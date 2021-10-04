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6 десертних капкейків до дня народження

Ірина Маслова
4 жовтня, 11:28
Для цієї випічки існує правило – сухі та рідкі інгредієнти з'єднувати окремо. Якщо братимете чорницю або шматочки груші, то злегка обваляйте їх у борошні, щоб вони не впали на дно

Капкейки – це зручно. З невеликої кількості інгредієнтів можна отримати 10-12 штук. Ця випічка святкова, її можна прикрасити мусом з ягід, збитими вершками, шоколадною глазур'ю. У сезон груш, інжиру та гарбуза варто спробувати їх у випічці. Словом, якщо шукаєте швидкі рецепти оригінальних десертів до дня народження, то капкейки – це дуже вдалий вибір.

Капкейки з вишнею і марципаном

Капкейки з вишнею і марципаном / Фото: freepik.com

Рецепти капкейків до дня народження / Фото: freepik.com

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Інгредієнти:

  • 250 г вершкового масла кімнатної температури;
  • 250 г дрібного цукру;
  • 5 яєць;
  • 200 г борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 50 г какао-порошку;
  • 1 склянка вишні;
  • 15-200 г марципану.

Для крему:

  • 250 г шоколаду;
  • 500 мл вершків.

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Як приготувати:

  1. Збити масло до кремової текстури. Додати цукор і знову збити. Ввести додати яйця.
  2. Вмішати просіяне борошно, розпушувач і какао. Акуратно додати ягоди.
  3. Викласти тісто в формочки. З марципану скачати кульки і покласти в центр кожної форми.
  4. Випікати за температури 180 градусів 30-35 хвилин. Остудити і прикрасити кремом.
  5. Для крему подрібнений шоколад розтопити на водяній бані. Холодні вершки збити до піків.
  6. Третину збитих вершків обережно перемішати із шоколадом і з'єднати з рештою вершків. Перемішати до однорідної маси.

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Капкейки з чорницею

Чорничні капкейки в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 250 г пшеничного борошна;
  • 160 г цукру;
  • пакетик розпушувача;
  • дрібка солі;
  • 1 пакетик ванільного цукру;
  • 1 яйце;
  • 100 г олії;
  • 150 мл молока;
  • 200 г чорниці.

Як приготувати:

  1. Змішати всі сухі інгредієнти, додати промиту чорницю і перемішати.
  2. Збити вінчиком всі рідкі інгредієнти.
  3. З'єднати сухі й рідкі інгредієнти, акуратно перемішати.
  4. Застелити 12 формочок для капкейків паперовими вкладишами, наповнити тістом на дві третини. Посипати цукром.
  5. Випікати близько 20-25 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.

Капкейки з інжиром

Капкейки з інжиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Для основи:

  • по 50 г вершкового масла, коричневого цукру;
  • 1 яйце, трохи збити;
  • 70 г борошна;
  • 0,5 ч. л. розпушувача.

Для начинки:

  • 120 г вершкового сиру;
  • 1 ст. л. йогурту без добавок;
  • 1 яйце;
  • 20 г ванільного цукру;
  • 1 інжир.

Як приготувати:

  1. Духовку розігріти до 180 градусів. Застелити шість формочок для капкейків паперовими вкладишами.
  2. Для основи змішати масло і цукор до гладкості. Додати яйце, перемішати. Всипати борошно з розпушувачем, знову перемішати.
  3. Тісто викласти в формочки і випікати 10 хвилин.
  4. Для начинки змішати вершковий сир з йогуртом, яйцем і цукром.
  5. Інжир розрізати на 12 шматочків, викласти по одній часточці в кожну формочку з основою, залити сирною начинкою. Випікати 20 хвилин.

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Гарбузові капкейки

Гарбузові капкейки з кремом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 400 г мускатною гарбуза;
  • 350 г коричневого цукру;
  • 4 яйця;
  • 1 щіпка морської солі;
  • 300 г борошна;
  • 2 ч. л. з гіркою розпушувача;
  • 1 жменя волоських горіхів;
  • 1 ч. л. меленої кориці;
  • 175 мл оливкової олії.

Для крему:

  • цедра одного апельсина;
  • цедра одного лимона;
  • сік половини лимона;
  • 140 мл сметани;
  • 2 ч. л. з гіркою цукрової пудри;
  • ванільний екстракт – за смаком.

Як приготувати:

  1. Нарізати гарбуз на часточки і подрібнити за допомогою блендера.
  2. Додати коричневий цукор, 4 яйця, дрібку солі (краще морської), борошно, розпушувач, корицю, волоські горіхи, оливкову олію. Подрібнити до однорідної маси.
  3. Вилити суміш у формочки на три чверті.
  4. Випікати 20 хвилин за температури 180 градусів, остудити.
  5. Для крему змішати цедру одного апельсина, лимона, сік лимона, сметану, трохи ванільного екстракту і цукрову пудру. Ретельно перемішати.
  6. Прикрасити капкейки кремом, цедрою цитрусових.

Шоколадні капкейки із сиром

Шоколадні капкейки з сиром / Фото: Depositphotos

Для тіста:

  • 250 г борошна;
  • 2 ч. л. розпушувача;
  • 4 ст. л. какао;
  • 1 яйце;
  • 160 г цукру;
  • 100 мл вершкового масла;
  • 300 мл кефіру.

Для начинки:

  • 150 г сиру;
  • ваніль або лимонна цедра;
  • 1 ст. л. цукру.

Як приготувати:

  1. Форми змастити вершковим маслом.
  2. Сир розтерти з цукром і ваніллю в кремоподібну масу.
  3. Борошно змішати з розпушувачем і какао.
  4. В окремій ємності розтерти яйце з цукром. Влити поступово вершкове масло, помішуючи. Додати кефір, перемішати.
  5. Просіяти борошно в яєчно-кефірну масу. Ретельно перемішати, щоб вийшла гладка однорідна маса.
  6. Викласти по ложці шоколадного тіста на дно кожної формочки. Потім 1 чайну ложку начинки на кожен кекс. Зверху закрити начинку шоколадним тістом.
  7. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин.
  8. За бажанням прикрасити шоколадною глазур'ю.

Капкейки з грушею і корицею

Капкейки з грушею і корицею / Фото: Depositphotos

Інгредієнти (чашка – 100 г):

  • 2 чашки просіяного борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 1/2 склянки коричневого цукру + для посипання;
  • 1 ч. л. меленої кориці + для посипання;
  • 3-4 стиглих груші;
  • 2/3 склянки молока;
  • 1/4 склянки вершкового масла;
  • 1 яйце.

Як приготувати:

  1. Розігріти духовку до 180 градусів і змастити формочки вершковим маслом.
  2. У груш видалити серцевину і нарізати кубиками.
  3. Змішати сухі інгредієнти і додати грушу. Зробити в центрі лунку.
  4. З'єднати рідкі інгредієнти і влити в лунку, перемішати.
  5. Заповнити формочки на дві третини.
  6. Посипати невеликою кількістю кориці та коричневого цукру.
  7. Випікати 20 хвилин.

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