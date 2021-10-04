6 десертных капкейков ко дню рождения

Капкейки – это удобно. Из небольшого количества ингредиентов можно получить 10-12 штук. Эта выпечка праздничная, ее можно украсить муссом из ягод, взбитыми сливками, шоколадной глазурью. В сезон груш, инжира и тыквы стоит попробовать их в выпечке. В общем, если ищете быстрые рецепты оригинальных десертов ко дню рождения, то капкейки – это очень подходящая вещь.

Капкейки с вишней и марципаном

Капкейки с вишней и марципаном / Фото: freepik.com

Рецепты капкейков ко дню рождения / Фото: freepik.com

Реклама

Ингредиенты:

250 г сливочного масла комнатной температуры;

250 г мелкого сахара;

5 яиц;

200 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

50 г какао;

1 стакан вишни;

15-200 г марципана.

Для крема:

250 г шоколада;

500 мл сливок.

Реклама

Как приготовить:

Взбить масло до кремовой текстуры. Добавить сахар и снова взбить. По очереди ввести добавить яйца. Вмешать просеянную муку, разрыхлитель и какао. Аккуратно добавить ягоды. Выложить тесто в формочки. Из марципана скатать шарики и поместить в центр каждой формы. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут. Остудить и украсить кремом. Для крема измельченный шоколад растопить водяной бане. Холодные сливки взбить до пиков. Треть взбитых сливок осторожно перемешать с шоколадом и соединить с остальными сливками. Перемешать до однородной массы.

Капкейки с черникой

Черничные капкейки в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

250 г пшеничной муки;

160 г сахара;

пакетик разрыхлителя;

щепотка соли;

1 пакетик ванильного сахара;

1 яйцо;

100 г растительного масла;

150 мл молока;

200 г черники.

Как приготовить:

Смешать все сухие ингредиенты, добавить промытую чернику и перемешать. Взбить венчиком все жидкие ингредиенты. Соединить сухие и жидкие ингредиенты, аккуратно перемешать. Застелить 12 формочек для капкейков бумажными вкладышами, наполнить тестом на две трети. Посыпать сахаром. Выпекать около 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Капкейки с инжиром

Капкейки с инжиром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для основы:

по 50 г сливочного масла, коричневого сахара;

1 яйцо, немного взбить;

70 г муки;

0,5 ч. л. разрыхлителя.

Для начинки:

120 г сливочного сыра;

1 ст. л. йогурта без добавок;

1 яйцо;

20 г ванильного сахара;

1 инжир.

Как приготовить:

Духовку разогреть до 180 градусов. Застелить шесть формочек для капкейков бумажными вкладышами. Для основы смешать масло и сахар до гладкости. Добавить яйцо, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, снова перемешать. Тесто выложить в формочки и выпекать 10 минут. Для начинки смешать сливочный сыр с йогуртом, яйцом и сахаром. Инжир разрезать на 12 долек, выложить по одной дольке в каждую формочку с основой, залить сырной начинкой. Выпекать 20 минут.

Тыквенные капкейки

Тыквенные капкейки с кремом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

400 г мускатной тыквы;

350 г коричневого сахара;

4 яйца;

1 щепотка морской соли;

300 г муки;

2 ч. л. с горкой разрыхлителя;

1 горсть грецких орехов;

1 ч. л. молотой корицы;

175 мл оливкового масла.

Для крема:

цедра одного апельсина;

цедра одного лимона;

сок половины лимона;

140 мл сметаны;

2 ч. л. с горкой сахарной пудры;

ванильный экстракт – по вкусу.

Как приготовить:

Нарезать тыкву на дольки и измельчить при помощи блендера. Добавить коричневый сахар, 4 яйца, щепотку соли (лучше морской), муку, разрыхлитель, корицу, грецкие орехи, оливковое масло. Измельчить до однородной массы. Вылить смесь в формочки на три четверти. Выпекать в течение 20 минут при температуре 180 градусов, остудить. Для крема смешать цедру одного апельсина, лимона, сок лимона, сметану, немного ванильного экстракта и сахарную пудру. Тщательно перемешать. Украсить капкейки кремом, цедрой цитрусовых.

Шоколадные капкейки с творогом

Шоколадные капкейки с творогом / Фото: Depositphotos

Для теста:

250 г муки;

2 ч. л. разрыхлителя;

4 ст. л. какао;

1 яйцо;

160 г сахара;

100 мл сливочного масла;

300 мл кефира.

Для начинки:

150 г творога;

ваниль или лимонная цедра;

1 ст. л. сахара.

Как приготовить:

Формочки смазать сливочным маслом. Творог растереть с сахаром и ванилью в кремообразную массу. Муку смешать с разрыхлителем и какао. В отдельной емкости растереть яйцо с сахаром. Влить постепенно сливочное масло, помешивая. Добавить кефир, перемешать. Просеять муку в яично-кефирную массу. Тщательно перемешать, чтобы получилась гладкая однородная масса. Выложить по ложке шоколадного теста на дно каждой формочки. Затем 1 чайную ложку начинки на каждый кекс. Сверху закрыть начинку шоколадным тестом. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. По желанию украсить шоколадной глазурью.

Капкейки с грушей и корицей

Капкейки с грушей и корицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты (чашка – 100 г):

2 чашки просеянной муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

1/2 стакана коричневого сахара + для посыпки;

1 ч. л. молотой корицы + для посыпки;

3-4 спелых груши;

2/3 стакана молока;

1/4 стакана сливочного масла;

1 яйцо.

Как приготовить:

Разогреть духовку до 180 градусов и смазать формочки сливочным маслом. У груш удалить сердцевину и нарезать кубиками. Смешать сухие ингредиенты и добавить грушу. Сделать в центре лунку. Соединить жидкие ингредиенты и влить в лунку, перемешать. Заполнить формочки на две трети. Посыпать небольшим количеством корицы и коричневого сахара. Выпекать 20 минут.

Читайте также: