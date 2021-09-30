5 правил и 3 рецепта для маринованной скумбрии

Уникальная все-таки рыба. Ее с удовольствием можно есть каждый день в самых разных исполнениях, ее не стыдно поставить на стол по праздникам. Все дело во вкусе и умеренной жирности. Скумбрией – соленой и маринованной – можно запастись. Нужно знать, как это правильно сделать и лучшие для этого рецепты.

5 правил для вкусной засоленной скумбрии

Мариновать скумбрию нужно в стеклянной или эмалированной посуде / Фото: instagram.com/stkcpics/

Как вкусно замариновать скумбрию / Фото: instagram.com/smorgasbordfood/

Рыбу нужно выбирать большую, жирную. Во время засола любая рыба отдает много жидкости и жира. Если скумбрия будет маленькой, то в результате получится суховатой. Тщательно очищайте рыбу. Особенно нужно обратить внимание на жабры, они горчат. Мариновать нужно в стеклянной или эмалированной посуде. Пластиковой скумбрия оставит свой запах, от которого будет сложно избавиться. А алюминиевая емкость окисляется. В такой посуде нельзя ничего мариновать. Не используйте йодированную соль. Она провоцирует появление лишней жидкости, дает запах йода, а скумбрия может получиться рыхлой. Не заливайте скумбрию слишком горячим рассолом или маринадом – рыба сварится, но и холодным тоже нельзя – она попросту не замаринуется. Рассол и маринад должны быть комнатной температуры.

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Маринованная скумбрия – рецепт 1

Ингредиенты:

Скумбрия – 2 шт.

Лук, морковь – по 2 шт.

Вода – 350 мл

Гвоздика – 6 шт.

Перец горошком, молотый, зерна кориандра – по щепотке

Соль – 2 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Уксус яблочный, подсолнечное масло – по 2 ст. л.

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Как приготовить:

Скумбрию почистить, порезать. Воду вскипятить, добавить соль, сахар, гвоздику, перец горошком и молотый, кориандр, масло. Кипятить минуту на медленном огне. В конце влить уксус. Остудить. Лук и морковь порезать полукольцами. Рыбу сложить в емкость, смешать с луком и морковью, залить маринадом комнатной температуры. Оставить на сутки мариноваться.

Маринованная скумбрия – рецепт 2

Ингредиенты:

Скумбрия – 3 шт.

Для рассола:

Уксус 9%, соль – по 6 ст. л.⠀

Сахар – 4 ст. л.

Лавровый лист – 5 шт.

Душистый перец – 8 шт.

Как приготовить:

Рыбу почистить, нарезать на кусочки. ⠀ Для рассола соединить все ингредиенты и вылить в 2 л воды. После закипания снять с огня, дать остыть. Сложить рыбу в емкость, залить рассолом. Скумбрия будет готова через 10-12 часов.

Скумбрия малосольная

Ингредиенты:

Скумбрия – 2 шт.

Соль – 3 ст. л.

Сахар – 2 ст. л.

Душистый перец горошком – 15 шт.

Лавровый лист, гвоздика – по 5 шт.

Вода – 2 л

Как приготовить:

Воду вскипятить, добавить соль и сахар. Добавить остальные специи, проварить несколько минут. Охладить до комнатной температуры. Рыбу очистить и нарезать на порционные кусочки. Сложить в емкость. Залить маринадом, накрыть крышкой или пленкой. Оставить на 6-7 часов.

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