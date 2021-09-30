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5 правил и 3 рецепта для маринованной скумбрии

Ирина Маслова
30 сентября, 16:09
Берите рыбу без повреждений, тщательно очистите ее, уделяя особое внимание жабрам. Лучше мариновать рыбу кусочками. Усилит вкус засоленной скумбрии гвоздика, мускатный орех, кориандр

Уникальная все-таки рыба. Ее с удовольствием можно есть каждый день в самых разных исполнениях, ее не стыдно поставить на стол по праздникам. Все дело во вкусе и умеренной жирности. Скумбрией – соленой и маринованной – можно запастись. Нужно знать, как это правильно сделать и лучшие для этого рецепты.

5 правил для вкусной засоленной скумбрии

Мариновать скумбрию нужно в стеклянной или эмалированной посуде / Фото: instagram.com/stkcpics/

Как вкусно замариновать скумбрию / Фото: instagram.com/smorgasbordfood/

  1. Рыбу нужно выбирать большую, жирную. Во время засола любая рыба отдает много жидкости и жира. Если скумбрия будет маленькой, то в результате получится суховатой.
  2. Тщательно очищайте рыбу. Особенно нужно обратить внимание на жабры, они горчат.
  3. Мариновать нужно в стеклянной или эмалированной посуде. Пластиковой скумбрия оставит свой запах, от которого будет сложно избавиться. А алюминиевая емкость окисляется. В такой посуде нельзя ничего мариновать.
  4. Не используйте йодированную соль. Она провоцирует появление лишней жидкости, дает запах йода, а скумбрия может получиться рыхлой.
  5. Не заливайте скумбрию слишком горячим рассолом или маринадом – рыба сварится, но и холодным тоже нельзя – она попросту не замаринуется. Рассол и маринад должны быть комнатной температуры.

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Маринованная скумбрия – рецепт 1

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 2 шт.
  • Лук, морковь – по 2 шт.
  • Вода – 350 мл
  • Гвоздика – 6 шт.
  • Перец горошком, молотый, зерна кориандра – по щепотке
  • Соль – 2 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Уксус яблочный, подсолнечное масло – по 2 ст. л.

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Как приготовить:

  1. Скумбрию почистить, порезать.
  2. Воду вскипятить, добавить соль, сахар, гвоздику, перец горошком и молотый, кориандр, масло. Кипятить минуту на медленном огне. В конце влить уксус. Остудить.
  3. Лук и морковь порезать полукольцами. Рыбу сложить в емкость, смешать с луком и морковью, залить маринадом комнатной температуры. Оставить на сутки мариноваться.

Маринованная скумбрия – рецепт 2

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 3 шт.

Для рассола:

  • Уксус 9%, соль – по 6 ст. л.⠀
  • Сахар – 4 ст. л.
  • Лавровый лист – 5 шт.
  • Душистый перец – 8 шт.

Как приготовить:

  1. Рыбу почистить, нарезать на кусочки. ⠀
  2. Для рассола соединить все ингредиенты и вылить в 2 л воды. После закипания снять с огня, дать остыть.
  3. Сложить рыбу в емкость, залить рассолом. Скумбрия будет готова через 10-12 часов.

Скумбрия малосольная

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 2 шт.
  • Соль – 3 ст. л.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Душистый перец горошком – 15 шт.
  • Лавровый лист, гвоздика – по 5 шт.
  • Вода – 2 л

Как приготовить:

  1. Воду вскипятить, добавить соль и сахар. Добавить остальные специи, проварить несколько минут. Охладить до комнатной температуры.
  2. Рыбу очистить и нарезать на порционные кусочки. Сложить в емкость.
  3. Залить маринадом, накрыть крышкой или пленкой. Оставить на 6-7 часов.

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