого антиоксидантами. Регулярное употребление способно снизить высокое давление, помочь снижению веса, снизить риск развития диабета второго типа

Так же можно приготовить матча-латте. Смешайте растворенный в горячей воде порошок матча с чашкой подогретого животного или растительного молока, а затем взбейте в блендере.

Золотое молоко

Золотое молоко легко заменит кофе без кофеина / Фото: Depositphotos

Это насыщенный заменитель кофе без кофеина. Содержит бодрящие специи – имбирь, корицу, куркуму и черный перец. Еще в золотое молоко добавляют кардамон, ваниль и мед.

Куркума – мощный противовоспалительный ингредиент напитка.

Здесь читайте, чем можно заменить сливочное масло в выпечке.

Какао

Какао – источник магния, железа, цинка и калия / Фото: instagram.com/mam_sochi/

Какао не только улучшает настроение. Это один из самых богатых природных источников антиоксидантов, магния, пищевых волокон, железа, цинка и калия.

В какао много антиоксидантных соединений. Они способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы.

Чашка сваренного какао содержит все эти полезные соединения без сахара или жира и практически без калорий (около 10 калорий на чашку).

Сливки тоже можно заменить, приготовив их у себя на кухне. Несколько рецептов собраны в этом материале.