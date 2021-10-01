7 рецептов для детского дня рождения – голодными никто не останется

Снеки и разный фастфуд – это то, от чего дети редко откажутся и, вероятно, ждут это на праздники. Но день рождения ребенка можно провести иначе. А именно – приготовить полезную разнообразную еду и пофантазировать над подачей. Если ребенка сложно заставить есть это овощи, то стоит придумать интересные салаты. Если он не очень любит рыбу – сделайте суфле и подайте в формочках для кексов.

Салат с дыней

Салат с дыней / Фото: instagram.com/alena__poddubnaia/

Рецепты на детский день рождения / Фото: depositphotos.com

Реклама

Ингредиенты:

Дыня – 150 г

Огурец – 1 шт.

Адыгейский сыр – 80 г

Оливковое масло

Лимонный сок

Соль

Как приготовить:

Огурец очистить, нарезать мелким кубиком. Дыню и сыр нарезать крупнее, смешать все ингредиенты. Заправить оливковым маслом с соком лимона. Немного посолить.

Салат с креветками и моцареллой

Реклама

Салат с креветками и моцареллой / Фото: instagram.com/domashniaia.kulinaria/

Ингредиенты:

Авокадо, огурец, помидор – по 1 шт.

Моцарелла, креветки – по вкусу

Зелень, соль, перец чили – по вкусу

Оливковое масло

Чеснок – 1 зуб.

Перец чили – по вкусу

Способ приготовления:

Креветки пожарить на оливковом масле по 2 минуты с каждой стороны, в масло заранее добавить зубчик чеснока. Авокадо очистить от кожуры и нарезать на кусочки, также – огурец и помидор. К овощам добавить креветки и сыр, посолить, поперчить и добавить оливковое масло, украсить зеленью.

Террин из курицы с морковью и шпинатом

Террин из куриного филе / Фото: Pinterest

Ингредиенты:

Филе – 700 г

Морковь, лук, пучок шпината – по 1 шт.

Сливки – 3 ст. л.

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лук почистить, нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Морковь почистить и натереть на мелкой терке. Шпинат промыть, обсушить и порубить. Куриное филе помыть, пропустить через мясорубку вместе с жареным луком. Посолить, поперчить, влить сливки, перемешать и разделить фарш на три равные части. Поместить в блендер часть фарша и морковь. Измельчить. Так же сделать со второй частью фарша и шпинатом. Прямоугольную форму для кекса смазать растительным маслом. Выложить равномерно слой фарша с морковью. Затем выложить слой фарша без добавок. Последним слоем выложить фарш со шпинатом. Запекать 30-40 минут при 190 градусах.

Куриные отбивные с грибами

Куриные отбивные с грибами / Фото: instagram.com/diana_fitness96/

Ингредиенты:

Куриное филе – 4 шт.

Шампиньоны – 200 г

Лук – 1 шт.

Помидоры – 3 шт.

Тертый сыр, сметана

Специи – по вкусу

Как приготовить:

Обжарить мелко нарезанный лук и шампиньоны до золотистого цвета. Филе нарезать на порции, слегка отбить. Смазать сметаной, сверху выложить лук с грибами и мелко нарезанный помидор. Выпекать при 180 градусах 15-20 минут, сверху посыпать тертым сыром, украсить зеленью.

Рыбное суфле

Рыбное суфле / Фото: instagram.com/english4mum/

Ингредиенты:

Филе трески – 400 г

Морковь – 3 шт.

Белок – 2 шт.

Немного соли и перца

Твердый сыр или моцарелла – по желанию

Как приготовить:

⠀

Треску приготовить на пару, измельчить, убрать кости. Добавить немного растительного масла, соли и перца. Натереть морковь и смешать с рыбой. Взбить белки и соединить с рыбой. Формы для кексов смазать сливочным маслом, разложить суфле. По желанию сверху добавить немного тертого сыра Запекать 20 минут при 200 градусах.

Сливочная панна котта с фруктовым желе

Панна котта с фруктовым и ягодным желе / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для фруктового желе:

Яблоко – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Вода – 400 мл

Мед цветочный – 300 г

Желатин – 10 г

Для сливочного слоя:

Молоко – 200 мл

Сливки 30%-й жирности – 500 мл

Мед цветочный – 100 г

Сахар ванильный – 1 пакетик

Желатин – 10 г

Для ягодного слоя:

Клубника – 70 г

Черная смородина – 70 г

Мед цветочный – 150 г

Желатин – 4 г

Как приготовить:

Клубнику и смородину залить водой (30-40 мл), дать прокипеть. Протереть через сито, немного остудить и добавить предварительно замоченный желатин (4 г на 40 г воды) и в конце – мед. Разлить по креманкам и поставить в холодильник. Для сливочного слоя можно взять сливки 15-20% жирности, но тогда их понадобится 700 мл, а молоко не потребуется. Сливки и молоко поставить на огонь, добавить ванильный сахар и предварительно замоченный желатин (10 г на 50 мл воды). Довести до кипения, охладить. Добавить мед и разлить поверх ягодного слоя, снова убрать в холодильник. Для верхнего слоя яблоко и апельсин очистить, нарезать дольками, залить водой (400 мл) и греть на медленном огне 20 минут. Дать остыть, добавить мед и предварительно замоченный желатин (10 г на 50 мл воды). Разлить по креманкам, отправить в холодильник до застывания.

Фруктовый салат

Фруктовый салат / Фото: instagram.com/detki_40/

Ингредиенты:

Яблоко, банан, мандарин, киви – по 1 шт.

Ягоды (любые) – по 10 шт.

Творог – 1 ст. л.

Йогурт детский – 100 г

Как приготовить:

Фрукты нарезать. Добавить творог и заправить йогуртом. Сверху украсить ягодами.

Шоколадные кексы

Шоколадные кексы / Фото: instagram.com/pplegko.sladosti/

Ингредиенты:

Рисовая, кукурузная мука – по 50 г

Кефир 2,5% – 170 мл

Яйца – 2 шт.

Какао – 30 г

Разрыхлитель – 2 г

Ваниль, подсластитель (сахар) – по вкусу

Способ приготовления:

Белки взбить до пиков с щепоткой соли. Смешать все ингредиенты и ввести белки в 2-3 захода, аккуратно вымешать силиконовой лопаткой, сохраняя нежную текстуру. Тесто перелить в формы, заполняя ее на 2/3. Выпекать 25-30 минут при 180 градусах.

Читайте также: