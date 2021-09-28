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5 заготівель з гарбуза на зиму – від цукатів і пюре до варення з апельсинами

Ірина Маслова
28 вересня, 13:15
Гарбузове пюре може бути пряним, щоб використовувати його в супах, або солодким, щоб додавати до випічки. До цукатів добре підійдуть цитрусові. А маринований гарбуз – чудова закуска

Гарбуз – це не тільки яскравий і неповторний колір для сирників і супів, це настрій для нас. Варто подбати про смачні заготівлі на зиму з цим безумовно корисним овочем. Для цукатів і пюре краще, коли є гарбуз солодких сортів – "Медова принцеса" або "Цукерка". Для маринованої це не обов'язково. У цій добірці є рецепт варення, яке готується в мультиварці.

Гарбузове пюре

Гарбузове пюре / Фото: instagram.com/regina_sheih/

Заготівлі з гарбуза на зиму / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • Гарбуз солодких сортів – 1 шт.

⠀ Як приготувати:

  1. Гарбуз помити, нарізати часточками, очистити від насіння.
  2. Викласти на деко розрізом вгору і запекти за 180 градусів впродовж години. М'якоть має стати м'якою. Трохи остудити.
  3. Вийняти м'якоть і подрібнити блендером у пюре.
  4. Прокип'ятити в каструлі з невеликою кількістю води 10-15 хвилин і розлити по стерилізованих банках.
  5. Зберігати пюре в холодильнику.

Цукати з гарбуза

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Цукати з гарбуза / Фото: instagram.com/tim_mirysya/

Інгредієнти:

  • М'якоть гарбуза – 1 кг
  • Цукор – 700 г
  • Апельсин – 1 шт.

Як приготувати:

  1. М'якоть гарбуза нарізати кубиками або соломкою. Скласти в скляний або емальований посуд і засипати цукром. Прибрати на ніч у холодильник.
  2. У каструлю, де варитиметься гарбуз, додати сік апельсина. Шкірку порізати соломкою і додати в каструлю.
  3. Довести до кипіння на невеликому вогні або водяній бані та варити 5 хвилин. Остудити 2-3 години.
  4. Знову проварити гарбуз двічі і двічі остудити.
  5. Процідити через сито і викласти гарбуз і шкірку апельсина на пергамент.
  6. Висушити в духовці впродовж 5 годин з відкритими дверцятами на мінімальному нагріві. Лист перевертати періодично різними боками. Остудити.
  7. Залишити на добу за кімнатної температури, прибрати в скляну тару.

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Гарбузове варення з апельсином і лимоном

Гарбузове варення з апельсином і лимоном / Фото: instagram.com/dashkat93/

Інгредієнти:

  • Гарбуз, цукор – по 1 кг
  • Вода – 350 мл
  • Апельсин, лимон – по 1 шт.

Як приготувати:

  1. Гарбуз очистити, нарізати на маленькі кубики. Апельсин і лимон обдати окропом і нарізати часточками.
  2. Воду з'єднати з цукром і варити сироп на повільному вогні. Додати гарбуз, цитрусові і варити 30-40 хвилин на повільному вогні. Дати повністю охолонути.
  3. Проварити ще раз впродовж 30 хвилин.
  4. Гарячим розлити по стерилізованих банках.

Маринований гарбуз

Маринований гарбуз / Фото: instagram.com/vprokvk/


Інгредієнти:

  • М'якоть гарбуза – 650 г
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Часник – 6 зуб.
  • Перець червоний гострий – 1 шт.
  • Петрушка, кріп

Для маринаду:

  • Вода – 0,5 л
  • Оцет столовий 6% – 100мл
  • Цукор, сіль – по 1 ст. л.
  • Олія – 75 мл
  • Гвоздика – 5 бутонів
  • Духмяний перець – 4 горошини
  • Перець чорний – 6 горошин
  • Лаврове листя – 3 шт.

Як приготувати:

  1. Порізати цибулю півкільцями, часник – пластинами. У гострого перцю видалити насіння і дрібно його порізати. Порубати зелень.
  2. Гарбуз очистити і м'якоть порізати кубиками (1-1,5 см).
  3. Змішати гарбуз з цибулею, часником, перцем, зеленню і наповнити цією сумішшю банки.
  4. Для маринаду в киплячу воду додати спеції, сіль і цукор. За хвилину додати олію та прокип'ятити хвилину. Вимкнути вогонь і влити оцет.
  5. Залити гарбуз гарячим маринадом. Остудити і поставити в холодильник.

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Гарбузове варення з яблуками в мультиварці

Гарбузове варення з яблуками в мультиварці / Фото: instagram.com/dacha_wow/

Інгредієнти:

  • Гарбуз – 800 г
  • Яблуко – 1 шт.
  • Цукор – 500 г
  • Мелений імбир – 0,5 ч. л.
  • Лимонна кислота – щіпка
  • Вода – 1,5 ст. л.

Як приготувати:

  1. Яблука промити, розрізати навпіл, видалити середину і покласти в чашу мультиварки.
  2. У гарбуза зрізати шкірку, прибрати насіння і нарізати на кубики.
  3. Усі компоненти разом, додати лимонну кислоту, імбир та залишити на 40-50 хвилин.
  4. Увімкнути програму "Тушкування" на 1 годину, періодично помішуючи.
  5. Гаряче гарбузове варення розкласти по стерилізованих банках. Зберігати в сухому і прохолодному місці після повного охолодження.

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