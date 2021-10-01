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7 рецептов для детского дня рождения – голодными никто не останется

Ирина Маслова
1 октября, 12:13
Рыбное филе, любое, можно превратить в суфле и запечь в формочках для кексов, куриное филе готовьте с овощами и сыром, а в салаты добавьте моцареллу и креветки

Снеки и разный фастфуд – это то, от чего дети редко откажутся и, вероятно, ждут это на праздники. Но день рождения ребенка можно провести иначе. А именно – приготовить полезную разнообразную еду и пофантазировать над подачей. Если ребенка сложно заставить есть это овощи, то стоит придумать интересные салаты. Если он не очень любит рыбу – сделайте суфле и подайте в формочках для кексов.

Салат с дыней

Салат с дыней / Фото: instagram.com/alena__poddubnaia/

Рецепты на детский день рождения / Фото: depositphotos.com

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Ингредиенты:

  • Дыня – 150 г
  • Огурец – 1 шт.
  • Адыгейский сыр – 80 г
  • Оливковое масло
  • Лимонный сок
  • Соль

Как приготовить:

  1. Огурец очистить, нарезать мелким кубиком. Дыню и сыр нарезать крупнее, смешать все ингредиенты.
  2. Заправить оливковым маслом с соком лимона. Немного посолить.

Салат с креветками и моцареллой

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Салат с креветками и моцареллой / Фото: instagram.com/domashniaia.kulinaria/

Ингредиенты:

  • Авокадо, огурец, помидор – по 1 шт.
  • Моцарелла, креветки – по вкусу
  • Зелень, соль, перец чили – по вкусу
  • Оливковое масло
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Перец чили – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Креветки пожарить на оливковом масле по 2 минуты с каждой стороны, в масло заранее добавить зубчик чеснока.
  2. Авокадо очистить от кожуры и нарезать на кусочки, также – огурец и помидор.
  3. К овощам добавить креветки и сыр, посолить, поперчить и добавить оливковое масло, украсить зеленью.

Террин из курицы с морковью и шпинатом

Террин из куриного филе / Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  • Филе – 700 г
  • Морковь, лук, пучок шпината – по 1 шт.
  • Сливки – 3 ст. л.
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук почистить, нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Морковь почистить и натереть на мелкой терке. Шпинат промыть, обсушить и порубить.
  2. Куриное филе помыть, пропустить через мясорубку вместе с жареным луком. Посолить, поперчить, влить сливки, перемешать и разделить фарш на три равные части.
  3. Поместить в блендер часть фарша и морковь. Измельчить. Так же сделать со второй частью фарша и шпинатом.
  4. Прямоугольную форму для кекса смазать растительным маслом. Выложить равномерно слой фарша с морковью. Затем выложить слой фарша без добавок. Последним слоем выложить фарш со шпинатом. Запекать 30-40 минут при 190 градусах.

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Куриные отбивные с грибами

Куриные отбивные с грибами / Фото: instagram.com/diana_fitness96/

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 4 шт.
  • Шампиньоны – 200 г
  • Лук – 1 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Тертый сыр, сметана
  • Специи – по вкусу

Как приготовить:

  1. Обжарить мелко нарезанный лук и шампиньоны до золотистого цвета.
  2. Филе нарезать на порции, слегка отбить. Смазать сметаной, сверху выложить лук с грибами и мелко нарезанный помидор.
  3. Выпекать при 180 градусах 15-20 минут, сверху посыпать тертым сыром, украсить зеленью.

Рыбное суфле

Рыбное суфле / Фото: instagram.com/english4mum/

Ингредиенты:

  • Филе трески – 400 г
  • Морковь – 3 шт.
  • Белок – 2 шт.
  • Немного соли и перца
  • Твердый сыр или моцарелла – по желанию

Как приготовить:

  1. Треску приготовить на пару, измельчить, убрать кости. Добавить немного растительного масла, соли и перца.
  2. Натереть морковь и смешать с рыбой. Взбить белки и соединить с рыбой.
  3. Формы для кексов смазать сливочным маслом, разложить суфле. По желанию сверху добавить немного тертого сыра
  4. Запекать 20 минут при 200 градусах.

Сливочная панна котта с фруктовым желе

Панна котта с фруктовым и ягодным желе / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для фруктового желе:

  • Яблоко – 1 шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Вода – 400 мл
  • Мед цветочный – 300 г
  • Желатин – 10 г

Для сливочного слоя:

  • Молоко – 200 мл
  • Сливки 30%-й жирности – 500 мл
  • Мед цветочный – 100 г
  • Сахар ванильный – 1 пакетик
  • Желатин – 10 г

Для ягодного слоя:

  • Клубника – 70 г
  • Черная смородина – 70 г
  • Мед цветочный – 150 г
  • Желатин – 4 г

Как приготовить:

  1. Клубнику и смородину залить водой (30-40 мл), дать прокипеть. Протереть через сито, немного остудить и добавить предварительно замоченный желатин (4 г на 40 г воды) и в конце – мед. Разлить по креманкам и поставить в холодильник.
  2. Для сливочного слоя можно взять сливки 15-20% жирности, но тогда их понадобится 700 мл, а молоко не потребуется. Сливки и молоко поставить на огонь, добавить ванильный сахар и предварительно замоченный желатин (10 г на 50 мл воды). Довести до кипения, охладить. Добавить мед и разлить поверх ягодного слоя, снова убрать в холодильник.
  3. Для верхнего слоя яблоко и апельсин очистить, нарезать дольками, залить водой (400 мл) и греть на медленном огне 20 минут. Дать остыть, добавить мед и предварительно замоченный желатин (10 г на 50 мл воды).
  4. Разлить по креманкам, отправить в холодильник до застывания.

Фруктовый салат

Фруктовый салат / Фото: instagram.com/detki_40/

Ингредиенты:

  • Яблоко, банан, мандарин, киви – по 1 шт.
  • Ягоды (любые) – по 10 шт.
  • Творог – 1 ст. л.
  • Йогурт детский – 100 г

Как приготовить:

  1. Фрукты нарезать. Добавить творог и заправить йогуртом.
  2. Сверху украсить ягодами.

Шоколадные кексы

Шоколадные кексы / Фото: instagram.com/pplegko.sladosti/

Ингредиенты:

  • Рисовая, кукурузная мука – по 50 г
  • Кефир 2,5% – 170 мл
  • Яйца – 2 шт.
  • Какао – 30 г
  • Разрыхлитель – 2 г
  • Ваниль, подсластитель (сахар) – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Белки взбить до пиков с щепоткой соли. Смешать все ингредиенты и ввести белки в 2-3 захода, аккуратно вымешать силиконовой лопаткой, сохраняя нежную текстуру.
  2. Тесто перелить в формы, заполняя ее на 2/3.
  3. Выпекать 25-30 минут при 180 градусах.

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