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5 правил і 3 рецепти для маринованої скумбрії

Ірина Маслова
30 вересня, 16:09
Беріть рибу без пошкоджень, ретельно очистіть її, приділяючи особливу увагу зябрам. Краще маринувати рибу шматочками. Посилить смак засоленої скумбрії гвоздика, мускатний горіх, коріандр

Унікальна все-таки риба. Її із задоволенням можна їсти щодня в найрізноманітніших виконаннях, її не соромно поставити на стіл у свята. Уся справа в смаку і помірній жирності. Скумбрією – солоною та маринованою – можна запастися. Потрібно знати, як це правильно зробити і кращі для цього рецепти.

5 правил для смачної засоленої скумбрії

Маринувати скумбрію треба в скляному або емальованому посуді / Фото: instagram.com/stkcpics/

Як смачно замаринувати скумбрію / Фото: instagram.com/smorgasbordfood/

  1. Рибу потрібно вибирати велику, жирну. Під час засолювання будь-яка риба віддає багато рідини та жиру. Якщо скумбрія буде маленькою, то в результаті вийде сухуватою.
  2. Ретельно очищуйте рибу. Насамперед слід звернути увагу на зябра, вони гірчать.
  3. Маринувати потрібно в скляному або емальованому посуді. Пластиковому скумбрія залишить свій запах, якого буде важко позбутися. А алюмінієва ємність окислюється. У такому посуді не можна нічого маринувати.
  4. Не використовуйте йодовану сіль. Вона провокує появу зайвої рідини, дає запах йоду, а скумбрія може розвалюватися.
  5. Не заливайте скумбрію занадто гарячим розсолом або маринадом – риба зваритися, але й холодним теж не можна – вона просто не замаринується. Розсіл і маринад мають бути кімнатної температури.

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Маринована скумбрія – рецепт 1

Інгредієнти:

  • Скумбрія – 2 шт.
  • Цибуля, морква – по 2 шт.
  • Вода – 350 мл
  • Гвоздика – 6 шт.
  • Перець горошком, мелений, зерна коріандру – по щіпці
  • Сіль – 2 ч. л.
  • Цукор – 1 ч. л.
  • Оцет яблучний, соняшникова олія – по 2 ст. л.

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Як приготувати:

  1. Скумбрію почистити, порізати.
  2. Воду закип'ятити, додати сіль, цукор, гвоздику, перець горошком і мелений, коріандр, олію. Кип'ятити хвилину на повільному вогні. Наприкінці влити оцет. Остудити.
  3. Цибулю і моркву порізати півкільцями. Рибу скласти в ємність, змішати з цибулею і морквою, залити маринадом кімнатної температури. Залишити на добу маринуватися.

Маринована скумбрія – рецепт 2

Інгредієнти:

  • Скумбрія – 3 шт.

Для розсолу:

  • Оцет 9%, сіль – по 6 ст. л. ⠀
  • Цукор – 4 ст. л.
  • Лаврове листя – 5 шт.
  • Духмяний перець – 8 шт.

Як приготувати:

  1. Рибу почистити, нарізати на шматочки. ⠀
  2. Для розсолу з'єднати всі інгредієнти і вилити в 2 л води. Після закипання зняти з вогню, дати охолонути.
  3. Скласти рибу в ємність, залити розсолом. Скумбрія буде готова за 10-12 годин.

Скумбрія малосолона

Інгредієнти:

  • Скумбрія – 2 шт.
  • Сіль – 3 ст. л.
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Духмяний перець горошком – 15 шт.
  • Лаврове листя, гвоздика – по 5 шт.
  • Вода – 2 л

Як приготувати:

  1. Воду закип'ятити, додати сіль і цукор. Додати інші спеції, проварити кілька хвилин. Охолодити до кімнатної температури.
  2. Рибу очистити і нарізати на порційні шматочки. Скласти в ємність.
  3. Залити маринадом, накрити кришкою або плівкою. Залишити на 6-7 годин.

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