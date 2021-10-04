6 десертних капкейків до дня народження

Капкейки – це зручно. З невеликої кількості інгредієнтів можна отримати 10-12 штук. Ця випічка святкова, її можна прикрасити мусом з ягід, збитими вершками, шоколадною глазур'ю. У сезон груш, інжиру та гарбуза варто спробувати їх у випічці. Словом, якщо шукаєте швидкі рецепти оригінальних десертів до дня народження, то капкейки – це дуже вдалий вибір.

Капкейки з вишнею і марципаном

Капкейки з вишнею і марципаном / Фото: freepik.com

Рецепти капкейків до дня народження / Фото: freepik.com

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Інгредієнти:

250 г вершкового масла кімнатної температури;

250 г дрібного цукру;

5 яєць;

200 г борошна;

1 ч. л. розпушувача;

50 г какао-порошку;

1 склянка вишні;

15-200 г марципану.

Для крему:

250 г шоколаду;

500 мл вершків.

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Як приготувати:

Збити масло до кремової текстури. Додати цукор і знову збити. Ввести додати яйця. Вмішати просіяне борошно, розпушувач і какао. Акуратно додати ягоди. Викласти тісто в формочки. З марципану скачати кульки і покласти в центр кожної форми. Випікати за температури 180 градусів 30-35 хвилин. Остудити і прикрасити кремом. Для крему подрібнений шоколад розтопити на водяній бані. Холодні вершки збити до піків. Третину збитих вершків обережно перемішати із шоколадом і з'єднати з рештою вершків. Перемішати до однорідної маси.

Капкейки з чорницею

Чорничні капкейки в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

250 г пшеничного борошна;

160 г цукру;

пакетик розпушувача;

дрібка солі;

1 пакетик ванільного цукру;

1 яйце;

100 г олії;

150 мл молока;

200 г чорниці.

Як приготувати:

Змішати всі сухі інгредієнти, додати промиту чорницю і перемішати. Збити вінчиком всі рідкі інгредієнти. З'єднати сухі й рідкі інгредієнти, акуратно перемішати. Застелити 12 формочок для капкейків паперовими вкладишами, наповнити тістом на дві третини. Посипати цукром. Випікати близько 20-25 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.

Капкейки з інжиром

Капкейки з інжиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Для основи:

по 50 г вершкового масла, коричневого цукру;

1 яйце, трохи збити;

70 г борошна;

0,5 ч. л. розпушувача.

Для начинки:

120 г вершкового сиру;

1 ст. л. йогурту без добавок;

1 яйце;

20 г ванільного цукру;

1 інжир.

Як приготувати:

Духовку розігріти до 180 градусів. Застелити шість формочок для капкейків паперовими вкладишами. Для основи змішати масло і цукор до гладкості. Додати яйце, перемішати. Всипати борошно з розпушувачем, знову перемішати. Тісто викласти в формочки і випікати 10 хвилин. Для начинки змішати вершковий сир з йогуртом, яйцем і цукром. Інжир розрізати на 12 шматочків, викласти по одній часточці в кожну формочку з основою, залити сирною начинкою. Випікати 20 хвилин.

Гарбузові капкейки

Гарбузові капкейки з кремом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

400 г мускатною гарбуза;

350 г коричневого цукру;

4 яйця;

1 щіпка морської солі;

300 г борошна;

2 ч. л. з гіркою розпушувача;

1 жменя волоських горіхів;

1 ч. л. меленої кориці;

175 мл оливкової олії.

Для крему:

цедра одного апельсина;

цедра одного лимона;

сік половини лимона;

140 мл сметани;

2 ч. л. з гіркою цукрової пудри;

ванільний екстракт – за смаком.

Як приготувати:

Нарізати гарбуз на часточки і подрібнити за допомогою блендера. Додати коричневий цукор, 4 яйця, дрібку солі (краще морської), борошно, розпушувач, корицю, волоські горіхи, оливкову олію. Подрібнити до однорідної маси. Вилити суміш у формочки на три чверті. Випікати 20 хвилин за температури 180 градусів, остудити. Для крему змішати цедру одного апельсина, лимона, сік лимона, сметану, трохи ванільного екстракту і цукрову пудру. Ретельно перемішати. Прикрасити капкейки кремом, цедрою цитрусових.

Шоколадні капкейки із сиром

Шоколадні капкейки з сиром / Фото: Depositphotos

Для тіста:

250 г борошна;

2 ч. л. розпушувача;

4 ст. л. какао;

1 яйце;

160 г цукру;

100 мл вершкового масла;

300 мл кефіру.

Для начинки:

150 г сиру;

ваніль або лимонна цедра;

1 ст. л. цукру.

Як приготувати:

Форми змастити вершковим маслом. Сир розтерти з цукром і ваніллю в кремоподібну масу. Борошно змішати з розпушувачем і какао. В окремій ємності розтерти яйце з цукром. Влити поступово вершкове масло, помішуючи. Додати кефір, перемішати. Просіяти борошно в яєчно-кефірну масу. Ретельно перемішати, щоб вийшла гладка однорідна маса. Викласти по ложці шоколадного тіста на дно кожної формочки. Потім 1 чайну ложку начинки на кожен кекс. Зверху закрити начинку шоколадним тістом. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин. За бажанням прикрасити шоколадною глазур'ю.

Капкейки з грушею і корицею

Капкейки з грушею і корицею / Фото: Depositphotos

Інгредієнти (чашка – 100 г):

2 чашки просіяного борошна;

1 ч. л. розпушувача;

1/2 склянки коричневого цукру + для посипання;

1 ч. л. меленої кориці + для посипання;

3-4 стиглих груші;

2/3 склянки молока;

1/4 склянки вершкового масла;

1 яйце.

Як приготувати:

Розігріти духовку до 180 градусів і змастити формочки вершковим маслом. У груш видалити серцевину і нарізати кубиками. Змішати сухі інгредієнти і додати грушу. Зробити в центрі лунку. З'єднати рідкі інгредієнти і влити в лунку, перемішати. Заповнити формочки на дві третини. Посипати невеликою кількістю кориці та коричневого цукру. Випікати 20 хвилин.

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