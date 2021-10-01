7 рецептов для детского дня рождения – голодными никто не останется

Снеки и разный фастфуд – это то, от чего дети редко откажутся и, вероятно, ждут это на праздники. Но день рождения ребенка можно провести иначе. А именно – приготовить полезную разнообразную еду и пофантазировать над подачей. Если ребенка сложно заставить есть это овощи, то стоит придумать интересные салаты. Если он не очень любит рыбу – сделайте суфле и подайте в формочках для кексов.
Салат с дыней
Рецепты на детский день рождения / Фото: depositphotos.com
Ингредиенты:
- Дыня – 150 г
- Огурец – 1 шт.
- Адыгейский сыр – 80 г
- Оливковое масло
- Лимонный сок
- Соль
Как приготовить:
- Огурец очистить, нарезать мелким кубиком. Дыню и сыр нарезать крупнее, смешать все ингредиенты.
- Заправить оливковым маслом с соком лимона. Немного посолить.
Салат с креветками и моцареллой
Ингредиенты:
- Авокадо, огурец, помидор – по 1 шт.
- Моцарелла, креветки – по вкусу
- Зелень, соль, перец чили – по вкусу
- Оливковое масло
- Чеснок – 1 зуб.
- Перец чили – по вкусу
Способ приготовления:
- Креветки пожарить на оливковом масле по 2 минуты с каждой стороны, в масло заранее добавить зубчик чеснока.
- Авокадо очистить от кожуры и нарезать на кусочки, также – огурец и помидор.
- К овощам добавить креветки и сыр, посолить, поперчить и добавить оливковое масло, украсить зеленью.
Террин из курицы с морковью и шпинатом
Ингредиенты:
- Филе – 700 г
- Морковь, лук, пучок шпината – по 1 шт.
- Сливки – 3 ст. л.
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук почистить, нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Морковь почистить и натереть на мелкой терке. Шпинат промыть, обсушить и порубить.
- Куриное филе помыть, пропустить через мясорубку вместе с жареным луком. Посолить, поперчить, влить сливки, перемешать и разделить фарш на три равные части.
- Поместить в блендер часть фарша и морковь. Измельчить. Так же сделать со второй частью фарша и шпинатом.
- Прямоугольную форму для кекса смазать растительным маслом. Выложить равномерно слой фарша с морковью. Затем выложить слой фарша без добавок. Последним слоем выложить фарш со шпинатом. Запекать 30-40 минут при 190 градусах.
10 блюд из куриного филе – это быстро и недорого
Куриные отбивные с грибами
Ингредиенты:
- Куриное филе – 4 шт.
- Шампиньоны – 200 г
- Лук – 1 шт.
- Помидоры – 3 шт.
- Тертый сыр, сметана
- Специи – по вкусу
Как приготовить:
- Обжарить мелко нарезанный лук и шампиньоны до золотистого цвета.
- Филе нарезать на порции, слегка отбить. Смазать сметаной, сверху выложить лук с грибами и мелко нарезанный помидор.
- Выпекать при 180 градусах 15-20 минут, сверху посыпать тертым сыром, украсить зеленью.
Рыбное суфле
Ингредиенты:
- Филе трески – 400 г
- Морковь – 3 шт.
- Белок – 2 шт.
- Немного соли и перца
- Твердый сыр или моцарелла – по желанию
Как приготовить:
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- Треску приготовить на пару, измельчить, убрать кости. Добавить немного растительного масла, соли и перца.
- Натереть морковь и смешать с рыбой. Взбить белки и соединить с рыбой.
- Формы для кексов смазать сливочным маслом, разложить суфле. По желанию сверху добавить немного тертого сыра
- Запекать 20 минут при 200 градусах.
Сливочная панна котта с фруктовым желе
Ингредиенты:
Для фруктового желе:
- Яблоко – 1 шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Вода – 400 мл
- Мед цветочный – 300 г
- Желатин – 10 г
Для сливочного слоя:
- Молоко – 200 мл
- Сливки 30%-й жирности – 500 мл
- Мед цветочный – 100 г
- Сахар ванильный – 1 пакетик
- Желатин – 10 г
Для ягодного слоя:
- Клубника – 70 г
- Черная смородина – 70 г
- Мед цветочный – 150 г
- Желатин – 4 г
Как приготовить:
- Клубнику и смородину залить водой (30-40 мл), дать прокипеть. Протереть через сито, немного остудить и добавить предварительно замоченный желатин (4 г на 40 г воды) и в конце – мед. Разлить по креманкам и поставить в холодильник.
- Для сливочного слоя можно взять сливки 15-20% жирности, но тогда их понадобится 700 мл, а молоко не потребуется. Сливки и молоко поставить на огонь, добавить ванильный сахар и предварительно замоченный желатин (10 г на 50 мл воды). Довести до кипения, охладить. Добавить мед и разлить поверх ягодного слоя, снова убрать в холодильник.
- Для верхнего слоя яблоко и апельсин очистить, нарезать дольками, залить водой (400 мл) и греть на медленном огне 20 минут. Дать остыть, добавить мед и предварительно замоченный желатин (10 г на 50 мл воды).
- Разлить по креманкам, отправить в холодильник до застывания.
Фруктовый салат
Ингредиенты:
- Яблоко, банан, мандарин, киви – по 1 шт.
- Ягоды (любые) – по 10 шт.
- Творог – 1 ст. л.
- Йогурт детский – 100 г
Как приготовить:
- Фрукты нарезать. Добавить творог и заправить йогуртом.
- Сверху украсить ягодами.
Шоколадные кексы
Ингредиенты:
- Рисовая, кукурузная мука – по 50 г
- Кефир 2,5% – 170 мл
- Яйца – 2 шт.
- Какао – 30 г
- Разрыхлитель – 2 г
- Ваниль, подсластитель (сахар) – по вкусу
Способ приготовления:
- Белки взбить до пиков с щепоткой соли. Смешать все ингредиенты и ввести белки в 2-3 захода, аккуратно вымешать силиконовой лопаткой, сохраняя нежную текстуру.
- Тесто перелить в формы, заполняя ее на 2/3.
- Выпекать 25-30 минут при 180 градусах.
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