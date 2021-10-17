5 салатов с грушей с идеальными для нее ингредиентами

Во-первых, это красиво. Плотная сочная груша выгодно смотрится на тарелке. Во-вторых, это спектр других ингредиентов, которые помогают груше, а она им, раскрыть свой вкус немного с другой стороны. Стоит обратить внимание на салаты с курицей и сыром, огурцом, хамоном и сыром с плесенью, в которых также есть этот фрукт. Если вам по душе салаты с виноградом, то и эти должны понравиться.

Салат с грушей, курицей и сыром

Салат с грушей, курицей и сыром / Фото: instagram.com/moysupru/

Рецепты салатов с грушей / Фото: Pixabay

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Ингредиенты:

Груши – 2-3 шт.

Копченая курица – 300 г

Сыр – 150 г

Листовой салат – 2 пучка

Изюм, грецкие орехи – по 100 г

Петрушка – 1 пучок

Оливковое масло

Винный или яблочный уксус – 2 ч. л.

Соль, перец

Как приготовить:

Груши нарезать тонкими ломтиками, курицу нарезать или порвать на волокна. Лук и петрушку нарезать мелко, изюм замочить, орехи слегка обжарить на сухой сковороде. На тарелку выложить порванные руками листья салата, курицу и сыр. Посыпать изюмом и орехами. Украсить грушей. Заправить оливковым маслом и полить винным уксусом.

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Салат с грушей, дор блю и рукколой

Салат из груши с сыром и рукколой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Руккола – пучок

Груша – 1 шт.

Дор блю – 100 г

Грецкие орехи (слегка поджаренные) – 50 г

Оливковое масло

Бальзамический уксус

Соль, перец

Как приготовить:

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Грушу почистить, нарезать кубиками. Выложить на тарелку зелень, сверху разложить грушу и сыр. Добавить орехи. Добавить соль и перец, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Салат с грушей и хамоном

Салат с грушей и хамоном / Фото: instagram.com/bar.cook/

Ингредиенты:

Листья салата – 100 г

Груша – 1 шт.

Хамон – 50 г

Фета – по вкусу

Орехи грецкие – 50 г

Для заправки:

Мед, сок лимона – по 1 ч. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль, перец

Как приготовить:

Грушу нарезать дольками и обжарить по 1 минуте с каждой стороны. Листья салата порвать, выложить на тарелку. Разложить грушу, фету, орехи, хамон. Для заправки смешать все ингредиенты, полить салат.

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Салат с грушей, орехами и клюквой

Салат с грушей, орехами и клюквой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Салат айсберг – 300 г

Морковь, красный лук – по 1 шт.

Яблочный уксус – 20 мл

Натуральный йогурт – 125 мл

Мед – 1 ст. л.

Клюква – 100 г

Груша – 2 шт.

Обжаренные грецкие орехи – 150 г

Как приготовить:

Листья салата порвать руками в миску. Лук нарезать тонкими полукольцами. Морковь натереть. Морковь и лук добавить к листьям салата. Для соуса смешать йогурт, жидкий мед и яблочный уксус. Приправить по вкусу. Заправить овощи соусом, добавить клюкву и перемешать. Груши очистить, нарезать соломкой. Перед подачей на стол добавить в салат груши и крупно порубленные орехи, перемешать.

Салат с грушей и огурцом

Салат с грушей и огурцом / Фото: instagram.com/ksenia_dezhkina/

Ингредиенты:

Микс салата

Груша, авокадо, огурец – по 1 шт.

Сыр полутвердый – 150 г

Сок лимона – 1 ст. л.

Бальзамический соус, мед – по 1 ч. л.

Как приготовить: