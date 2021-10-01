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7 рецептів для дитячого дня народження – голодними ніхто не залишиться

Ірина Маслова
1 жовтня, 12:13
Рибне філе, будь-яке, можна перетворити на суфле і запекти у формочках для кексів, куряче філе готуйте з овочами і сиром, а в салати додайте моцарелу і креветки

Снеки і різний фастфуд – це те, від чого діти рідко відмовляться і, ймовірно, чекають на це на свята. Але день народження дитини можна провести інакше. А саме – приготувати корисну різноманітну їжу і пофантазувати над подачею. Якщо дитину важко змусити їсти це овочі, то приготуйте цікаві салати. Якщо вона не дуже любить рибу – можна зробити суфле і подати у формочках для кексів.

Салат з динею

Салат з динею / Фото: instagram.com/alena__poddubnaia/

Рецепти на дитячий день народження / Фото: depositphotos.com

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Інгредієнти:

  • Диня – 150 г
  • Огірок – 1 шт.
  • Адигейський сир – 80 г
  • Оливкова олія
  • Лимонний сік
  • Сіль

Як приготувати:

  1. Огірок очистити, нарізати дрібними кубиками. Диню і сир нарізати крупніше, змішати всі інгредієнти.
  2. Заправити оливковою олією із соком лимона. Трохи посолити.

Салат з креветками та моцарелою

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Салат з креветками та моцарелою / Фото: instagram.com/domashniaia.kulinaria/

Інгредієнти:

  • Авокадо, огірок, помідор – по 1 шт.
  • Моцарела, креветки – за смаком
  • Зелень, сіль, перець чилі – за смаком
  • Оливкова олія
  • Часник – 1 зуб.
  • Перець чилі – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Креветки посмажити на оливковій олії по 2 хвилини з кожного боку, в олію заздалегідь додати зубчик часнику.
  2. Авокадо очистити від шкірки і нарізати на шматочки, також – огірок і помідор.
  3. До овочів додати креветки і сир, посолити, поперчити і додати оливкову олію, прикрасити зеленню.

Терин з курки з морквою і шпинатом

Терин з курки з морквою і шпинатом / Фото: Pinterest

Інгредієнти:

  • Філе – 700 г
  • Морква, цибуля, пучок шпинату – по 1 шт.
  • Вершки – 3 ст. л.
  • Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Цибулю почистити, нарізати і обсмажити на олії до золотистого кольору. Моркву почистити і натерти на дрібній тертці. Шпинат промити, обсушити і порубати.
  2. Куряче філе помити, пропустити через м'ясорубку разом зі смаженою цибулею. Посолити, поперчити, влити вершки, перемішати і розділити фарш на три рівні частини.
  3. Помістити в блендер частина фаршу і морква. Подрібнити. Так само зробити з другою частиною фаршу і шпинатом.
  4. Прямокутну форму для кексу змастити олією. Викласти рівномірно шар фаршу з морквою. Потім викласти шар фаршу без добавок. Останнім шаром викласти фарш зі шпинатом. Запікати 30-40 хвилин за 190 градусів.

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Курячі відбивні з грибами

Курячі відбивні з грибами / Фото: instagram.com/diana_fitness96/

Інгредієнти:

  • Куряче філе – 4 шт.
  • Печериці – 200 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Помідори – 3 шт.
  • Тертий сир, сметана
  • Спеції – за смаком

Як приготувати:

  1. Обсмажити дрібно нарізану цибулю та печериці до золотистого кольору.
  2. Філе нарізати на порції, злегка відбити. Змастити сметаною, зверху викласти цибулю з грибами і дрібно нарізаний помідор.
  3. Випікати за 180 градусів 15-20 хвилин, зверху посипати тертим сиром, прикрасити зеленню.

Рибне суфле

Рибне суфле / Фото: instagram.com/english4mum/

Інгредієнти:

  • Філе тріски – 400 г
  • Морква – 3 шт.
  • Білок – 2 шт.
  • Трохи солі та перцю
  • Твердий сир або моцарела – за бажанням

Як приготувати:

  1. Тріску приготувати на парі, подрібнити, прибрати кістки. Додати трохи олії, солі та перцю.
  2. Натерти моркву і змішати з рибою. Збити білки і з'єднати з рибою.
  3. Форми для кексів змастити вершковим маслом, розкласти суфле. За бажанням зверху додати трохи тертого сиру
  4. Запікати 20 хвилин за 200 градусів.

Вершкова пана кота з фруктовим желе

Панна котта з фруктовим і ягідним желе / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Для фруктового желе:

  • Яблуко – 1 шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Вода – 400 мл
  • Мед квітковий – 300 г
  • Желатин – 10 г

Для вершкового шару:

  • Молоко – 200 мл
  • Вершки 30% -ї жирності – 500 мл
  • Мед квітковий – 100 г
  • Цукор ванільний – 1 пакетик
  • Желатин – 10 г

Для ягідного шару:

  • Полуниця – 70 г
  • Чорна смородина – 70 г
  • Мед квітковий – 150 г
  • Желатин – 4 г

Як приготувати:

  1. Полуницю і смородину залити водою (30-40 мл), дати прокипіти. Протерти через сито, трохи остудити і додати попередньо замочений желатин (4 г на 40 г води) і наприкінці – мед. Розлити по креманках і поставити в холодильник.
  2. Для вершкового шару можна взяти вершки 15-20% жирності, але тоді їх знадобиться 700 мл, а молоко не буде потрібно. Вершки і молоко поставити на вогонь, додати ванільний цукор і попередньо замочений желатин (10 г на 50 мл води). Довести до кипіння, охолодити. Додати мед і розлити поверх ягідного шару, знову прибрати в холодильник.
  3. Для верхнього шару яблуко і апельсин очистити, нарізати шматочками, залити водою (400 мл) і гріти на повільному вогні 20 хвилин. Дати охолонути, додати мед і попередньо замочений желатин (10 г на 50 мл води).
  4. Розлити по креманках, відправити в холодильник до застигання.

Фруктовий салат

Фруктовий салат / Фото: instagram.com/detki_40/

Інгредієнти:

  • Яблуко, банан, мандарин, ківі – по 1 шт.
  • Ягоди (будь-які) – по 10 шт.
  • Сир – 1 ст. л.
  • Йогурт дитячий – 100 г

Як приготувати:

  1. Фрукти нарізати. Додати сир і заправити йогуртом.
  2. Зверху прикрасити ягодами.

Шоколадні кекси

Шоколадні кекси / Фото: instagram.com/pplegko.sladosti/

Інгредієнти:

  • Рисове, кукурудзяне борошно – по 50 г
  • Кефір 2,5% – 170 мл
  • Яйця – 2 шт.
  • Какао – 30 г
  • Розпушувач – 2 г
  • Ваніль, підсолоджувач (цукор) – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Білки збити до піків з дрібкою солі. Змішати всі інгредієнти і ввести білки в 2-3 заходи, акуратно вимішати силіконовою лопаткою, зберігаючи ніжну текстуру.
  2. Тісто перелити в форми, заповнюючи її на 2/3.
  3. Випікати 25-30 хвилин за 180 градусів.

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