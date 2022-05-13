Ароматные блины с хрустящим ободком – простой рецепт к завтраку

Чтобы приготовить удачные блины, нужно знать особенности этого процесса.

Чтобы приготовить блины по рецепту The New York Times, нужно больше, чем обычно, разрыхлителя и сливочного масла. Но не в тесто, этот завтрак будет обжариваться на нем.

Пышные блины на завтрак / Фото: cooking.nytimes.com

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За счет этого блины будут сочными, но с вкусным хрустящим ободком.

Подавайте с топленым маслом и медом или вареньем.

Ароматные блины

Ингредиенты:

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1 большое яйцо;

1 яичный желток;

по 2 ст. л. разрыхлителя, сахара;

1 ч. л. соли;

250 г молока;

1 стакан муки;

250 г сливочного масла, растопленного.

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Как приготовить:

Взбейте яйцо и желток. Добавьте разрыхлитель, сахар и соль, взбейте до пышности. Добавьте половину муки, перемешайте. Добавьте молоко и муку, а также 2 ст. л. топленого сливочного масла. Быстро перемешайте. Нагрейте сливочное масло на сковороде, обжарьте блины. Жарьте две-три минуты, пока верх блина не начнет пузыриться, а края не подрумянятся и не станут хрустящими. Подавайте сразу же с кусочками масла и медом.

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