5 заготовок из тыквы на зиму – от цукатов и пюре до варенья с апельсинами

Тыква – это не только яркий и неповторимый цвет для сырников и супов, это настроение для нас. Стоит позаботиться об отличных заготовках на зиму с этим безусловно полезным овощем. Для цукатов и пюре лучше, когда есть тыква сладких сортов – "Медовая принцесса" или "Конфетка". Для маринованной это не обязательно. В этой подборке есть рецепт варенья, которое готовится в мультиварке.

Тыквенное пюре

Тыквенное пюре / Фото: instagram.com/regina_sheih/

Заготовки из тыквы на зиму / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

Тыква сладких сортов – 1 шт.

⠀Как приготовить:

Тыкву помыть, нарезать дольками, очистить от семян. Выложить на противень разрезом вверх и запечь при 180 градусах в течение часа. Мякоть должна стать мягкой. Немного остудить. Вынуть мякоть и измельчить блендером в пюре. Прокипятить в кастрюле с небольшим количеством воды в течение 10-15 минут и разлить по стерилизованным банкам. Хранить пюре в холодильнике.

Цукаты из тыквы

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Цукаты из тыквы / Фото: instagram.com/tim_mirysya/

Ингредиенты:

Мякоть тыквы – 1 кг

Сахар – 700 г

Апельсин – 1 шт.

Как приготовить:

Мякоть тыквы нарезать кубиками или соломкой. Сложить в стеклянную или эмалированную посуду и засыпать сахаром. Убрать на ночь в холодильник. В кастрюлю, где будет вариться тыква, добавить сок апельсина. Кожуру порезать соломкой и добавить в кастрюлю. Довести до кипения на небольшом огне или водяной бане и варить 5 минут. Остудить 2-3 часа. Снова проварить тыкву дважды и дважды остудить. Процедить через сито и выложить тыкву и кожуру апельсина на пергамент. Высушить в духовке в течение 5 часов с приоткрытой дверцей при минимальном нагреве. Лист переворачивать периодически разными сторонами. Остудить. Оставить на сутки при комнатной температуре, убрать в стеклянную тару.

Тыквенное варенье с апельсином и лимоном

Тыквенное варенье с апельсином и лимоном / Фото: instagram.com/dashkat93/

Ингредиенты:

Тыква, сахар – по 1 кг

Вода – 350 мл

Апельсин, лимон – по 1 шт.

Как приготовить:

Тыкву очистить, нарезать на маленькие кубики. Апельсин и лимон обдать кипятком и нарезать дольками. Воду соединить с сахаром и варить сироп на медленном огне. Добавить тыкву, цитрусовые и варить 30-40 минут на медленном огне. Дать полностью остыть. Проварить еще раз в течение 30 минут. Горячим разлить по стерилизованным банкам.

Маринованная тыква

Маринованная тыква / Фото: instagram.com/vprokvk/

Мякоть тыквы – 650 г

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 6 зуб.

Перец красный острый – 1 шт.

Петрушка, укроп

Ингредиенты:

Для маринада:

Вода – 0,5л

Уксус столовый 6% – 100мл

Сахар, соль – по 1 ст. л.

Масло растительное – 75 мл

Гвоздика – 5 бутонов

Душистый перец – 4 горошины

Перец черный – 6 горошин

Лавровый лист – 3 шт.

Как приготовить:

Порезать лук полукольцами, чеснок – пластинами. У острого перца удалить семена и мелко его порезать. Порубить зелень. Тыкву очистить и мякоть порезать кубиками (1-1,5 см). Смешать тыкву с луком, чесноком, перцем, зеленью и наполнить этой смесью банки. Для маринада в кипящую воду добавить специи, соль и сахар. Через минуту добавить масло и прокипятить минуту. Выключить огонь и влить уксус. Залить тыкву горячим маринадом. Остудить и поставить в холодильник.

Тыквенное варенье с яблоками в мультиварке

Тыквенное варенье с яблоками в мультиварке / Фото: instagram.com/dacha_wow/

Ингредиенты:

Тыква – 800 г

Яблоко – 1 шт.

Сахар – 500 г

Молотый имбирь – 0,5 ч. л.

Лимонная кислота – щепотка

Вода – 1,5 ст. л.

Как приготовить:

Яблоки промыть, разрезать пополам, удалить середину и положить в чашу мультиварки. У тыквы срезать кожуру, убрать семена и нарезать на кубики. Соединить ингредиенты, добавить лимонную кислоту, имбирь и оставить на 40-50 минут. Включить программу "Тушение" на 1 час, периодически помешивая. Горячее тыквенное варенье разложить по стерилизованным банкам. Хранить в сухом и прохладном месте после полного остывания.