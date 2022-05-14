Банановый кофе – быстрый рецепт напитка с интересным сочетанием вкусов

Когда хочется бодрящего напитка, то берется морковь и апельсины, когда хочется чего-то необычного на основе кофе – стоит попробовать банановый кофе.

На одну порцию нужен один банан и желательно, чтобы состояние его было ближе к перезревшему. Количество сахара регулируйте самостоятельно, добавьте корицу по вкусу.

Банановый кофе

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Рецепт со страницы hotkampot.

Банановый кофе

Кофе с бананом / Фото: instagram.com/hotkampot

Ингредиенты:

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1 шт. банан;

1/2 ст. кофе (лучше заварного);

1/2 ст. молоко;

2 ч. л. сахар;

щепотка корицы (по желанию).

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Как приготовить:

В блендере соединить банан и чайную ложку сахара. Влить к банану молоко и еще хорошо перемешать. Заварить кофе, добавить к нему банановое молоко и чайную ложку сахара.

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