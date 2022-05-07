Ароматный пирог с моцареллой – рецепт, который станет семейным (яйца не нужны)

Этот пирог – одна из вариаций пастушьего. Пастушьи пироги, классическое блюдо Англии, тоже основаны на картофельном пюре с разными начинками.
Рецепт от фудблогера narisovano максимально простой, нужно сделать нежное картофельное пюре, сверху натереть сыр и запечь в течение 25 минут.
Простой рецепт картофельного пирога с сыром / Фото: instagram.com/narisovano/
По желанию между пюре и моцареллой можно разместить слой томатной пасты, ассорти из зелени, немного ветчины.
Картофельный пирог с моцареллой
Картофельный пирог с моцареллой / Фото: instagram.com/narisovano/
Ингредиенты:
- 450 г картофеля;
- соль, специи;
- 150 г муки;
- 250 г моцареллы.
Если любите яблочные пироги, то обязательно попробуйте этот красивый из Ирландии.
Как приготовить:
- Картофель отварить, сделать пюре. Добавить муку, соль и специи, тщательно перемешать.
- В смазанную форму выложить тесто, сформировать бортики, сверху разложить натертую моцареллу.
- Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. Затем увеличить температуру и готовить еще 10 минут до золотистой корочки.
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