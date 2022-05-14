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Банановый кофе – быстрый рецепт напитка с интересным сочетанием вкусов

Ирина Маслова
14 мая, 08:33
Банан можно измельчить в блендере или перетереть вилкой. Кофе можно использовать растворимый, но лучше его сварить

Когда хочется бодрящего напитка, то берется морковь и апельсины, когда хочется чего-то необычного на основе кофе – стоит попробовать банановый кофе.

На одну порцию нужен один банан и желательно, чтобы состояние его было ближе к перезревшему. Количество сахара регулируйте самостоятельно, добавьте корицу по вкусу.

Банановый кофе

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Рецепт со страницы hotkampot.

Банановый кофе

Кофе с бананом / Фото: instagram.com/hotkampot

Ингредиенты:

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  • 1 шт. банан;
  • 1/2 ст. кофе (лучше заварного);
  • 1/2 ст. молоко;
  • 2 ч. л. сахар;
  • щепотка корицы (по желанию).

Все секреты и тонкости приготовления кофе с кардамоном читайте здесь.

Как приготовить:

  1. В блендере соединить банан и чайную ложку сахара. Влить к банану молоко и еще хорошо перемешать.
  2. Заварить кофе, добавить к нему банановое молоко и чайную ложку сахара.

Рецепт интересного напитка на основе кофе и молока – "Гибралтара" – читайте в этом материале.