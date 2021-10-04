6 десертних капкейків до дня народження

Капкейки – це зручно. З невеликої кількості інгредієнтів можна отримати 10-12 штук. Ця випічка святкова, її можна прикрасити мусом з ягід, збитими вершками, шоколадною глазур'ю. У сезон груш, інжиру та гарбуза варто спробувати їх у випічці. Словом, якщо шукаєте швидкі рецепти оригінальних десертів до дня народження, то капкейки – це дуже вдалий вибір.
Капкейки з вишнею і марципаном
Капкейки з вишнею і марципаном / Фото: freepik.com
Рецепти капкейків до дня народження / Фото: freepik.com
Інгредієнти:
- 250 г вершкового масла кімнатної температури;
- 250 г дрібного цукру;
- 5 яєць;
- 200 г борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 50 г какао-порошку;
- 1 склянка вишні;
- 15-200 г марципану.
Для крему:
- 250 г шоколаду;
- 500 мл вершків.
Як приготувати:
- Збити масло до кремової текстури. Додати цукор і знову збити. Ввести додати яйця.
- Вмішати просіяне борошно, розпушувач і какао. Акуратно додати ягоди.
- Викласти тісто в формочки. З марципану скачати кульки і покласти в центр кожної форми.
- Випікати за температури 180 градусів 30-35 хвилин. Остудити і прикрасити кремом.
- Для крему подрібнений шоколад розтопити на водяній бані. Холодні вершки збити до піків.
- Третину збитих вершків обережно перемішати із шоколадом і з'єднати з рештою вершків. Перемішати до однорідної маси.
Капкейки з чорницею
Чорничні капкейки в духовці / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 250 г пшеничного борошна;
- 160 г цукру;
- пакетик розпушувача;
- дрібка солі;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- 1 яйце;
- 100 г олії;
- 150 мл молока;
- 200 г чорниці.
Як приготувати:
- Змішати всі сухі інгредієнти, додати промиту чорницю і перемішати.
- Збити вінчиком всі рідкі інгредієнти.
- З'єднати сухі й рідкі інгредієнти, акуратно перемішати.
- Застелити 12 формочок для капкейків паперовими вкладишами, наповнити тістом на дві третини. Посипати цукром.
- Випікати близько 20-25 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.
Капкейки з інжиром
Капкейки з інжиром / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
Для основи:
- по 50 г вершкового масла, коричневого цукру;
- 1 яйце, трохи збити;
- 70 г борошна;
- 0,5 ч. л. розпушувача.
Для начинки:
- 120 г вершкового сиру;
- 1 ст. л. йогурту без добавок;
- 1 яйце;
- 20 г ванільного цукру;
- 1 інжир.
Як приготувати:
- Духовку розігріти до 180 градусів. Застелити шість формочок для капкейків паперовими вкладишами.
- Для основи змішати масло і цукор до гладкості. Додати яйце, перемішати. Всипати борошно з розпушувачем, знову перемішати.
- Тісто викласти в формочки і випікати 10 хвилин.
- Для начинки змішати вершковий сир з йогуртом, яйцем і цукром.
- Інжир розрізати на 12 шматочків, викласти по одній часточці в кожну формочку з основою, залити сирною начинкою. Випікати 20 хвилин.
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Гарбузові капкейки
Гарбузові капкейки з кремом / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 400 г мускатною гарбуза;
- 350 г коричневого цукру;
- 4 яйця;
- 1 щіпка морської солі;
- 300 г борошна;
- 2 ч. л. з гіркою розпушувача;
- 1 жменя волоських горіхів;
- 1 ч. л. меленої кориці;
- 175 мл оливкової олії.
Для крему:
- цедра одного апельсина;
- цедра одного лимона;
- сік половини лимона;
- 140 мл сметани;
- 2 ч. л. з гіркою цукрової пудри;
- ванільний екстракт – за смаком.
Як приготувати:
- Нарізати гарбуз на часточки і подрібнити за допомогою блендера.
- Додати коричневий цукор, 4 яйця, дрібку солі (краще морської), борошно, розпушувач, корицю, волоські горіхи, оливкову олію. Подрібнити до однорідної маси.
- Вилити суміш у формочки на три чверті.
- Випікати 20 хвилин за температури 180 градусів, остудити.
- Для крему змішати цедру одного апельсина, лимона, сік лимона, сметану, трохи ванільного екстракту і цукрову пудру. Ретельно перемішати.
- Прикрасити капкейки кремом, цедрою цитрусових.
Шоколадні капкейки із сиром
Шоколадні капкейки з сиром / Фото: Depositphotos
Для тіста:
- 250 г борошна;
- 2 ч. л. розпушувача;
- 4 ст. л. какао;
- 1 яйце;
- 160 г цукру;
- 100 мл вершкового масла;
- 300 мл кефіру.
Для начинки:
- 150 г сиру;
- ваніль або лимонна цедра;
- 1 ст. л. цукру.
Як приготувати:
- Форми змастити вершковим маслом.
- Сир розтерти з цукром і ваніллю в кремоподібну масу.
- Борошно змішати з розпушувачем і какао.
- В окремій ємності розтерти яйце з цукром. Влити поступово вершкове масло, помішуючи. Додати кефір, перемішати.
- Просіяти борошно в яєчно-кефірну масу. Ретельно перемішати, щоб вийшла гладка однорідна маса.
- Викласти по ложці шоколадного тіста на дно кожної формочки. Потім 1 чайну ложку начинки на кожен кекс. Зверху закрити начинку шоколадним тістом.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин.
- За бажанням прикрасити шоколадною глазур'ю.
Капкейки з грушею і корицею
Капкейки з грушею і корицею / Фото: Depositphotos
Інгредієнти (чашка – 100 г):
- 2 чашки просіяного борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 1/2 склянки коричневого цукру + для посипання;
- 1 ч. л. меленої кориці + для посипання;
- 3-4 стиглих груші;
- 2/3 склянки молока;
- 1/4 склянки вершкового масла;
- 1 яйце.
Як приготувати:
- Розігріти духовку до 180 градусів і змастити формочки вершковим маслом.
- У груш видалити серцевину і нарізати кубиками.
- Змішати сухі інгредієнти і додати грушу. Зробити в центрі лунку.
- З'єднати рідкі інгредієнти і влити в лунку, перемішати.
- Заповнити формочки на дві третини.
- Посипати невеликою кількістю кориці та коричневого цукру.
- Випікати 20 хвилин.
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