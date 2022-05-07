Ароматний пиріг з моцарелою – рецепт, який стане сімейним (яйця не потрібні)

Цей пиріг – одна з варіяцій пастуших пирогів. Пастуші пироги, класична страва Англії, теж заснована на картопляному пюре з різними начинками.
Рецепт від фудблогерки narisovano максимально простий, потрібно зробити ніжне картопляне пюре, зверху натерти сир та запекти впродовж 25 хвилин.
Простий рецепт картопляного пирога з сиром / Фото: instagram.com/narisovano/
За бажанням між пюре та моцарелою можна розмістити шар томатної пасти, асорті із зелені, трохи шинки.
Картопляний пиріг з моцарелою
Картопляний пиріг з моцарелою / Фото: instagram.com/narisovano/
Інгредієнти:
- 450 г картоплі;
- сіль, спеції;
- 150 г борошна;
- 250 г моцарели.
Якщо любите яблучні пироги, то обов'язково спробуйте цей красивий з Ірландії.
Як приготувати:
- Картопля відварити, зробити пюре. Додати борошно, сіль та спеції, ретельно перемішати.
- У змащену форму викласти тісто, сформувати борти, зверху розкласти натерту моцарелу.
- Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин. Потім збільшити температуру і готувати ще 10 хвилин до золотавої скоринки.
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