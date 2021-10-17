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5 салатов с грушей с идеальными для нее ингредиентами

Ирина Маслова
17 октября, 17:00
Груши для этих салатов нужны неперезрелые, а курица, хамон, сыры с плесенью отлично сочетаются с этим фруктом. Для заправки возьмите немного меда и бальзамического уксуса

Во-первых, это красиво. Плотная сочная груша выгодно смотрится на тарелке. Во-вторых, это спектр других ингредиентов, которые помогают груше, а она им, раскрыть свой вкус немного с другой стороны. Стоит обратить внимание на салаты с курицей и сыром, огурцом, хамоном и сыром с плесенью, в которых также есть этот фрукт. Если вам по душе салаты с виноградом, то и эти должны понравиться.

Салат с грушей, курицей и сыром

Салат с грушей, курицей и сыром / Фото: instagram.com/moysupru/

Рецепты салатов с грушей / Фото: Pixabay

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Ингредиенты:

  • Груши – 2-3 шт.
  • Копченая курица – 300 г
  • Сыр – 150 г
  • Листовой салат – 2 пучка
  • Изюм, грецкие орехи – по 100 г
  • Петрушка – 1 пучок
  • Оливковое масло
  • Винный или яблочный уксус – 2 ч. л.
  • Соль, перец

Как приготовить:

  1. Груши нарезать тонкими ломтиками, курицу нарезать или порвать на волокна.
  2. Лук и петрушку нарезать мелко, изюм замочить, орехи слегка обжарить на сухой сковороде.
  3. На тарелку выложить порванные руками листья салата, курицу и сыр. Посыпать изюмом и орехами. Украсить грушей.
  4. Заправить оливковым маслом и полить винным уксусом.

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Салат с грушей, дор блю и рукколой

Салат из груши с сыром и рукколой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Руккола – пучок
  • Груша – 1 шт.
  • Дор блю – 100 г
  • Грецкие орехи (слегка поджаренные) – 50 г
  • Оливковое масло
  • Бальзамический уксус
  • Соль, перец

Как приготовить:

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  1. Грушу почистить, нарезать кубиками.
  2. Выложить на тарелку зелень, сверху разложить грушу и сыр. Добавить орехи.
  3. Добавить соль и перец, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Салат с грушей и хамоном

Салат с грушей и хамоном / Фото: instagram.com/bar.cook/

Ингредиенты:

  • Листья салата – 100 г
  • Груша – 1 шт.
  • Хамон – 50 г
  • Фета – по вкусу
  • Орехи грецкие – 50 г

Для заправки:

  • Мед, сок лимона – по 1 ч. л.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Соль, перец

Как приготовить:

  1. Грушу нарезать дольками и обжарить по 1 минуте с каждой стороны.
  2. Листья салата порвать, выложить на тарелку. Разложить грушу, фету, орехи, хамон.
  3. Для заправки смешать все ингредиенты, полить салат.

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Салат с грушей, орехами и клюквой

Салат с грушей, орехами и клюквой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Салат айсберг – 300 г
  • Морковь, красный лук – по 1 шт.
  • Яблочный уксус – 20 мл
  • Натуральный йогурт – 125 мл
  • Мед – 1 ст. л.
  • Клюква – 100 г
  • Груша – 2 шт.
  • Обжаренные грецкие орехи – 150 г

Как приготовить:

  1. Листья салата порвать руками в миску. Лук нарезать тонкими полукольцами. Морковь натереть. Морковь и лук добавить к листьям салата.
  2. Для соуса смешать йогурт, жидкий мед и яблочный уксус. Приправить по вкусу.
  3. Заправить овощи соусом, добавить клюкву и перемешать.
  4. Груши очистить, нарезать соломкой.
  5. Перед подачей на стол добавить в салат груши и крупно порубленные орехи, перемешать.

Салат с грушей и огурцом

Салат с грушей и огурцом / Фото: instagram.com/ksenia_dezhkina/

Ингредиенты:

  • Микс салата
  • Груша, авокадо, огурец – по 1 шт.
  • Сыр полутвердый – 150 г
  • Сок лимона – 1 ст. л.
  • Бальзамический соус, мед – по 1 ч. л.

Как приготовить:

  1. Грушу и авокадо порезать кубиками, сбрызнуть соком лимона. Сыр и огурец нарезать кубиками.
  2. Смешать с миксом салата.
  3. Бальзамический уксус и мед соединить и заправить салат.

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