Ароматные блины с хрустящим ободком – простой рецепт к завтраку

Чтобы приготовить удачные блины, нужно знать особенности этого процесса.
Чтобы приготовить блины по рецепту The New York Times, нужно больше, чем обычно, разрыхлителя и сливочного масла. Но не в тесто, этот завтрак будет обжариваться на нем.
Пышные блины на завтрак / Фото: cooking.nytimes.com
За счет этого блины будут сочными, но с вкусным хрустящим ободком.
Подавайте с топленым маслом и медом или вареньем.
Ароматные блины
Ингредиенты:
- 1 большое яйцо;
- 1 яичный желток;
- по 2 ст. л. разрыхлителя, сахара;
- 1 ч. л. соли;
- 250 г молока;
- 1 стакан муки;
- 250 г сливочного масла, растопленного.
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Как приготовить:
- Взбейте яйцо и желток. Добавьте разрыхлитель, сахар и соль, взбейте до пышности.
- Добавьте половину муки, перемешайте. Добавьте молоко и муку, а также 2 ст. л. топленого сливочного масла. Быстро перемешайте.
- Нагрейте сливочное масло на сковороде, обжарьте блины. Жарьте две-три минуты, пока верх блина не начнет пузыриться, а края не подрумянятся и не станут хрустящими.
- Подавайте сразу же с кусочками масла и медом.
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