5 заготівель з гарбуза на зиму – від цукатів і пюре до варення з апельсинами

Гарбуз – це не тільки яскравий і неповторний колір для сирників і супів, це настрій для нас. Варто подбати про смачні заготівлі на зиму з цим безумовно корисним овочем. Для цукатів і пюре краще, коли є гарбуз солодких сортів – "Медова принцеса" або "Цукерка". Для маринованої це не обов'язково. У цій добірці є рецепт варення, яке готується в мультиварці.
Гарбузове пюре
Гарбузове пюре / Фото: instagram.com/regina_sheih/
Заготівлі з гарбуза на зиму / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- Гарбуз солодких сортів – 1 шт.
⠀ Як приготувати:
- Гарбуз помити, нарізати часточками, очистити від насіння.
- Викласти на деко розрізом вгору і запекти за 180 градусів впродовж години. М'якоть має стати м'якою. Трохи остудити.
- Вийняти м'якоть і подрібнити блендером у пюре.
- Прокип'ятити в каструлі з невеликою кількістю води 10-15 хвилин і розлити по стерилізованих банках.
- Зберігати пюре в холодильнику.
Цукати з гарбуза
Цукати з гарбуза / Фото: instagram.com/tim_mirysya/
Інгредієнти:
- М'якоть гарбуза – 1 кг
- Цукор – 700 г
- Апельсин – 1 шт.
Як приготувати:
- М'якоть гарбуза нарізати кубиками або соломкою. Скласти в скляний або емальований посуд і засипати цукром. Прибрати на ніч у холодильник.
- У каструлю, де варитиметься гарбуз, додати сік апельсина. Шкірку порізати соломкою і додати в каструлю.
- Довести до кипіння на невеликому вогні або водяній бані та варити 5 хвилин. Остудити 2-3 години.
- Знову проварити гарбуз двічі і двічі остудити.
- Процідити через сито і викласти гарбуз і шкірку апельсина на пергамент.
- Висушити в духовці впродовж 5 годин з відкритими дверцятами на мінімальному нагріві. Лист перевертати періодично різними боками. Остудити.
- Залишити на добу за кімнатної температури, прибрати в скляну тару.
Гарбузове варення з апельсином і лимоном
Гарбузове варення з апельсином і лимоном / Фото: instagram.com/dashkat93/
Інгредієнти:
- Гарбуз, цукор – по 1 кг
- Вода – 350 мл
- Апельсин, лимон – по 1 шт.
Як приготувати:
- Гарбуз очистити, нарізати на маленькі кубики. Апельсин і лимон обдати окропом і нарізати часточками.
- Воду з'єднати з цукром і варити сироп на повільному вогні. Додати гарбуз, цитрусові і варити 30-40 хвилин на повільному вогні. Дати повністю охолонути.
- Проварити ще раз впродовж 30 хвилин.
- Гарячим розлити по стерилізованих банках.
Маринований гарбуз
Маринований гарбуз / Фото: instagram.com/vprokvk/
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Інгредієнти:
- М'якоть гарбуза – 650 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Часник – 6 зуб.
- Перець червоний гострий – 1 шт.
- Петрушка, кріп
Для маринаду:
- Вода – 0,5 л
- Оцет столовий 6% – 100мл
- Цукор, сіль – по 1 ст. л.
- Олія – 75 мл
- Гвоздика – 5 бутонів
- Духмяний перець – 4 горошини
- Перець чорний – 6 горошин
- Лаврове листя – 3 шт.
Як приготувати:
- Порізати цибулю півкільцями, часник – пластинами. У гострого перцю видалити насіння і дрібно його порізати. Порубати зелень.
- Гарбуз очистити і м'якоть порізати кубиками (1-1,5 см).
- Змішати гарбуз з цибулею, часником, перцем, зеленню і наповнити цією сумішшю банки.
- Для маринаду в киплячу воду додати спеції, сіль і цукор. За хвилину додати олію та прокип'ятити хвилину. Вимкнути вогонь і влити оцет.
- Залити гарбуз гарячим маринадом. Остудити і поставити в холодильник.
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Гарбузове варення з яблуками в мультиварці
Гарбузове варення з яблуками в мультиварці / Фото: instagram.com/dacha_wow/
Інгредієнти:
- Гарбуз – 800 г
- Яблуко – 1 шт.
- Цукор – 500 г
- Мелений імбир – 0,5 ч. л.
- Лимонна кислота – щіпка
- Вода – 1,5 ст. л.
Як приготувати:
- Яблука промити, розрізати навпіл, видалити середину і покласти в чашу мультиварки.
- У гарбуза зрізати шкірку, прибрати насіння і нарізати на кубики.
- Усі компоненти разом, додати лимонну кислоту, імбир та залишити на 40-50 хвилин.
- Увімкнути програму "Тушкування" на 1 годину, періодично помішуючи.
- Гаряче гарбузове варення розкласти по стерилізованих банках. Зберігати в сухому і прохолодному місці після повного охолодження.
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